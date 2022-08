Szent István alkotása egy évezred után is élő egység

Magyarország születésnapján sikeres születéstörténetet ünneplünk, hiszen Szent István alkotása egy évezred után is élő egység - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten.

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 19. 14:04

2022. augusztus 19. 13:33

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond az államalapítás napja alkalmából tartott, állami kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen a Károlyi-Csekonics-palotában 2022. augusztus 19-én. MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen azt mondta, az évezredes múlt előnye, hogy mindarra felkészít bennünket, ami a jövőben történhet, hiszen sikerült már túlélni a tatár, a török és a szovjet megszállást, Trianont, és azokat az időket is, amikor az ország sorsáról nem Magyarországon döntöttek.



Mindezek alapján jó okunk van remélni, hogy a jelen akadályait is sikerrel vesszük majd - emelte ki.



Márai Sándor írót idézve azt mondta, a megmaradás kulcsa a méltányosság, a türelem és az arányérzék. Ez mindig így volt, és különösen fontos ez napjainkban, amikor komoly válságokkal nézünk szembe - hangoztatta a miniszter.



Gulyás Gergely arról beszélt, hogy senki nem él önmagában és önmagának, minden, amit teszünk, hatással van a környezetünkre. Igaz ez első királyunkra is, akinek 40 éves uralkodása alatt nagyot fordult a világ, de élete műve és öröksége ez az ország, a keresztyén hit meggyökerezése, amelyből "ezeréves kultúránk kinyílt", és az állam, amely keretet ad a nemzet életének.



Szent István megalkotta a vármegyéket, amelyek ezer esztendeje szolgálják a helyi közösségeket, jogrendje és első törvénykönyve ma is mintaként szolgál, intelmei örök iránymutatást jelentenek, és a mai értelemben vett európai együttműködés előképe is az ő öröksége - sorolta a miniszter.



Gulyás Gergely a díjazottakat méltatva azt mondta, az állami ünnepen számba vehetjük, hogy milyen sokaknak milyen sokat köszönhetünk. A munka, amelyet a hétköznapok csendjében elvégeztek, közös örökségünk és büszkeségünk része. A kitüntetetteknek megköszönte, hogy erősebbé tették az országot és gazdagabbá a magyarokat.



A rendezvényen - Novák Katalin köztársasági elnök által adományozva - a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket adtak át.



A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Dobos Menyhért László, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, míg Siklósi Beatrix újságíró, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

A díjazottak teljes listája alább megtekinthető:

A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE kitüntetésben részesült:



dr. LENGYEL GYÖRGYI volt miniszteri biztos, közigazgatási államtitkár és kormánymegbízott példaadó hivatástudattal és a közigazgatás iránti szakmai alázattal végzett vezetői munkája, különösen az igazgatási gyakorlat innovatív fejlesztésében és az egészségipari intézkedések stratégiai megalapozásában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.



A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetésben részesült:



DOBOS MENYHÉRT LÁSZLÓ, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója a hazai média területén több mint öt évtizeden át végzett mértékadó szakmai tevékenysége, különösen a Közszolgálati Kódex megalkotásában, valamint a magyar kultúra, a nemzeti identitás és az anyanyelv megőrzését szolgáló torockói Duna-ház létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként;



HARANGOZÓ BERTALAN, a Vas Megyei Kormányhivatal volt kormánymegbízottja Vas megye érdekében több évtizeden át végzett példaértékű munkája elismeréseként;



HEGMANNÉ NEMES SÁRA, a Magyar Posta Zrt. Igazgatósága elnöke, korábbi államtitkár, Szolnok volt alpolgármestere, a Közösen Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Egyesület elnöke a nemzeti vagyon védelme, illetve a nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú alapjainak megteremtése érdekében végzett munkája, valamint széles körű társadalmi tevékenysége elismeréseként;



KASSAI FERENC építőmérnök, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke a hazai és a határon túli magyar mérnöktársadalom fejlődését szolgáló munkája, valamint elhivatottan végzett, eredményes szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;



WEISZ PÉTER, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója mély elhivatottsággal végzett kórházvezetői munkája, valamint közösségformáló tevékenysége elismeréseként.



A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetésben részesült:



DR. BERAN FERENC LAJOS esperes, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Erkölcsteológiai Tanszéke egyetemi docense, a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosa, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagja kiemelkedő társadalmi és hitéleti tevékenysége, különösen az érdekegyeztetés területén, a Magyar Katolikus Egyház és az Egyházi Oldal képviselőjeként végzett munkája elismeréseként;



GÁBOR MIKLÓS, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága irodavezetője, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom tiszteletbeli elnöke

a katolikus ifjúság nevelése és a felnőttképzés elősegítése érdekében folytatott tevékenysége, valamint a hazai és a határon túli magyar katolikus ifjúság magyarországi és nemzetközi programjainak megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként;



GRUNDA JÁNOS görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatásügyi tanácsadója a görögkatolikus oktatási és nevelési intézményrendszer kialakítása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;



DR. HALMOS PÉTER ISTVÁN fül-orr-gégész, audiológus főorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főorvosa Salgótarján és Eger lakóinak egészségügyi ellátása terén végzett több évtizedes, színvonalas gyógyítómunkája elismeréseként;



DR. KARASSZON DEZSŐ orgonaművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara nyugalmazott egyetemi tanára, Orgona és Egyházzenei Tanszaka megalapítója, a debreceni Schola Calviniana alapító karnagya orgonaművészként és egyházzene-történészként, illetve oktatóként végzett iskolateremtő munkája, példaértékű életútja elismeréseként;



KÁLDI GYULA Pro Architectura és Forster Gyula-díjas építész, a Teleki László Alapítvány kurátora a magyarországi és a határainkon túli magyar épített örökség védelmének szentelt életműve, értékteremtő építészeti tervezői tevékenysége elismeréseként;



DR. ÖTVÖS ISTVÁN, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete Jelenkortörténeti Tanszéke egyetemi docense, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjának és Katonai Munkacsoportja vezetője a közelmúlt történelmi fordulópontjainak kutatása, valamint a feltárt tényanyag széles körű megismertetése érdekében végzett sokoldalú, példamutató munkája elismeréseként;



ÖVEGES LÁSZLÓ építészmérnök, Kecskemét főépítésze Kecskemét fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú és értékteremtő főépítészi munkája elismeréseként;



DR. PAPP JUDIT, a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya nyugalmazott osztályvezetője a közigazgatásban négy évtizeden át magas szintű szakmai tudással, példaadóan végzett munkája elismeréseként;



SIKLÓSI BEATRIX újságíró, szerkesztő, műsorvezető, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója az értékközvetítés küldetése iránt elkötelezett, több évtizedes szakmai munkája, különösen a Jónak lenni jó! karitatív mozgalom élén végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként;



DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN művelődésszociológus, kisebbségkutató, nyugalmazott minisztériumi főtanácsadó a Kárpát-medence népeinek és nemzetiségeinek együttélését segítő kultúr- és kapcsolattörténeti kutatásai, illetve ismeretterjesztő és oktatói tevékenysége elismeréseként;



VÉGERBAUER RICHÁRD, a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége titkára Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak előmozdításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként.

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült:



BERKY ANNA, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyugalmazott munkatársa, a korábbi Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Határon Túli Magyarok Hivatala volt köztisztviselője, a Sapientia Alapítvány kuratóriuma volt tagja a külhoni magyar közösségek oktatási és kulturális tevékenységének, illetve szakmai programjainak fejlesztése iránt elkötelezett közszolgálati pályája, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem megalapítása és működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;



BREUER PÉTER újságíró, a Breuer Press Production Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, a Heti TV alapítója, szerkesztő-műsorvezetője

több mint négy évtizedes hírügynöksége élén, illetve a közéleti kérdéseket formabontó látásmóddal bemutató televíziós csatorna vezetőjeként végzett értékőrző munkája elismeréseként;



DR. BREZANÓCZY FERENC gyógyszerész, a váci Vácz Remete Gyógyszertár tulajdonos-vezetője, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezete volt elnöke a gyógyszerészek érdekképviselete területén elért eredményei, valamint több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként;



FÜZESI BRIGITTA, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége és a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete elnöke a diabétesszel élők érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;



JUHÁSZ MÁRTON, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatója a rászorulók támogatását szolgáló munkája, különösen az Ukrajnából érkező menekültek és a Kárpátalján élők megsegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;



RÉVÉSZNÉ OSGYÁN SZILVIA, a Baptista Szeretetszolgálat szóvivője, segélyezési programigazgatója, a Baptista Női Misszió vezetője a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységének koordinálása során végzett kiemelkedő tevékenysége, különösen az ukrajnai menekültek megsegítését szolgáló munkája elismeréseként;



RÉVFALVI DOROTTYA szociális munkás, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontja vezetője szociális és humanitárius területen végzett három évtizedes munkája, valamint az Ukrajnából érkező menekültek megsegítését szolgáló tevékenysége elismeréseként;



SZEVERÉNYI JÁNOS lelkész, az Evangélikus Missziói Központ - Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója, a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője az egész Kárpát-medencére kiterjedő rádiómissziós szolgálata, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület újjászervezése érdekében végzett munkája, illetve a legszegényebbek körében folytatott szociális tevékenysége elismeréseként;



YANCHEV TANCHO POPGANCHEVNEK, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház lelkésze a magyarországi bolgár ortodox közösség körében végzett több mint négy évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként.



MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült:



BÉKÉSI JÁNOS EMIL, a Kamerával az Erdőért Egyesület alapító tagja a civil szervezetek tevékenységének bemutatása és népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként;



BODOR LÁSZLÓNÉ, a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala nyugalmazott osztályvezetője a közigazgatásban végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként;



GURÁLY EDINA ERZSÉBET, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete igazgatója a rászorulók támogatása, különösen az Ukrajnából érkező menekültek megsegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;



DR. SEBŐ TAMÁS PÉTER, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya vezetője, járási főállatorvos a közigazgatás állategészségügyi területén végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként;



SZABJÁN IMRE, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vészhelyzetkezelési Munkacsoportja vezetője az elmúlt évek humanitárius katasztrófahelyzeteiben tanúsított rendkívüli helytállása, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként;



SZABÓ ILDIKÓ egykori atléta, olimpiai 5. helyezett távolugró példaértékű sportpályafutása elismeréseként;



SZEDMÁK TAMÁS, a kiskőrösi Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület alelnöke a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a Bács-Kiskun megyei civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatásában vállalt szerepe elismeréseként;



TOLNAI SÁNDOR, a salgótarjáni Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány alapító kuratóriumi tagja a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a Nógrád megyei civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatásában vállalt szerepe elismeréseként;



DR. TÓTH ZOLTÁN ISTVÁN, a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya vezetője, járási főállatorvos a közigazgatás állategészségügyi területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.



MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesült:



KUZMA ENDRE ácsmester, egyéni vállalkozó Pányok és térsége oktatási, egyházi és magántulajdonú épületei tetőszerkezetének kialakítása és felújítása során végzett több mint négy évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája, valamint a község érdekében végzett elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként.

