Magyarországnak joga van megvédenie magát

Magyarország ismét útelágazáshoz érkezett, akárcsak Szent István idejében, és ebben a helyzetben is joga van megvédenie magát - mondta a honvédelmi miniszter a nemzeti ünnep alkalmából pénteken Budapesten, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség központi ünnepségén.

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 19. 15:00

2022. augusztus 19. 14:10

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség augusztus 20-i központi ünnepségén a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központban 2022. augusztus 19-én. MTI/Kovács Tamás

Magyarország ismét útelágazáshoz érkezett, akárcsak Szent István idejében, és ebben a helyzetben is joga van megvédenie magát - mondta a honvédelmi miniszter a nemzeti ünnep alkalmából pénteken Budapesten, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség központi ünnepségén.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j) átadja a Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozat kitüntetést Tömböl László nyugállományú vezérezredesnek, volt vezérkari főnöknek a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség augusztus 20-i központi ünnepségén a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központban 2022. augusztus 19-én. MTI/Kovács Tamás

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az államalapításról szólva hangsúlyozta, hogy Szent István nem tett hűségesküt más hatalmaknak, Magyarországot úgy kapcsolta be Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe, hogy közben megőrizte a függetlenséget.

A miniszter hozzátette, a korszerű haderő mellett Szent Istvánnak köszönhető a magyar állam- és egyházszervezet megteremtése, a legfontosabb törvények megalkotása. Döntenie kellett arról is, hogy merre vezessen tovább a magyarság útja, Bizáncot vagy Rómát válassza.



Az ország ezt követően is mindig akkor gyarapodott szellemiekben és anyagiakban, amikor Szent István útján járt - mondta.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az államalapító király példáját kell követni ma is, amikor a szomszédban dúló háborúnak még a végét se látni, de a következményei egyre jobban érezhetők, közben pedig állandó migráció tartja nyomás alatt az ország határait.



Ebben a helyzetben Magyarország biztonságának megőrzése a legfontosabb feladat, ezért "bíznunk kell abban, hogy képesek vagyunk önálló teljesítményre", nemzeti haderő felállítására, és "jogunk van arra is, hogy igent vagy nemet mondjunk" - hangoztatta.



Ugyancsak követendő az az öntudat és önbecsülés, ami Szent Istvánt jellemezte, hiszen úgy vezette az országot, hogy nem hagyta vazallus állammá válni - fogalmazott.



Közölte: a magyarság azóta is itt él, megőrizve nyelvét és kultúráját, de a hazáját ma is magának kell megvédenie. Ennek érdekében kezdődött el 2016-ban a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program, amely korszerűekre cseréli az elavult katonai eszközöket, ezért jött létre a tartalékos rendszer, és ezért épül ütőképes hadsereg olyan honvédekből, akik az országot az életük árán is készek megvédeni.



Augusztus 20. alkalmat ad a kiválóan szolgáló katonák köszöntésére is, akik minden körülmények között helytállnak, és akiknek külföldön is elismerik a teljesítményét - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



A beszéd után előléptetésekről szóló határozatokat ismertettek, valamint kitüntetéseket, elismeréseket adott át a miniszter Ruszin-Szendi Romulusz altábornaggyal, a Magyar Honvédség parancsnokával.

MTI