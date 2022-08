Érdemekeresztek, díjak kiváló magyar alkotóknak

Állami díjakat és közművelődési elismeréseket adott át az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár pénteken a Pesti Vigadóban Budapesten.

Gidófalvy Attila, zenész, zeneszerző, a Beatrice alapító tagja, a Karthago zenekar billentyűse és a Lord együttes volt tagja (b) átveszi a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést Vitályos Esztertől, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárától és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt állami díjak és közművelődési elismerések átadóünnepségén a Pesti Vigadóban 2022. augusztus 19-én. MTI/Mónus Márton

Szent István királyunk hitt abban, hogy a Kárpát-medence népeinek, az összmagyarságnak Isten általi rendeltetése, küldetése, célja van. Az ő víziója a saját sorsát alakítani képes, erős, békében élő keresztény állam létrehozása és annak fennmaradása volt - hangsúlyozta ünnepi beszédében Vitályos Eszter.



Kiemelte: az államalapítás alkalmából átadott elismerések is azt bizonyítják, hogy a Szent István király által megálmodott magyar állam még ma is tudja, hogy merre tart és olyan polgárai vannak, akik vállukon viszik nemzetünket.



Vitályos Eszter elmondta: Szent István küzdelmes és zivataros időszakban egyesítette a magyarságot a Szent Korona oltalma alatt és megfogalmazta, hogyan lesz fenntartható az állam. Bár intelmeit fiának, Imre hercegnek címezte, egész nemzetünknek és minden egyes polgárának útmutatásul szolgálhat.



Kiemelte: a jelenlegi polgári keresztény kormány ragaszkodik hitéhez és évezredes vallási meggyőződéséhez még akkor is, ha a globalista szemlélet elmaradottnak gondolja, hogy becsüljük és támogatjuk egyházainkat, lelki közösségeinket, tiszteljük az egyházak elöljáróit, szellemi vezetőinket, katonáinkat, rendvédelmi és közszolgálati szervek dolgozóit. Igyekszünk megtartani a rendet és az igazságosságot, békét és biztonságot adni honfitársainknak.



Befogadunk minden bajba jutottat, aki tisztelettel érkezik és gondoskodunk az elesettekről. Alaptörvényünket az értékőrzés és a magyarságtudat jellemzi. Ezért követjük elődeink útját és azért áll a család kiemelt helyen, hogy a kapott értékeket továbbadhassuk gyermekeinknek - fogalmazott Vitályos Eszter.



Hoppál Péter elmondta: ez a nap segít, hogy összemérjük elődeinkkel a magunk korát. Szent István feladata embert próbáló volt, mégis apostoli királyságot, kiválasztott népet hagyhatott maga után. Mindebben választott értékrendje és szívós, kitartó munkássága segítette őt és az egész hazát arra, hogy ezer esztendő múltán is büszkén tekintsünk vissza az örökségére.



Hozzátette: bár az ezer évvel ezelőtti, meg száz évvel ezelőtti nehézségek most is ismétlődhetnek, tehát háború dúl a környezetünkben, lehet gazdasági válság, de az egyén, a Szent István-i örökség-birtokosa itt, Európa közepén hordozza azt a tudást, amivel védi, őrzi és gyarapítja a nemzeti örökséget. Akkor a gazdagság tovább folytatódik, gyermekeink és unokáink büszke és emelt fővel lehetnek magyarok.



A két államtitkár a Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt mellett közművelődési díjakat - Móra Ferenc-díjat, Pauler Gyula-díjat, Szinnyei József-díjat, Bánffy Miklós-díjat, Bessenyei György-díjat, Csokonai Vitéz Mihály-díjat, Martin György-díjat és Népművészet Ifjú Mestere-díjat - adott át.

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár beszédet mond az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt állami díjak és közművelődési elismerések átadóünnepségén a Pesti Vigadóban 2022. augusztus 19-én. MTI/Mónus Márton

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

ALMÁSINÉ KANYÓ KLÁRA, a Néprajzi Múzeum gazdasági igazgatója;

DR. ARNÓTH ZOLTÁN klarinétművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Fafúvós hangszerek Tanszékének adjunktusa, a pécsi Pannon Filharmonikusok klarinét szólamvezetője;

ÁRVA-NAGY SÁNDORNÉ, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum felnőttoktatási vezetője;

BOROSS SÁNDOR FERENC, a Bihari János Kulturális Egyesület elnöke;

BÓTA GÁBOR újságíró, színházkritikus, műsorszerkesztő;

BUZÁS MIKLÓS, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze, épület- és területfenntartási igazgatója;

CSÁKY MÁRIA MAGDALÉNA táncpedagógus, az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti vezetője;

FORJÁN ZSOLT, Csenger város polgármestere;

GAÁLNÉ KALYDY DÓRA könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának általános főigazgató-helyettese;

GAJDÓ TAMÁSNÉ DR. GŐDÉNY ANDREA, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa;

GIDÓFALVY ATTILA zenész, zeneszerző, a Beatrice alapító tagja, a Karthago zenekar billentyűse és a Lord együttes volt tagja;

GRÁCZOLNÉ UGRON ÁGNES EDIT, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. gazdasági vezetője;

DR. HANÁK LÁSZLÓ vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központja MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékének egyetemi docense;

DR. HÁSZ-FEHÉR KATALIN irodalomtudós, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi docense;

JÓZSA JUDIT kerámiaszobrász, művészettörténész, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány elnöke;

DR. KOVÁCS TIBOR történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Gyűjteményének igazgatója;

LADJÁNSZKI LÁSZLÓ énekművész, a Nemzeti Énekkar szólóénekese;

MOLNÁR SÁNDOR, a Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteményének intézményvezetője;

MURÁNYI JUDIT balettmester, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett Tanszékének mesteroktatója;

NÉMETH KRISTÓF színművész, a Fórum Színház igazgatója;

NYILAS ILONA film- és fotóművész, alkotóművész, művészetpedagógus;

DR. PALLOS LAJOS régész, történész, numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának szakmuzeológus tárigazgatója, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke;

PÁZMÁNY KAROLINA ÁGNES pedagógus, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei Tanszékének oktatója;

RÁDULY MIHÁLY jazzfuvolista, szaxofonos, a Syrius együttes és a Pege Aladár Qartett egykori tagja;

REMÉNYI ÁGNES, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar brácsaművésze;

SOLTI CSABA balettművész, a Miskolci Balett és a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium balettmestere;

SZÁNDUNÉ UJSZIGETI GABRIELLA, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolájának nyugalmazott igazgatója,

DR. TAMÁS EDIT, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója;

TASNÁDI EDIT turkológus, műfordító, a Magyar-Török Baráti Társaság alapító tagja, alelnöke, a Magyar Rádió egykori Török Szekciójának munkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Ankarai Egyetem Hungarológiai Intézetének volt oktatója;

VARGÁNÉ VOJNÁR KATALIN, a Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnáziumának igazgatója;

VELENYÁK JÁNOS, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikumának igazgatója;

ZSURKI ATTILA, a Magyar Nemzeti Múzeum gazdasági igazgatója.

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

BÁNKY ESZTER bábszínész, a Budapest Bábszínház rendezőasszisztense;

BENCSIKNÉ KOCSIS ESZTER mesterpedagógus, a Szolnoki Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettese;

BODÓ BEÁTA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskola és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese;

CHERNAKOVA OLGA címzetes magántáncosnő, a Magyar Állami Operaház-Magyar Nemzeti Balett balettmestere;

DÉVALDNÉ OROSZ BEATRIX ANITA, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium igazgatóhelyettese, oktatója;

DR. DÓBÉNÉ CSERJÉS EDIT, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumának oktatója;



ERŐSNÉ DR. MATÁN ESZTER házi gyermekorvos;

FARKAS MIKLÓS magasépítő mérnök, a csengeri Pallér-2 Kft. Építésziroda tervező szakmérnöke;

FERENCZYNÉ TAKÁTS KATALIN, a Győri Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum és Kollégiumának igazgatóhelyettese;

FRITZ MIHÁLY szobrász- és éremművész, a szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum volt művésztanára;

GERGELY ISTVÁN kosárfonás-szakértő, a Nemzeti Művelődési Intézet segítő mentora;

HARTYÁNYI JUDIT karnagy, művésztanár, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja, a székesfehérvári "Zenei Nevelésért" Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezetés Tanszékének volt oktatója, a Magyar Kodály Társaság korábbi társelnöke;

HETÉNYI NORBERT, a szombathelyi Café 5 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője;

IGALINÉ BÜTTNER HEDVIG ének- és zenetanár, a zuglói Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola Hunyadi Nagykórusának karnagya;

IRHÁZI EMŐKE, a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolájának igazgatóhelyettese, oktatója;

JOÓ EMESE etnográfus, muzeológus, múzeumpedagógus, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főmuzeológusa;

KÁRPÁT ILDIKÓ, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának gazdasági vezetője;

KISS BALÁZS PÉTER Népművészet Ifjú Mestere díjas táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja;

Dr. KISS KATALIN karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott egyetemi docense;

KONCZ PÉTER táncművész, a Pécsi Balett magántáncosa;

KOVÁCS ATTILA FERENC, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nagybőgőművésze;

KÖNYÖT DÁVID SÁNDOR, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ artistaművésze;

KURUCSAI-NÉMETH ESZTER táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja;

NAGY GÁBOR FERENC népzenész, a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum néprajzkutató muzeológusa;

NASZÁK ISTVÁN, a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium tanára;

PAGONYNÉ MEZŐSI MARIETTA mesterpedagógus, a szentgotthárdi Vas Megyei Szakképzési Centrum III. Béla Technikum és Kollégiumának korábbi igazgatóhelyettese, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Szakképző Iskolájának nyugalmazott mérnöktanára;

PÓSER ANTAL IMRE, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Technikumának testnevelő tanára;

SIPOS IMRE színművész, rendező, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház prózai tagozatának vezetője;

SZELECZKY ILDIKÓ, a Vendégvárás Művészete Egyesület alapító elnöke;

DR. TEMESVÁRI TAMÁS fizikus, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének tudományos főmunkatársa;

TESZÁREK CSABA, a Budapest Bábszínház művésze;

TORDAI ZOLTÁN előadóművész, a Tordai Zoltán Quintett alapító prímása;

TÖRÖK FERENC artistaművész, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola tanára;

UNGÁR ISTVÁN szaxofonos, az Ungár zenekar vezetője;

ÜRMÖS SÁNDOR FERENC, a Magyar Állami Népi Együttes cimbalomművésze;

VÁRADI GÉZA klarinét és szaxofon előadóművész, a Tordai Zoltán Quintett szóló klarinétosa;

VASS KRISZTIÁN író, újságíró, a Szabad Föld hetilap Zöld Föld rovatának alapítója;

VÍGH LÁSZLÓ hangosító, hang- és fénytechnikus, a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műszaki csoportvezetője,

DR. ZSIGMOND GÁBOR történész, közgazdász, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese.





MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) kitüntetést kapott:

ARADI IMRE, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze;

ARATÓ ANDREA, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház súgója;

BENKŐ MÁRTA, a Pécsi Nemzeti Színház közönségszervezője;

FÓRIZSNÉ URBÁN KRISZTINA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskolájának oktatója;

FRANKÓ RÉKA LILLA, a gödöllői Művészetek Háza kulturális szervezője, a Duna Színház és a Hangjegy Színház rendezvényszervezője;

KOVÁCS KÁROLY csellista, a Starlight Duo alapítója;

KOVÁCS MENYHÉRT, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Műhelyházának lakatosa;

KROKKER ANDRÁS, a Győri Balett világosítója;

MAKA GYULA színész, műsorvezető, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ - Fővárosi Nagycirkusz műsorvezetője;

MAURER MILÁN táncművész, a Frenák Pál Társulat tagja;

PAP JULIANNA BERNADETT hímző népi iparművész, a Matyó Népművészet Egyesület elnöke;

POVÁZSAY BENCE vállalkozó, turisztikai szakember, a szarvasi Turul Kisvendéglő tulajdonos-üzletvezetője;

SZEKERES TAMÁS, a Hangjegy Színház ügyvezető igazgatója;

SZÉKELYHIDI GYÖRGYI, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Támogatott Kutatócsoportok Irodája Pénzügyi Osztályának vezetője.

PAULER GYULA-DÍJBAN részesült:

BALOGH BÉLA, Románia Nemzeti Levéltára Máramaros Megyei Igazgatóságának nyugalmazott főlevéltárosa.



MÓRA FERENC-DÍJAT vehetett át:

NAGYNÉ BATÁRI ZSUZSANNA néprajzkutató muzeológus, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum tudományos és ismeretátadási igazgatója;

DR. RATKÓ LUJZA néprajzkutató, a Jósa András Múzeum- Sóstói Múzeumfalu muzeológusa.

BÁNFFY MIKLÓS-DÍJBAN részesült:

HAJNAL EDIT közművelődési szakember, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese;

HEMRIK LÁSZLÓ, a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum múzeumpedagógiai osztályvezetője;

KOVÁCS NORBERT a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, Népművészet Ifjú Mestere-díjas az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület néptáncosa, néptáncoktatója;



BESSENYEI GYÖRGY-DÍJAT kapott:

ASZTALOSNÉ KOCSIS ENIKŐ, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyugalmazott intézményvezetője;

DR. BALÁZSI KÁROLY nyugalmazott főiskolai tanár, közösségfejlesztő;

FEKETE-DOMBI ILDIKÓ, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum ügyvezető igazgatója;

ELEKES GYULA közművelődési szakember, az Udvarhely kultúrájáért Egyesület elnöke;

MATYASOVSZKY MARGIT, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója.



CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-DÍJBAN (egyéni) részesült:

WIEGMANN ALFRÉD nyugalmazott rendező, szerkesztő.



CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY-DÍJBAN (közösségi) részesült:

GÖMÖRI KÉZMŰVESEK TÁRSULÁSA;

TISZA TÁNCEGYÜTTES MŰVÉSZETI EGYESÜLET.



MARTIN GYÖRGY-DÍJAT kapott:

FÁBIÁN ÉVA népdalénekes, mesemondó, népzene pedagógus, az Óbudai Népzenei Iskola népi énektanára;

FEKETE ANTAL "PUMA" nyugalmazott néptáncművész, népzenész, népzenegyűjtő, szabadfoglalkozású zenész és hangszerjavító;

SZTANÓ HÉDI néprajzkutató, filmrendező, bibliográfus, a Hagyományok Háza Martin György Médiatár Hang- és mozgóképtár nyugalmazott munkatársa;

TÜREI LENGYEL LÁSZLÓ néprajzi gyűjtő, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársa.



A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE kitüntetésben részesült:

CSONKA BALÁZS népi tamburaművész és harmonikaművész, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola tanára;

GÉCZY MARGIT népi kézműves, takács;

IRIMIÁS LÁSZLÓ gulyás, ostorkészítő, a Kis-Sárrét pásztorművészetének újraélesztője;

SZÁMFIRA MÁTÉ néptáncoktató, és SZÁMFIRA-NAGY ZITA néptáncos, a szegedi Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium igazgatóhelyettese;

VEREBÉLYI BALÁZS hímző, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ügyintézője.



SZINNYEI JÓZSEF-DÍJAT vehetett át:

HUBERT GABRIELLA, az Evangélikus Országos Gyűjtemény nyugalmazott igazgatója, irodalom- és könyvtörténész;

KEVEHÁZI KATALIN, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtár főigazgatója.

