Stipendium Peregrinum ösztöndíjakat adott át az államfő

Megálmodni, belevágni, végigcsinálni, hazahozni és kamatoztatni - foglalta össze a Stipendium Peregrinum program lényegét Novák Katalin köztársasági elnök, aki az ösztöndíjakat elnyert diákoknak adta át pénteken az okleveleket a Sándor-palotában Budapesten.

2022. augusztus 19. 13:43

Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond a Stipendium Peregrinum ösztöndíjak átadásán a Sándor-palotában 2022. augusztus 19-én. MTI/Máthé Zoltán

Novák Katalin emlékeztetett: köztársasági elnökként öt célkitűzést határozott meg, amelyek közül az egyik a fiatal tehetségek felkarolása. Ezt szeretné tovább vinni, így a Stipendium Peregrinum a jövőben köztársasági elnöki program lesz - hangsúlyozta.



Novák Katalin a Stipendium Peregrinum programot az ajtónyitogató fiatalok ösztöndíjának nevezte, s kiemelte, hogy bár Magyarország természeti erőforrásokban nem dúskál, emberi erőforrásokban igen, s ebbe tartozik a tehetséges fiatalság is.



Arra kérte az ösztöndíjat elnyert diákokat, hogy hozzák haza mindazt a tudást, ismeretet, tapasztalatot és titkot, amelyet a külföldi egyetemeken megszereztek.



Hozzátette: Magyarországon nagy egyetem-fejlesztési program zajlik, mivel az a cél, hogy a magyar egyetemek is minél inkább versenyképesek legyenek.



A Stipendiumot a világon egyedülálló programnak nevezte, olyan támogatásnak, amely fedezi a világ legjobb egyetemein tanuló tehetséges diákok költségeit.



Novák Katalin közölte, a Stipendium megjelenik a költségvetésben, ugyanakkor hangsúlyozta: "Meggyőződésem, hogy a Stipire fordított költségvetési támogatás nem költségvetési kiadás, hanem befektetés. Befektetés a magyar jövőbe, amely meggyőződésem szerint nagyon jól fog majd kamatozni, de ez csak rajtatok múlik".



A köztársasági elnök kiemelte: a magyar tehetséggondozás, a magyar tehetségek ügyének felkarolása Magyarországon azért is egyedülálló, mert létezik egy olyan támogatási forma, a Nemzeti Tehetségprogram, amely lehetővé teszi a magyar állampolgároknak, adófizetőknek, hogy ők maguk is hozzájáruljanak anyagilag a tehetséges fiatalok gondozásához. Hozzátette: ez annyit jelent, hogy a személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlhatják a tehetségprogram támogatására, így a magyar tehetségek gondozását nemcsak a kormány vállalta magára, hanem minden magyar ember hozzájárulhat.



Ősztől 58 tehetséges magyar fiatal folytathatja, kezdheti meg tanulmányait külföldön Európa-szerte, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban - mondta Novák Katalin, aki a szakmai és a családi élet fontosságáról, összeegyeztetéséről is adott útravalót a résztevevő diákoknak, majd megköszönte az ösztöndíjasokat segítő instruktorok és a bíráló bizottság munkáját.

MTI