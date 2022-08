Bonaparte nagyon érti

2022. augusztus 18. 00:53

Hadházy Ákos Facebook-oldala

A poszt a legfontosabbról megfeledkezik: igenis szükség van valódi ellenállásra!

„Donáth Anna nagyon fontos dologról posztolt ma, de a poszt hiányos. Arról írt, hogy aki a kormány gyors bukását sejteti vagy ígéri, az tudatosan be akarja csapni a választóit. Sajnos a valóság valóban az, hogy a kormánynak esze ágában sem lesz lemondani a növekvő elégedetlenség hatására sem és természetesen a »parlament« sem oszlatja fel magát (ezt nyilván még az ellenzéki képviselők közül sem mindenki sem akarná, hiszen akkor ugrana a sok kamu pozícióért kapott biztos havi apanázs is és »bizonytalan« új választás következne)

Abban is igaza van a képviselőnőnek, hogy nem elég viszont csak várni a négy év múlva eljövő választásra, valóban szervezni kell magunkat és igen, szükség van a szellemi megújulásra is.

DE NEM CSAK ERRE. A poszt a legfontosabb dologról megfeledkezik: igenis szükség van valódi ellenállásra, szükség van tüntetésekre, állampolgári engedetlenségre. Ezek hajtóereje nyilván a sajnos elkerülhetetlenül fokozódó társadalmi feszültség lesz, de ezeknek az akcióknak csak akkor van értelme, ha VILÀGOS CÉLOKAT fogalmaz meg az ellenzék. A “mondjon le” üzenetű tüntetések mindig sikertelenek lesznek, de konkrét ügyekben igenis lehet célt elérni (pl. már jól látszik a tüzifarendelet ügyében is a visszakozás!). Ugyanakkor nem kell szégyelleni, sőt, kifejezetten vállalni kell a nyomásgyakorlás politikai céljainak egyértelmű meghatározását: a következő választásokra vagy kikényszerítjük a tisztességes játékszabályokat (mindenekelőtt a kormánypropaganda megtörését) vagy 2026 augusztusában is újra ellenzékben csak posztolgathatunk arról, mit kellene csinálni. Persze ebben is csak akkor érhetünk el eredményt, ha egészen konkrét dolgokat követelünk – az MTVA élére új, konszenzusos vezető kinevezése és a fizetett kormányhirdetések betiltása például elsődleges és igenis elérhető feladat.

Donáth Annának igaza van tehát abban, hogy kár hitegetni magunkat a kormány gyors bukásával (persze a frázis igaz: a politikában soha nem mondjad, hogy soha). De nagyot tévedés lenne azt sugallni, hogy a tüntetésekre, állampolgári engedetlenségre nincsen szükség. Csak megfelelő, pontos, elérhető célok kellenek és elég hű magyar ember, akik megérzik: igenis lehet eredményeket elérni és érdemes küzdeni. Ehhez viszont azt kell, hogy az emberek lássák, hogy az ellenzéki politikusok meghatározzák és komolyan is gondolják a célokat, valamint azt a munkát IS elvégzik, amiről a képviselőnő posztolt ma.”

