A 4iG a magyar állammal közösen megveszi a Vodafone Magyarországot

Az előfizetés-részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője.

2022. augusztus 22. 12:26

A Vodafone Group megállapodott a 4iG Nyrt.-vel és a Corvinus Zrt.-vel a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. (Vodafone Magyarország) 100 százalékának eladásáról, összesen 715 milliárd forint (1,8 milliárd euró) vállalati értéknek megfelelő készpénzes ellenértékért – közölte a Vodafone Group hétfőn.

A 4iG közleményéből kiderült: az akvizícióval a 4iG Nyrt. 51 százalékos többségi tulajdonosa lehet a Vodafone Magyarországnak, míg a Magyar Állam részesedése 49 százalék lehet. A tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint.

Az előfizetés részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több mint 3,8 millió lakossági és üzleti előfizetőt szolgál ki, amely által több mint 5 millió bevételt biztosító előfizetéssel rendelkezett 2022 júliusában. A tervezett akvizícióval létrejövő csoport összességében 7,6 millió RGU-val rendelkezhet 2022 végére.

Suba János, a Vodafone Magyarország kommunikációs igazgatója a hírt megerősítette az MTI érdeklődésére, de kommentálni nem kívánta, részletek nem közölt.

Nick Read, a Vodafone vezérigazgatója elmondta: „A magyar kormánynak világos stratégiája van arra, hogy magyar tulajdonú nemzeti piacvezető céget hozzon létre az IKT-szektorban.

A 4iG-vel való egyesülés lehetővé teszi, hogy a Vodafone Magyarország, amely az országban sikeres és innovatív tevékenységet folytat, sokkal erősebb léptékű és teljesen konvergens szolgáltatóként jelentős szerepet játsszon az ágazat jövőbeni növekedésében és fejlődésében. Az egyesült vállalat erősíti a versenyt, és nagyobb hozzáféréssel rendelkezik majd a beruházásokhoz, hogy előmozdítsa Magyarország digitalizációját”.

A mostani felvásárlásról Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója azt mondta: A Vodafone Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja volt. Az akvizícióval egy döntően magyar tulajdonban lévő infokommunikációs vállalatcsoport jöhet létre, amely az ország második legnagyobb szolgáltatójává válhat”.

„Fontos eredmény, hogy sikerült állami kézbe venni az 1994 és 1998 között privatizált közműszolgáltatásokat, nem sikerült azonban állami tulajdonban lévő mobilszolgáltatót létrehozni, de erről nem szabad lemondani” – fogalmazott korábban Lázár János építési és beruházási miniszter, hozzátéve, hogy „a következő ciklusban újra meg kell próbálkozni azzal, hogy legyen nemzeti tulajdonban lévő mobilszolgáltató”.

A tranzakció a kötelező átvilágítás befejezésétől, a felek tranzakciós dokumentációjának megkötésétől és a szabályozó hatóságok jóváhagyásától függ. A tranzakciót a felek 2022 végére tervezik lezárni.

A magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében

A magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében - közölte a gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a 2010 utáni kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt, hogy a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát erőteljesen növeljék és lehetőség szerint többségi szintre emeljék. Ez a kormányzati cél a bank-, az energia- és a média szektorban már teljesült, most lehetőség mutatkozik arra, hogy a távközlési piacon is komoly szereplővé lépjen elő egy magyar, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat.

A tájékoztatás szerint ennek érdekében, a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton felkérte a Corvinus Zrt.-t, hogy vásárolja meg a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. kisebbségi, azaz 49 százalékos részvénycsomagját. Ennek első lépéseként sor került egy előzetes, nem kötelező erejű megállapodás megkötésére a Corvinus Zrt., a Vodafone Europe BV, valamint a 4iG Nyrt. között.

Közölték azt is, hogy a miniszter úgy értékeli, hogy a tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősíthető, ebből adódóan indítványozza a kormány erre vonatkozó döntését.

Az akvizíció sikeres zárását követően minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a hazai távközlési szektorban egy olyan magyar, nemzeti tulajdonú, a piacon vezető szerepet vállaló cég jöjjön létre, amely a 21. századi digitális kihívásoknak is megfelelve hozzájárulhat az ország versenyképességének javításához, egyben kimagasló, minőségi szolgáltatást nyújtson a közel 4 millió lakossági és vállalati ügyfele számára - írták.

Vodafone: 1,8 milliárd euróért adják el a Vodafone Magyarországot

A közlemény szerint a Vodafone Magyarország az egyik vezető konvergens hálózatüzemeltető Magyarországon, és a 4iG-vel való egyesüléssel a mobil és vezetékes kommunikáció terén egyértelműen a második legnagyobb szolgáltató jön létre, szélesebb körű információs és kommunikációs technológiai, IKT-kapacitással. Az akvizíció megfelel a magyar állam törekvésének egy nemzeti IKT-csoport létrehozására - közölték.

