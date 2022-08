A Házsongárdi temetőben átadták a megújított Bethlen-kriptát

A kolozsvári Házsongárdi temetőben péntek délben átadták a magyar állam támogatásával megújított Bethlen-kriptát, előtte pedig történeti előadás idézte gróf Bethlen Bélának, Észak-Erdély 1944-es polgári kormányzójának az életét.

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 19. 16:22

2022. augusztus 19. 16:35

A magyar állam támogatásával megújított Bethlen-kripta a kolozsvári Házsongárdi temetőben az átadás napján, 2022. augusztus 19-én. MTI/Kiss Gábor

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspöke azt az ószövetségi történetet idézte a kripta előtt mondott prédikációjában, hogy Mózes megeskette az Egyiptomból menekülő zsidókat, hogy magukkal viszik ősatyjuk, József csontjait.



"Azért kell nekünk magunkkal cipelnünk Bethlen Béla csontjait, mert ha nincsenek ilyen példaképeink, azoknak, akiknek Isten ma boldogságot ajándékozott, és lehetőséget adott a többre, akkor semmiképp sem maradhatunk meg" - mondta a püspök.



Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára úgy vélte: a magyarság túlélésének kulcsa, mint eddig, úgy ezután is a határon átívelő összetartozásban rejlik.

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a magyar állam támogatásával megújított Bethlen-kripta átadásán a kolozsvári Házsongárdi temetőben 2022. augusztus 19-én. MTI/Kiss Gábor

Úgy vélte: a magyarság túlélésének kulcsa, amint eddig, úgy ezután is a határon átívelő összetartozásban rejlik. Azt kívánta, hogy Bethlen Béla élete legyen kapaszkodó és mérce a mai döntések meghozatalakor, "hogy az embertelen időkben mi is megmaradhassunk embernek".



A Bethlen család bethleni ágának kriptáját 1884-ben építették, és a grófi család számtalan tagját temették ott el. A romos műemléképületet a magyar állam 30 millió forintos támogatásával újította fel a Házsongárd Alapítvány. A kripta megáldásán a Bethlen család számos tagja részt vett.



A Kolozsvári Magyar Napok keretében péntek délelőtt Murádin János Kristóf történész idézte meg Bethlen Béla alakját. Az 1888-ban született és 1979-ben meghalt gróf élete három fontos fordulópontján is azt választotta, hogy Erdélyben marad. Észak-Erdély 1940-es Magyarországhoz való visszatérése után a román többségű Beszterce-Naszód és Szolnok-Doboka vármegyék főispánjává nevezték ki. Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után tisztségeiről lemondott, de a Lakatos-kormány megbízásából 1944. szeptember elsejétől mégis elvállalta Észak-Erdély polgári kormánybiztosi tisztségét.

Ebben a minőségében minden energiáját arra fordította, hogy a szovjet front átvonulása a lehető legkevesebb kárt okozza Erdélyben.



A kommunista népbíróság egy 1945-ös kirakatperben öt évi börtönbüntetésre ítélte, de miután a büntetés leteltével a gróf elutasította, hogy Magyarországra távozzon, ítélet nélkül további három évig tartották a legkegyetlenebb börtönökben. Bethlen Bélát 1959-ben rehabilitálta egy romániai bíróság.

