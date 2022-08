Egy arcátlan vérbíró

A cikkben Vasvári Csaba megrángatta az Országos Bírósági Hivatalt is (ennek működését hivatott ellenőrizni a Vasvári-féle OBT), amiért annak elnöke – szerinte – nem teszi átláthatóvá a bírói kinevezéseket. Majd egy komoly, neve elhallgatását kérő állítólagos exbírót is megszólaltatott a Guardian, aki szerint a politikailag érzékeny ügyeket a „Legfelsőbb Bíróságon” (olyan nincs, Kúria van, idestova 2011 óta, sebaj) „lojális bírói testület tárgyalja, amely a kormány javára hoz döntéseket”. Tényleg? Nem mondja?! Mint ahogy 2018-ban is milyen remekül a kormány javára ítélt a Kúria, amikor a levélszavazatok ügyé­ben, téves jogértelmezéssel elloptak a Fidesztől egy parlamenti mandátumot – ezt utóbb az Alkotmánybíróság is megállapította. Mi történt volna, ha nem ennyire „Fidesz-párti” a Kúria? Kettőt vesznek el? Amúgy ez volt az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb bírósági jogtiprása, ám érdekes módon Brüsszel, a Guardian meg Vasvári akkor nem hápogott. Persze hogy nem, hiszen a Fidesz volt a károsult.

Majd következnek az iromány kulcsmondatai (azért dugtak mikrofont Vasvári orra alá, hogy ezeknek megágyazzon): Az Orbán-kormány „folyamatosan túllépi” hatáskörét a bíróságok befolyásolása érdekében, ez pedig tovább növeli a magyarországi jogállamisággal kapcsolatos aggodalmakat. „A magyar jogrendszerbe való politikai beavatkozással kapcsolatos aggodalmak akkor vetődtek föl, amikor Budapest megpróbált több milliárd eurónyi uniós forrást felszabadítani, amelyet jelenleg a jogállamisággal, többek között az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok miatt befagyasztottak.”

Uniós pénzek – itt van a kutya elásva! Azért íródnak az elmúlt hetekben még szorgosabban a Magyarország-ellenes röpiratok a fősodratú liberális kanálisokban, hogy a Nyugat virtuális tereiben megteremtsék-fönntartsák a látszatát annak: a rebellis magyarokkal bajok vannak, itt dübörög a diktatúra. Vasvári Csaba – bíró létére – ehhez az álnokul kitervelt, magyarellenes hazugságkampányhoz tercel, amelynek célja hazánk zsarolása, a nekünk jog szerint járó uniós pénzek lenyúlása. A jogállamiság, az igaz­ságszolgáltatási zűrök (amelyek amúgy épp a Vasvári-félék miatt vannak) meg az összes többi: csupán süket duma, politikai lózung, fedősztori, hogy megtörjék a túlontúl szuverén, a birodalmi elmebajból kimaradni óhajtó Magyarország ellenállását.

Amúgy el tudják képzelni, hogy mondjuk egy angol bíró egy magyar lapban köpködje hazája igazságszolgáltatási rendszerét? Persze hogy nem. Ilyen hitványságra csak magyarországi balliberálisok képesek. Aztán meg ájuldoznak, hogy a többség ócska hazaárulónak tartja és nem engedi őket a hatalom közelébe.

Vasvári Csaba jó ideje nagy kedvence a hazai és nemzetközi balliberálisoknak, mivel súgógép nélkül szidja a kormányt, fejből ismételgeti a legegyügyűbb balliberális mantrákat. Korábban furcsa körülmények között fölmentette Dávid Ibolyát és Herényi Károlyt az UD Zrt.-s megfigyelési ügyben. Szóbeli indoklásában az ügyészséget és a megvádolt politikusok „egyes riváli­sait” és a „velük együttműködőket” támadta. Néhány éve beperelte az OBH-t, a Fővárosi Törvényszéket és a Fővárosi Ítélőtáblát, amiért nem nevezték őt ki táblabírónak. És ő volt az, aki a 2006. őszi rendőrterror után két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte csoportosan, felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakért Dukán Dániel egyetemistát, annak ellenére, hogy az ügyészség csak egy év felfüggesztettet kért rá garázdaságért. Vasvárit nem érdekelte, hogy Dukánon sérülések voltak, amelyeket nyilvánvalóan a brutális rendőri föllépés okozott. A vicc kategóriájába tartozik, hogy a rendőrök tanúvallomása szerint Dukán azért sérült meg, mert menekülés közben háromszor (!) nekifutott a parkoló autóknak. Ám Vasvári életszerűnek, hihetőnek tartotta a Gergényi-huszárok hantázását, és kegyetlen büntetést szabott ki az egyetemistára. Mint ahogy 2006 őszén Vasvárin kívül a Pesti Központi Kerületi Bíróság számos bírája futószalagon küldte rács mögé a tüntetőket, kizárólag hazug rendőri vallomások alapján. Ám akkoriban Brüsszel nem aggódott a magyar jogállamiságért és igazságszolgáltatásért. És az a Vasvári, aki tizenhat éve a terrorgépezet fogaskereke volt, most egy külföldi lapban mocskolhatja Magyarországot. Az ész megáll. (Dukán elítélését végül az Orbán-kormány idején elfogadott semmisségi törvény törölte el. Magát a jogszabályt is nagyrészt Dukán kálváriája ihlette.)