Ócska Katka a nemzeti ünnepen

MTI/Máthé Zoltán

„Miközben az orosz állampolgárokkal szembeni teljes vízumtilalmat tárgyalja Európa, a már létező szankciós listákat is folyamatosan bővítenünk kell. Ez azonban korántsem halad a megfelelő ütemben. Nem elfogadható, hogy az Ukrajnában dúló háború hatodik hónapjában is több ezer olyan orosz állampolgár kerülte el a célzott szankciókat, akiknek közvetlen felelősségük is van a putyini rezsim működtetésében és az Ukrajna elleni atrocitások elkövetésében.

Ezért írtam alá pártcsaládunk, a Renew Europe kezdeményezését, amely a bebörtönzött orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij antikorrupciós alapítványa által felsorolt 6000 putyinista orosz tisztviselőre és oligarchára terjesztené ki az utazási tilalmat és rendelné el vagyonuk befagyasztását.

Képviselőtársaimmal közösen felszólítottuk Josep Borrellt, az EU külügyi főképviselőjét, hogy haladéktalanul vegye a legközelebbi uniós külügyminiszteri tanácsülés napirendjére a témát. Persze afelől nincsenek illúzióim, hogy a magyar kormány (aki például letelepedési kötvényt adott a már kitiltott Vlagyimir Blockij politikusnak) meg fogja próbálni vétózni a döntést.

De akárhogyan is próbál a Fidesz az oroszok kedvében járni, mi továbbra is azon dolgozunk majd, hogy az orosz agresszió tekintetében senki se kerülhesse el a felelősségre vonást!”

Cseh Katalin: Tiltsuk ki az EU-ból Putyin embereit!