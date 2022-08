Telitalálat volt Orbán Viktor dallasi beszéde

– Az elmúlt években egyre nagyobb az érdeklődés Magyarország iránt az amerikai közéletben a jobb- és a baloldalon egyaránt. Véleményem szerint ennek az a fő oka, hogy a magyar kormány konzervatív elképzeléseit konkrét szakpolitikák szintjén is megvalósítja, és ezek az intézkedések látványos sikereket érnek el – mondta. Az igazgató úgy vélekedett, az amerikai konzervatívok így tanulhatnak a magyar intézkedésekből, míg a baloldal retteghet attól, hogy ezek „a konzervatív politikai intézkedések esetleg megvalósulhatnak az Egyesült Államokban, aláásva ezzel a jelenlegi narratívájukat”.

– Az elmúlt több, mint egy évtizedben azt figyelhettük meg, hogy jobb az amerikai–magyar kapcsolatok perspektívája, amikor a republikánusok kormányoznak Amerikában.

Ennek több oka is van, de elsődlegesen annak tudható be, hogy a demokrata kormányzatok a hagyományos – például biztonságpolitikai, kereskedelempolitikai – együttműködési formák építése helyett inkább a „progresszív értékek”, például a melegházasság vagy a transzszexuális jogok előtérbe helyezésére törekednek, akár előbbiek rovására is – magyarázta. Az igazgató úgy véli, a következő amerikai nagykövet is elsősorban ezekre az értékekre akarja helyezni majd a hangsúlyt, ami potenciálisan konfliktusokat szülhet a konzervatív magyar kormányzattal.

Kiss István szerint az időközi választások valamelyest javíthatják a helyzetet. – Ha a republikánus párt valóban többséget képes szerezni akár a kongresszus mindkét házában, nagyobb nyomást gyakorolhatnak majd Joe Biden elnök külpolitikájára is. Jelentős változást azonban valószínűsíthetően csak egy republikánus elnök hozhatna 2024-től – tette hozzá.