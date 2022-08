A Parlamentben nyílt meg a Kurultaj

Több mint 20 nemzet képviselőjének jelenlétében a Parlamentben nyílt meg a Bugacon pénteken kezdődő Kurultaj hagyományőrző rendezvény.

2022. augusztus 12. 17:28

Résztvevők a Kurultaj hagyományőrző rendezvény megnyitóján az Országház Felsőházi termében 2022. augusztus 12-én. MTI/Soós Lajos

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében kiemelte: reményei szerint a jövőben kettő, négy, vagy nyolc esztendő múlva valamennyi, a Kurultajra érkező nép, nemzet műsorát be tudják majd mutatni valamelyik magyarországi városban.



A Kurultaj a magyar nemzet legnagyobb hagyományőrző ünnepe, egyben a hun-türk nemzetek legnagyobb közös hagyományőrző ünnepe is - hangsúlyozta Bíró András Zsolt, a Kurultaj főszervezője, a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, hozzátéve: a rendezvényen méltón megemlékeznek a történelemformáló nagy közös ősökről, akik erőt adnak, akiknek génjeit és tehetségét is örökültük, s ezt feladatunk továbbadni a következő generációknak.

A Kurultajon részt vesznek a legnagyobb közös türk szervezetek képviselői Törökországból, Kirgizisztánból, Kazahsztánból, Azerbajdzsánból, Bulgáriából, Mongóliából. Az orosz föderáció területéről is számos nemzet érkezett, Üzbegisztánból pedig először köszöntöttek miniszteri szintű delegációt.

Kazahsztánból, Törökországból és Kirgizisztánból miniszteri szintű képviselet, Törökországból pedig Binali Yildirim, a volt kormányfő érkezett - tette hozzá.

A Kurultaj, Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye péntektől vasárnapig hagyományőrző látványosságokkal, lovas vetélkedőkkel, ismeretterjesztő előadásokkal, kiállítással és koncertekkel is várja az érdeklődőket Bugacon.

Keletről jöttek.

Az idén 15 éves Magyar Törzsi Gyűlésen minden hun, türk eredettel vagy eredettudattal rendelkező rokonnép részt vesz, hogy együtt állítsanak méltó emléket a sztyeppei lovasnomád kultúrának és a nagy ősöknek, köztük Attila és Árpád vezérnek, Karcig batirnak vagy Amir Timurnak. A Bugacon tartott rendezvényen a Kárpát-medencei magyarság szervezetei mellett 27 nemzet miniszteri szintű delegációja is részt vesz.



A háromnapos programsorozaton látható lesz a világ legjobb lovasíjászainak bemutatója, nomád és lándzsás lovasharc, solymászat és agarászat, felelevenednek az ősi erőpróbák, emellett bothúzó és övbirkózó nemzeti bajnokság is lesz.



A Kurultaj egyik fő látványossága a nomád vonulás csaknem ezer harcos, nők és gyerekek részvételével a lovasnomád hagyományok szerint korhű öltözékben és felszerelésben.



A hadi programok, kulturális és sportesemények mellett a magyar őstörténetről és a lovas-nomád civilizációról szóló tudományos-ismeretterjesztő előadások is szerepelnek a programok között.

A kiállításokon láthatóak lesznek a szarmata, avar, hun és legfőképpen a honfoglaló magyar nép régészeti és antropológiai kincsei, a világ legnagyobb, szétszedhető, Atilláról elnevezett jurtájában pedig a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével létrehozott hun tárlatot nézhetik meg az érdeklődők.

