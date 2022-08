Nyolc párt verseng a szivárványkoalíció romjain

Hiába erőlködnek a baloldali pártok, továbbra sem tudnak politikai hasznot húzni a háború okozta gazdasági válságból, sőt napvilágra került korrupciós ügyeik, az egymás közti küzdelem és a sajtó által sorra leleplezett álhírgyártás, a minden alapot nélkülöző rémhírterjesztés miatt tovább romlott a megítélésük – mondta lapunknak az elmúlt hét politikai fejleményeit értékelve Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője.

Rámutatott: ez tükröződik vissza a közvélemény-kutatási eredményekben, és ezt tapasztaljuk a kifulladt tüntetéseken, a sorra elbukott időközi helyhatósági választásokon is.

Ennél is súlyosabb probléma, hogy a megígért megújulás helyett történelmi töredezettségűvé vált az ellenzéki oldal, azaz korábban soha nem versengett még ennyiféle párt egymással a választók bizalmáért. Ráadásul egyre élesebbé válik közöttük a most már nyilvánosság előtt zajló küzdelem – tette hozzá az elemző.

Mindez félreérthetetlen jele annak, hogy a DK és a Momentum nem számol sem a szocialistákkal, sem a Jobbikkal vagy az LMP-vel, ahogy a Párbeszédnek is csupán Karácsony Gergely támogatásában engednének, ami a politikai racionalitást tekintetbe véve logikus lépés, ám várhatóan nagy konfliktusokkal fog járni - fejtette ki Nagy Ervin.

Kitért arra is: ennek egy epizódja, hogy Donáth Anna, a Momentum volt elnöke nyilvánosan támadta Gyurcsány Ferencet, úgy fogalmazott, a bukott miniszterelnök hazudik a választópolgároknak, amikor azt írja, hogy „készülünk”, becsapja őket azzal, hogy azt sugallja, a közeljövőben megbukhat a kormány.

A DK és a Momentum közti nyilvános üzengetés arra utal, hogy a két párt ugyan együttműködésre készül azért, hogy a többi baloldali pártot lerázzák magukról, ám cseppet sem békés köztük a viszony, hiszen tisztában vannak vele, hogy hosszú távon egymás versenytársai lesznek.

A politológus a helyzetet úgy összegezte: megújulás helyett történelmi töredezettség látható a baloldalon. Ha Márki-Zay Péter az előzetes ígéreteit betartva még a nyáron megalapítja Hadházy Ákossal a saját pártját, és Jakab Péter is tovább lép –azaz a múlt héten elindított új mozgalmából a várakozásoknak megfelelően az ősszel szintén új pártot hoz majd létre –, akkor összesen nyolc szervezet működik majd az egykori szivárványkoalíció romjain.

Ha ehhez még hozzászámoljuk a költségvetési támogatással rendelkező Magyar Kétfarkú Kutya Pártot és a Gattyán György által alapított Megoldás Mozgalmat, illetve a kormányt és a baloldali ellenzéket egyaránt kritizáló Mi Hazánk Mozgalmat, amelyek szintén készülnek a 2024-es helyhatósági és európai parlamenti választásokra, akkor kijelenthető, a rendszerváltoztatás óta nem volt ennyire fragmentált az ellenzék - hangsúlyozta az elemző.

Megállapította: Jakab Péter nem rendelkezik akkora anyagi és humán erőforrással, hogy rövid távon sikeres pártot építsen, így csupán tovább fogja forgácsolni a baloldalt. Ráadásul nincs elegendő politikai tőkéje sem, hisz ez idáig minden olyan választáson veszített, amelyen elindult, ahogy az ellenzéki előválasztáson is csúnyán elvérzett.

Tovább rontja a bukott Jobbik elnök hitelét az, hogy a Szent Koronára tett eskü ellenére sem adja vissza mandátumát volt pártjának, hanem függetlenként folytatja a parlamenti munkáját. Mindezt annak ellenére bevállalta, hogy egykori pártelnökként azokat a jobbikosokat, akik hozzá hasonlóan távoztak a képviselőcsoportból, ő maga nevezte mandátumtolvajoknak, amit most rá is joggal mondhatnak párttársai.

Jakab augusztus 20-i bejelentése, miszerint egyelőre csak mozgalmat indít, de ha többen lesznek, akkor megfontolja a pártalapítást, Nagy Ervin szerint komolytalan lépés volt, ami miatt már most látszik, hogy csalódottnak érzik magukat azok, akik még követik a Jobbik bukott elnökét.

Az elmúlt héten napvilágra került korrupciógyanús ügyek és az egymás közt élesedő küzdelem is tovább rontja a baloldali pártok megítélését – mutatott rá az elemző. Az egész baloldalra árnyékot vet a Tordai Bence körül kirobbant botrány. Mint kiderült, a kormányhivatali vizsgálat mellett már a rendőrség is nyomoz a Párbeszéd elnöke ellen II. kerületi luxusvillájának szabálytalan megépítése ügyében.

De az is nyilvánosságra került, hogy magas pozícióban lévő baloldali politikusokig is elérhet az a korrupciós botránysorozat, amelynek fejleményeiről az Anonymusként emlegetett maszkos alak közölt hang- és videofelvételeket. Kiderült ugyanis, hogy a fővárosi vesztegetések ügyében már nem a rendőrség, hanem a Központi Nyomozó Főügyészség nyomoz, ami azért beszédes, mert utóbbi vizsgálódhat a mentelmi joggal rendelkező parlamenti képviselőkkel szemben is.

De – amint a Magyar Hírlap megírta – azt sem lehet tudni, hogy az MSZP vezetése miért adta el a háromszáz négyzetméteres keszthelyi pártszékházat jóval a piaci áron alul, mindössze harminckétmillió forintért. Ez az ügy is tovább ronthatja a baloldali pozícióját.