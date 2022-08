Az oroszok tehették tönkre a magyar aranyvonatot

Az államalapítás ünnepén ismét kiállítják az aranyvonatot, amely az eredeti, 1938-ban készített, de a II. világháború során megsemmisült vasúti kocsi mása.

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 18. 18:17

2022. augusztus 18. 18:00

Fortepan Erky-Nagy Tibor

Az aranyvonat kifejezés kapcsán a legtöbb ember a II. világháborúra asszociál, amikor is Budapestről két aranyvonat indult Nyugatra. Az egyikben a magyar állam aranytartalékát vitték el, a másik szerelvényen pedig a zsidóktól elkobzott javakat szállítottak. Pedig már évekkel korábban szerepelt egy aranyvonat a híradásokban, amelyet azért építettek 1938-ban, hogy méltó módon járhassa be az országot a Szent Jobb. Az elnevezés megtévesztő, hiszen valójában nem vonatról, hanem egy vasúti kocsiról volt szó, ráadásul aranyat sosem vitt, a színéről kapta az elnevezést.

A nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitányára készítették el 1938-ban, csupán négy hónap alatt. A pompás díszítésű vasúti kocsi tetején a Szent Korona mása és négy angyal is helyet kapott. A vasúti kocsinak aztán a II. világháború zűrzavarában nyoma veszett

.

Az új aranyvonat idén is a nemzeti ünnep egyik látványossága lesz. Fotó: MTI-archív/Balogh Zoltán

Zákonyi Gyula, vasúti személykocsi szakértő két szemtanúval is beszélt s ez alapján állítja, az aranyvonatot a szovjetek alakították át. „Az egyik szemtanú gyerekként látta az aranyvonatot a dunakeszi főműhelyben kiégett állapotban, a másik pedig azt is, hogy ugyanott a koronát és az angyalokat, valamint a különböző díszítéseket leszerelték róla és üzemi kocsivá alakította át a Vörös Hadsereg.

Járművek, főleg harckocsik javítására szolgált szervízkocsiként. Az átalakított vasúti kocsi valószínűleg a dunántúli harcokban semmisült meg” – mondja Zákonyi Gyula, aki azt is hozzátette, a magyar katolikus egyház és a MÁV fele-fele arányban állta a költségeket, s egy 1911-ben gyártott, favázas poggyászkocsit alakítottak át a Szent Jobb tiszteletére 1938-ban.

A kommunista rendszerben természetesen szó sem lehetett arról, hogy az aranyvonatot ismét megépítsék, ám 2010-ben nem csupán felvetődött az ötlet, de neki is kezdtek az aranyvonat másának megtervezéséhez. A kocsi a magyar kormány anyagi támogatásával készült el, ugyanabban a méretben mint az eredeti. Az új aranyvonat már tavaly is látható volt augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén és idén is megtekinthetik majd az érdeklődők Budapesten, az Alkotmány utcában, nem messze a Parlament épületétől. Idén újdonságként a Szent Jobb ereklyetartójának mása is látható lesz. Az aranyvonat a nemzeti ünnep után visszaköltözik a pesti Vasúttörténeti Parkba.

Sal Endre

----------------------------------------

Aranyvonat a Kossuth téren

A Szent Korona és a jogar, valamint a Szent Jobb élethű másolatával idén is megtekinthetik ikonikus nemzeti kincsünket, az Aranyvonatot az ország főterén augusztus 19. és 21. között. Az impozáns kocsiszerelvény történelmi eseményeket idéz fel: 1938-ban, Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából az uralkodói ereklyét, a Szent Jobbot az Aranyvonatnak hívott vasúti kocsin vitték országos körútra. A második világháború idején azonban megsemmisült az egykori ereklyeszállító. A Budakeszi Kulturális Alapítvány kezdeményezésére indult el rekonstrukciója 2015-ben, aminek eredményeként két éve adták át a feltámasztott Aranyvonatot.

Évek óta sokakat vonz a hosszú évtizedek után az elmúlásból visszatért Aranyvonat csodája. A Magyar Vasúttörténeti Parkban mutatták be két éve az évtizedek óta tervezett és öt év alatt rekonstruált Aranyvonat szerelvényét. Az újjáépített jármű egyszerre felel meg a mai vasúti közlekedési szabványoknak és a történelmileg hiteles rekonstrukciós elvárásoknak. A második világháború végén elpusztult egykori ereklyeszállító díszkocsi rekonstrukcióját a Kárpát-medencei hadisírgondozói tevékenységéről vagy Gyimesbükkön a legkeletibb magyar vasúti őrház felújításáról ismert Budakeszi Kulturális Alapítvány kezdeményezte 2010-ben a Magyar Koronaőrök Egyesületével, melyet a magyar királyi koronaőrség még élő kilenc tagjával 1991-ben alapítottak e történelmi hagyomány ápolására. A magyar kormány az ügyet felkarolva 2015-ben a Magyar Nemzeti Múzeumot bízta meg a rekonstrukció elkészítésével. Az újjáépítés koncepciójának meghatározását a múzeum a rekonstrukciót kezdeményező egyesületekkel egyeztetve alakította ki és a tervezésbe bevonta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot és a Vasúttörténeti Parkot. Az átadáskor elhangzott, hogy a korhű belső tér kialakításához az eredetire nagyon hasonlító, a Vasúttörténti Parkban ma is látható, Da 6404-es kocsit használták fel. A rekonstrukció a hosszú távú és rugalmas hasznosíthatóság érdekében úgy készült, hogy a díszkocsi ne csupán helyhez kötött kiállítási tárgyként funkcionáljon, hanem mozgatás, illetve a vasúti forgalomba való bekapcsolódás révén országszerte és széles körben ismertté válhasson, bemutatható legyen. A feladat világszinten is egyedülálló volt, hasonló újraépítést még sehol nem végeztek, hiszen a korabeli építési sajátságok mellett a modern vasúti közlekedés szabályait is figyelembe kellett venni a munka során. A Magyar Nemzeti Múzeum oldalán olvasható, hogy aprólékos, történeti forrásokra épülő szemlélet határozta meg a több évig tartó munkafolyamat egészét. Napjainkban, amikor a vasúti kocsik sorozatgyártásban készülnek, rendkívüli kihívást és egyúttal sikert jelentett a minden megoldásában egyedi, korabeli és modern műszaki megoldásokat egyaránt alkalmazó ereklyeszállító díszkocsi kivitelezése, a mai biztonsági elvárásoknak és szabványoknak is megfelelő, de mégis a korabeli kialakításhoz hű anyagok megtalálása, bizonyos kézművestechnikák rekonstruálása, újratanulása. A rekonstrukció szempontjából a legfontosabb a díszkocsi központi tere volt, amelyben egykor az ereklyét helyezték el. Terveit Urbányi Vilmos készítette, aki az 1938-as eucharisztikus kongresszus kültéri rendezvényeinek díszítéséért is felelt. Az újjáépített Aranyvonat (Fotó: Havran Zoltán) A dísztér koncepciótervének kialakítása során ezért nagy figyelmet fordítottak arra, hogy ha azt minden részletében nem is tudják pontosan rekonstruálni, szellemisége megfeleljen Urbányi korabeli elképzeléseinek. A fekete-fehér fotográfiák is érzékeltették ennek a teljes egészében kárpitozott teremnek az egykori pompáját, amely azonban éppen egyszerűségéből, a díszítés visszafogottságából, a különböző anyagokkal való játékból eredt. A kárpitozás színeit az egykori sajtóbeszámolók alapján, valamint korabeli miseruhák segítségével határozták meg. Az eredeti vasúti kocsi a Magyar Államvasutak dunakeszi főműhelyében készült, és most ennek utódvállalata, a TMH-csoport és a Magyar Vagon tulajdonában álló Dunakeszi Járműjavító végezte a rekonstrukció tervezési és kivitelezési munkáit. MNO









mandiner.hu