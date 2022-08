Polgári körök, polgári sajtó

Illusztráció (Forrás: Pexels)

Mielőtt lezárnám a rendszerváltásról szóló sorozatomat, az elmaradt elitcsere és lusztráció következményeit még két területen meg kell vizsgálni, ezek egyike a sajtó és média világa, a másik a civil társadalomé.

Induljunk ki abból, hogy ma már a szakirodalom gyakorlatilag a demokrácia egyik alapfeltételének tekinti a szabad és sokszínű médiavilágot. A kádári korszak egydimenziós, kommunista propagandát terjesztő sajtója és médiumai után a demokratikus változásokhoz arra lett volna szükség, hogy ezen a téren is személycserék történjenek, a régi kádárista főszerkesztők távozzanak és demokratikus beállítottságú újságírók kerüljenek a helyükre, illetve új lapok alapítására, régiek átalakítására vagy megszüntetésére is szükség lett volna. Mindez azonban nem történt meg, az újságírói elit nagy része a helyén maradt, és sok esetben a külföldi médiabirodalmak által megvásárolt lapok vezetői is folytathatták tevékenységüket. Ennek – akárcsak a kultúrában – az lett a következménye, hogy egy egydimen­ziós, hegemón baloldali-balliberális látásmód uralkodott el a média világában.