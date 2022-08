Ünneprontó lélektiprók

A Budavári Palota nemzeti színekkel megvilágított épülete 2022. augusztus 20-án. MTI/Lakatos Péter

Gábor György: Ha nagy leszek, operatív törzs leszek

A lényeg az, hogy piszokul jól legyek megfizetve.

„»Döntött az operatív törzs: a rendezvényszervezőkre bízzák, hogy lefújják-e az augusztus 20-ai eseményeket.« Ha nagy leszek, operatív törzs leszek, de persze ezzel az erővel lehetnék akár az atomerőmű elnöke, az agysebészet főigazgatója, tűzoltó főparancsnok, a terrorelhárítás vezetője, váltókezelő és mozigépész, Magyarország elnöke vagy miniszterelnöke, vadakat terelő juhász, csak azt kell majd felelősen szem előtt tartanom, hogy sosem én, hanem mindig mások mérlegelése alapján üzemeltessük az atomerőművet, műtsünk agyat, terrorelhárítsunk, vagy oltsunk tüzet. A lényeg az, hogy bármely posztra rendeljen is a gondviselői akarat, piszokul jól legyek megfizetve.”

Föld S. Péter: „Szent István nem üzent nekünk semmit”

A baloldali újságíró szerint „azt csak a politikusok találták ki, hogy a régiekkel üzentetnek”, mert azt a holtak „már nem tudják letagadni”.

Föld S. Péter a közösségi oldalán reagált a kormány azon döntésére, hogy az időjárási viszonyokra hivatkozva egy héttel elhalasztották a tűzijátékot, amelyet a szerző egyébként „pénzpocséklásnak” nevezett.

Majd arra is kitért bejegyzésében, hogy „innentől már majdnem minden magyar választó tudja, hogy nem a nyuszi tojja a piros tojást, valamint nem a Jézuska csempészi a fa alá az ajándékokat, elárulhatom a nagyközönségnek, hogySzent István nem üzent nekünk semmit”.

„István király volt, törvényeket hozott, amint az egy uralkodótól elvárhat. Tőlünk meg az volna elvárható, hogy most, a huszonegyedik században, nagy nemzeti ünnepeinken ne beszéljünk kényszeresen hülyeségeket” – folytatta a gondolatmenetét az újságíró.

Ezután ismét csak ráerősített a fenti gondolatra, majd hozzáfűzte, hogy István király „intelmeket intézett a fiához, Imre herceghez”. Föld S. ezek közül kiemelt egyet, amelyet véleménye szerint a leggyakrabban idéznek: „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsa, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

Arról az ünnepi beszédekben elhangzó fordulatról, hogy a szent király mit üzen a ma emberének, az újságíró úgy fogalmazott, hogy „azt csak a politikusok találták ki, hogy a régiekkel üzentetnek, mert tudják, hogy nekik már nem hisz senki. Ezért kell a holtakhoz fordulni,ők már nem tudják letagadni”.

Föld S. felhívta arra a figyelmet, hogy „utoljára Kossuth Lajos üzent, de ő sem az utókornak, hanem tehetős honfitársainak. Azt üzente nekik, hogy elfogyott a regimentje. Konkrét kérés volt ebben a mondatban: adjatok pénzt, paripát, fegyvert, különben mindnyájunknak el kell menni” – írta, utalva a ma is népszerű dalra, amely a fideszes rendezvényeken is fel szokott csendülni.

„Szent István, a márciusi ifjak, az 56-os pesti srácok, ha ma élnének, röhögnének ezen a mai, szánalmas bagázson” – zárta bejegyzését Föld S. Péter.

Cseh Katalin is üzent augusztus 20-a alkalmából: „A tolerancia és a befogadás nemzeti értékeink!”

A Momentum politikusa nemzeti zászlóval a hátán kívánt boldog születésnapot Magyarországnak.

„»Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő.« Talán nem volt még augusztus huszadikánk, amikor fontosabb lett volna felidéznünk Szent István király intelmeit. A tolerancia és a befogadás nemzeti értékeink. Vigyázzunk rájuk. Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta ünnepi Facebook-bejegyzésében Cseh Katalin.

Bartus László: Novák a fasizmust és Orbánt ajánlotta Európának, amely láthatóan nem kér belőle

A köztársaság nélküli köztársasági elnök elmondta a NER-t létrehozó fasiszta párt ünnepi köszöntőjét.

„A köztársaság nélküli köztársasági elnök elmondta a NER-t létrehozó fasiszta párt ünnepi köszöntőjét, amiből ki lehet olvasni a lényeget, ha megtisztítjuk a nyálas mellébeszélés részleteitől. Novák a magyar államalapítás és az Európához, a Nyugathoz való csatlakozás alkalmából »Brüsszelnek« üzengetett, hogy mit kell tennie az Európai Uniónak, hogy megfeleljen Magyarország igényeinek. A legfontosabb, hogy »ne zsaroljanak« a pénzzel. Azzal a pénzzel, ami másoké, és aminek feltétele a csatlakozáskor elfogadott normák betartása lenne. De erre Magyarország nem hajlandó.

E rövid utalásokból is világos a magyar fasiszta állam álláspontja: az EU pénze kell, az uniós értékek és szabályok nem kellenek. Az Orbán-rendszer csődbe jutott, amint a kettőt összekapcsolta az Európai Unió, nagyon helyesen. Novák fordítva ül a dakota lovon, mert nem az EU zsarolja Magyarországot, hanem Magyarország zsarolja az EU-t, hogy az elfogadott közös alapszerződés, a közös értékek és szabályok nélkül is teljes jogú tagja lehessen az Uniónak, megkapja az Unió pénzét, ami nélkül Tündérország a nyomor tanyája, és még tisztelje is a fasizmust.”