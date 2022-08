Állami díjakat adott át Csák János

Augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és a Népművészet mestere díjakat adott át Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter és Vitályos Eszter, a tárca parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban.

2022. augusztus 19. 13:22

Csák János kulturális és innovációs miniszter beszédet mond az állami kitüntetések átadásán a Pesti Vigadó dísztermében 2022. augusztus 19-én. A miniszter augusztus 20. alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és a Népművészet mestere díjakat adott át. MTI/Szigetváry Zsolt

A miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta: a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál. Hozzátette: a most átadott díjakkal fejet hajtanak azok előtt, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a magyar lét fenntartásában és örökítésében.



Kiemelte: aki nem becsüli a múltját és ősei alkotását, az a jövőjét is semmibe veszi és feladja. Hozzátette: ahogyan őseink 33 generáción át megőrizték a kultúrát, úgy nekünk is kötelességünk és felelősségünk megőrizni az örök, állandó emberi értékeket és továbbadni az utánunk jövő nemzedékeknek.



Csák János hangsúlyozta, a másik ember méltóságának elismerése abszolút és állandó, amit meg kell őrizni "a történelem változó divatjai és téveszméi viharában" is. Ha ezt feladjuk, minden emberit feladunk - fogalmazott, jelezve, ez a meggyőződés hatja át a kormány tevékenységét is.



Hozzátette: vannak örök emberi jók, amelyek ápolása és elősegítése a kormányzat kötelessége, mint például a béke és biztonság, amely az alkotó tevékenység alapja, de ilyen a kötődés, a valahová tartozás is, mert "gyökerek nélkül az ember csak sodródik a világban". Mint mondta, ezért nem tudnak engedni a meggyőződésükből, amely szerint a család a társadalom morális kultúrájának elsődleges forrása, ezért pedig méltó és igazságos a támogatása.



Hozzátette: "az emberi jók biztosításához a kultúrán keresztül vezet az út" és kifejtette, önazonosság nélkül a közösség nem képes kézben tartani a sorsát, megőrizni önrendelkezését, cselekvőképességét. Kultúra nélkül széthullik a közösség, mint a gyöngysor, amiből kihúzták a selyemszálat és a gyöngyök szétgurulnak és betemeti őket a por - fogalmazott, hangsúlyozva, ezért kell ápolni a kultúrát.



A kormány tisztában van szellemi és lelki örökségünkkel, és mindent megteszünk, hogy ezt megőrizzük, ápoljuk, és gyarapítva átadjuk a következő nemzedékeknek - mondta.



Az ünnepségen Csák János miniszter és Vitályos Eszter, a tárca parlamenti államtitkára átadta a Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozat, a Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat díjakat. Vitályos Eszter és Hoppál Péter, a tárca kulturális államtitkára pedig a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat, valamint a Népművészet mestere díjakat adta át.

A díjazottak teljes listája:

A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL kitüntetésben részesült:



CZAKÓ GÁBOR, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas író, nyelvrégész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;



DR. HORVÁTH JÓZSEF Széchenyi-díjas agrármérnök, növényvirológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának professor emeritusa;



LATOR LÁSZLÓ, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapítója.



A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át:



DR. BALLA GYÖRGY Széchenyi-díjas orvos, gyermekgyógyász, neonatológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének egyetemi tanára, az Európai Perinatológiai és Neonatológiai Társaságok Föderációjának alelnöke;



DR. BALOGH ELEMÉR jogtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának alelnöke, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, az Alkotmánybíróság volt tagja;



FELFÖLDI LÁSZLÓ, a Pécsi Egyházmegye megyés püspöke;



DR. HOPPÁL MIHÁLY Széchenyi-díjas etnológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének korábbi igazgatója, az Európai Folklór Intézet alapítója és volt igazgatója;



DR. HUSVÉTH FERENC agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa;



DR. KOLLÁR ÉVA Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanára;



DR. NÉMETH TAMÁS Széchenyi-díjas agrokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatóprofesszora, az Országos Környezetvédelmi Tanács volt elnöke;



DR. SZALAI SÁNDOR állami díjas villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpontjának kutatóprofessor emeritusa, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja;



DR. SZALAY PÉTER Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;



DR. SZENDRŐ ZSOLT Szent-Györgyi Albert-díjas agrármérnök, genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának osztályelnök-helyettese, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa, a Nyúltenyésztési Világszövetség volt alelnöke;



DR. VARGA PÉTER GYÖRGY geofizikus, a műszaki tudomány doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetének kutatóprofessor emeritusa.



A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZT (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:



ALBERT ZSUZSA József Attila-díjas író, költő, a Magyar Rádió egykori Irodalmi Osztályának szerkesztője;



DR. ÁDÁNY RÓZA Szent-Györgyi Albert-díjas népegészségügyi szakember, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészség- és Járványtani Intézetének egyetemi tanára és Egészségtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az ELKH-DE Népegészségügyi Kutatócsoportjának vezetője, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének alapító elnöke;



DR. BALÁZS MARGIT vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészség- és Járványtani Intézetének egyetemi tanára, Egészségtudományok Doktori Iskolájának titkára;



BANNER ZOLTÁN művészeti író, művészettörténész, költő, előadóművész, az egykori Tessedik Sámuel Főiskola Vizuális-nevelési Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető tanára;



DR. BERKI TÍMEA orvos, immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Immunológiai és Biotechnológiai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára;



DR. BOGÁR LAJOS orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi tanára és korábbi igazgatója;



BUDAI LÍVIA operaénekes;



DR. CVETITYÁNIN LÍVIA gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem professor emeritusa, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi tanára, Biztonságtudományi Doktori Iskolájának vezetője;



DR. DO VAN TIEN villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének egyetemi tanára;



DR. DRASKÓCZY ISTVÁN történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Középkori Történeti Tanszékének professor emeritusa;



DR. E. KÖVÉR KATALIN vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára, a Kémia Doktori Iskola vezetője

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZT (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:



DR. FEHÉR ISTVÁN agrárközgazdász, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa;



DR. GARAB GYŐZŐ fizikus, a biológiai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének kutatóprofessor emeritusa;



DR. GERGELY ÁRPÁD LÁSZLÓ fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Elméleti és Kísérleti Fizikai Tanszékeinek egyetemi tanára és Fizika Doktori Iskolájának oktatója;



GRÁF ZSUZSANNA Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész, az Angelica Leánykar alapítója és vezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjének tanára, a Városmajori Gimnázium zenei tagozatának alapító vezetője;



DR. JAKAB ÉVA jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének egyetemi tanára, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyarországi Humboldt Egyesület elnöke, az Osztrák Tudományos Akadémia külső tagja;



DR. JUHÁSZ DEZSŐ nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének oktatója, a Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára;



DR. KORNYA LÁSZLÓ GYÖRGY, a Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi magántanára;



LADIK KATALIN Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író, színész;



LATTMANN BÉLA jazzbasszusgitár-művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének művésztanára;



DR. LOHNER TIVADAR fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének professor emeritusa;



DR. NAGY PÉTER TIBOR programtervező matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara Alkalmazott Matematika Intézetének professor emeritusa és Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájának oktatója;



DR. PINTÉR ERIKA orvos, farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, Gyógyszertudományok Doktori Iskolájának vezetője;



DR. RÉTI TAMÁS gépész üzemmérnök, alkalmazott matematikus, a műszaki tudomány doktora, az Óbudai Egyetem professor emeritusa, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetének egyetemi tanára;



DR. SIPOS PÁL MIKLÓS kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára;



DR. SOMORJAI ENDRE fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Atommagkutató Intézetének professor emeritusa;



DR. SULYOK ENDRE Szent-Györgyi Albert-díjas gyermekgyógyász, nephrológus, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, Egészségtudományi Doktori Iskolájának titkára;



DR. TÓTH IMRE csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója;



DR. UNGVÁRY FERENC, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa;



DR. VAJTA LÁSZÓ villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának volt dékánja, Irányítástechnika és Informatika Tanszékének volt egyetemi docense, nyugalmazott címzetes egyetemi tanára;



DR. VERZÁR ZSÓFIA orvos, egészségügyi szakjogász, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, a Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézetének intézetigazgató egyetemi docense.



A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át:



ADORJÁNI ZSOLT, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete Klasszika-filológia Tanszékének adjunktusa, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézete Antik Osztályának vezetője;



DR. ÁBEL ISTVÁN gazdaságmatematikus, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának volt dékánja, Pénzügyi Tanszékének egyetemi tanára;



DR. BACSKÓ GYÖRGY szülész-nőgyógyász, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusa Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa;



DR. BÁRÁNY TAMÁS ipari termék- és formatervező mérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Polimertechnika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense;



DR. BRAUN MÁRTON, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója, volt országgyűlési képviselő;



BRIEBER ÉVA ANDREA táncművész, mesteroktató, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett Tanszékének tanszékvezetője;



DECSI ISTVÁN közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja, Pécs megyei jogú város volt alpolgármestere;

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át:



SZABÓ JÁNOS, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány szakmai tanácsadója, nyugalmazott táncház- és művészeti vezetője;



DR. SZALKA ÉVA agrármérnök, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának dékánja, valamint Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékének egyetemi docense;



SZAMOSI SZABOLCS Liszt Ferenc-díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója és a Szegedi Dóm zeneigazgatója, a pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyház volt orgonistája, karnagya és zenei vezetője;



SZEDLACSEK EMÍLIA, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetsége és a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület alapító tagja;



DR. SZÖGI LÁSZLÓ történész, levéltáros, könyvtáros, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárának nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi tanár, az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoportjának részlegvezetője;



SZURMAYNÉ HORTOBÁGYI GYÖNGYVÉR Harangozó Gyula-díjas táncművész, néptáncpedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Néptánc Tanszékének tanszékvezetője, főiskolai tanár;



DR. TAKÁCS GYULA teológus, pápai káplán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának magántanára, a csörötneki Örök Ige Plébánia plébánosa, a Szent István Tudományos Akadémia tagja;



DR. TEVESZ GÁBOR villamosmérnök, folyamatirányítási szakmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékáni megbízottja, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének nyugalmazott címzetes egyetemi tanára;



DR. TÓTH J. ZOLTÁN jogász, alkotmánybírósági főtanácsadó, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára;



DR. TURCHÁNYI BÉLA LÁSZLÓ Batthyány-Strattmann László-díjas sebész, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékének egyetemi docense, volt tanszékvezetője, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Invazív Mátrix Osztályának traumatológia-ortopédia vezető főorvosa;



TUZSON-BERCZELI PÉTER festőművész, grafikus;



DR. UGRÓSDY GYÖRGY a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézete Matematika és Modellezés Tanszékének egyetemi docense;



VAJDA TAMÁS mesteredző, a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének egyetemi docense;



VAS PÉTER, a Csók István Galéria tulajdonos-vezetője;



ZSOLDOS ENDRE csillagász, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatársa.



A NÉPMŰVÉSZET MESTERE DÍJBAN részesült:



BIRTALAN IOSIF énekes, furulyás;



BOZSIK MARGIT népdalénekes, népzenész;



KÁDÁR FERENC népzenész;



KUN GÁBORNÉ táncos hagyományőrző;



LÁZÁR ÉVA gyékényfonó népi iparművész;



LŐRINCZ ETEL textilszövő;



NAGY BÉLA fafaragó, bőrtárgykészítő népi iparművész;



NAGY IMRÉNÉ hagyományőrző viseletkészítő, táncos, énekes;



PAP JULIANNA BERNADETT művészeti vezető, tervező; Matyó Népművészeti Egyesület, hímző népi iparművész;



SZABÓ ISTVÁN táncos hagyományőrző.

