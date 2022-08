A halál kilovagolt Perzsiából

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, Tóth Bertalan, az MSZP-Párbeszéd, Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom, Vágó Gábor, a Lehet Más a Politika és Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-listavezetője /b-j/ a Republikon Intézet Kire szavazzanak a liberálisok? című kerekasztal-beszélgetésén a TRIP rendezvényhajón 2019. május 16-án.MTI/Kovács Tamás

A Hírklikk Horn Gábort kérdezte a Jobbik vesszőfutásáról, aki nem csak elemzői minőségében láthatja át az összefüggéseket, hanem saját tapasztalatából is, hiszen kényszerűen végig kellett kísérnie pártja, az SZDSZ mélyrepülését, majd megszűnését.

A Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke a lapnak úgy fogalmazott: „Nem látom az időt elérkezettnek arra, hogy újabb és újabb pártok alakuljanak; a választói akarat biztosan ennek az ellenkezője: ha van még ellenzéki szavazó – és van, hiszen áprilisban a választáson voltak kétmillióan –, akkor azok inkább kevesebb pártot akarnának, mint a mainál is többet”.

Horn szerint a Jobbik esetében még azzal is számolni kell, hogy az már eleve egy kettészakadt párt: a kiváltak létrehozták a Mi Hazánkat.

Nehezen lenne megvalósítható, hogy működőképessé tegyenek a jobboldali radikális szavazóbázist megszólító harmadik alakulatot is, jelentette ki Horn. Úgy véli, leginkább a Mi Hazánknak jó, ami történik. Az egykori politikus nem lát esélyt arra, hogy Jakabnak sikerüljön a terve – pontosabban egyetlen esetben lehetne rá némi reménye, állítja, ha komoly szeletet tudna kihasítani a Jobbik bázisából, aktivistáiból, pártszervezeteiből, hálózatából. Horn már nem látja Jakabnak a nagyon komoly vidéki bázisát sem.

A kuratóriumi elnök úgy fogalmazott az SZDSZ-re utalva: „Nekem volt szerencsém személyesen is végigélni azt, hogy amikor egy párt nem tud önmagával békében lenni, ha a párton belül megszűnik az elemi szolidaritás, akkor az a pártnak a végét jelenti”, s a rendszerváltó pártok közül a Magyar Demokrata Fórum és a Független Kisgazdapárt is így járt, „ők szintén a halál felé gyalogoltak” – jelentette ki.

Emlékeztetett arra, hogy a Jobbik csinált egy nagy fordulatot Vonával; majd Vona otthagyta a pártot; Jakab végrehajtott egy újabb középre húzódó fordulatot; most pedig ő is ott hagyja a pártot, és jön Gyöngyösi, de Horn szerint már az önmagában is egy abszurd gondolat, hogy uniós képviselőként idehaza pártot lehet vezetni.

