Még gondolkodik az exelnök

Felvetésünkre, hogy milyen radikális változtatásokra gondol még, Mesterházy azt mondta: az MSZP-nek vissza kellene térnie a hagyományos baloldali értékrendhez, „ha úgy tetszik, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszmerendszeréhez”. – Ezen belül pedig egy határozott nemzeti érdekérvényesítést tartanék fontosnak – hangoztatta. A volt elnök továbbá teljesen újjászervezné az MSZP kommunikációját, aminek szerinte „sokkal bátrabbá, láthatóbbá" kellene válnia, illetve sokkal több időt és energiát fektetne a pártszervezésbe, ami ugyan „nem túl látványos, ám annál fontosabb munka”.

– Noha az MSZP-nek korábban országos lefedettsége volt, mára szinte teljesen leépültek a vidéki szervezeteink, így sok más szövetségesünkhöz hasonlóan mi is beszorultunk a budapesti párt kategóriájába. A szocialistáknak mind a 106 körzetben erős jelenléttel kellene rendelkeznie – jelentette ki.

Mesterházy Attila ugyanakkor nem értett egyet a társelnöki posztra bejelentkező, ám később mégis visszalépő Ujhelyi Istvánnal, aki megváltoztatta volna a szocialisták nevét és „kukába dobta volna” a szerinte „elhervadt szegfűt” is. – Nem adnék sem új nevet, sem új logót az MSZP-nek. A névváltoztatás egyet jelentene az út végével – közölte. Szerinte jelenleg a szavazóik, a tagság és a szimpatizánsaik is a szegfűhöz, illetve az MSZP névhez kötődnek, így ha ezekről a szimbólumokról is lemondanának, akkor még a most meglévő pár százalékos támogatottságukból is veszítenének. – Nem a homlokzatot kell átfesteni, hanem újjászervezni, talpra állítani és hatékonyabbá kell tenni a pártot. Ha ez sikerült, legfeljebb akkor lehet azon gondolkodni, hogy van-e értelme a névváltoztatásnak – vélekedett Mesterházy Attila.