A kultúra értelmet ad a mindennapoknak

A kultúra él és életet ad, értelmet ad a mindennapoknak - mondta Novák Katalin köztársasági elnök a Csokonai Fórum színházi komplexum keddi megnyitóján Debrecenben.

2022. augusztus 23. 20:30

Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond Debrecen legújabb színházi komplexumának, a Csokonai Fórumnak a megnyitó ünnepségén 2022. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Novák Katalin kiemelte: szerencsések vagyunk, hiszen egy olyan országban élhetünk, ahol van, ahol jut figyelem, erőforrás a kultúrára és megvan a szándék, hogy ne csak fenntartsuk, de gyarapítsuk is azt, ami a miénk.



A köztársasági elnök Cicerót idézve azt mondta: fegyverek közt hallgatnak a múzsák és ez a mondat leginkább figyelmeztetés, intés, hogy ha hagyjuk, ha nem figyelünk, akkor elhallgatnak a múzsák. Pedig a nehezebb időkben még inkább szükség van rájuk, hiszen a kultúra képes enyhíteni a fájdalmat, oldani a félelmet, segíteni a megbékélést. Megérteti, hogy mit kell, mit érdemes tanulnunk, tovább vinnünk a nehéz pillanatokból, emlékeztet arra, hogy nem pusztán túlélni, élni kell.



A kultúráról lemondani a gondterheltebb korokban egyet jelent félelmeink, sebeink, fájdalmaink kezeletlenül hagyásával, végeredményben a fizikai, lelki és szellemi önfeladással - emelte ki a köztársasági elnök.



Novák Katalin emlékeztetett arra, ha Cicero mondását tényként kezelnénk, akkor a magyaroknak a 20. században alig vagy talán egyáltalán nem szóltak volna a múzsák, de a múlt századi sorsunkkal szembenézve is mindig volt erőnk és szívünk helyet adni a kultúrának. "Tragikus háborús veszteségek között, ideológiák cenzúrája mellett is belekapaszkodhattunk a múzsákba, akik nem hallgattak el" - hangsúlyozta, hozzáfűzve: még az is előfordult, hogy épp a tiltások, a tűrések és a támogatások nyomasztó útvesztőjében találták meg a művészeink a jó megoldást a tapasztalatszerzésre.



Felidézte a korábbi gyakorlatot, amikor a frissen végzett színművészeknek kötelező volt vidéki színházhoz szerződniük egy időre. Mint mondta, Szeged is annak köszönheti Király Levente Kossuth-díjas színművészt, aki a nagybátyja, hogy kötelező volt Budapestről vidékre mennie játszani.



"A vidéki színjátszásra a kelleténél kevesebb figyelem irányul" - fogalmazott, kiemelve: ezért is örül annak, hogy 44 év elteltével egy új vidéki színházat avathatnak.



Novák Katalin szerint a magyarok azt szeretik, hogy ha valami szól, akkor nagyot szóljon, ezért is adtak át Debrecenben egy teljesen új színházat, miközben a másik is megújul.

Debrecen legújabb színházi komplexumának helyet adó épület, a Csokonai Fórum a megnyitó ünnepség napján, 2022. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Polgármester: a debreceni Csokonai Fórum a magyar kultúra új szentélye

A kedd este átadott debreceni Csokonai Fórumot a magyar kultúra új szentélyének nevezte a város polgármestere.

Papp László (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott, az új színház felavatásával az értékteremtés és értékőrzés mellett a jövőbe vetett hitet is kifejezik, azt, hogy hisznek a kultúra, a művészet megtartó és nemzetet összetartó erejében.



Hisznek abban, hogy a színjátszás, az irodalom, a zene és a tánc olyan nemzeti és egyetemes értékeket képesek teremteni, megőrizni és közvetíteni, amelyek nélkül nem lehet minőségi életet élni, sőt egyáltalán létezni - mondta a polgármester.



Papp László szólt arról is, hogy a Csokonai Fórum ugyan fiatal, de hosszú története van, hiszen az épület megvásárlásáról Kósa Lajos akkori polgármester javaslatára döntött az általa vezetett közgyűlés, a befejezésről pedig már a jelenlegi városvezetés gondoskodott.



A megvalósuláshoz széleskörű összefogásra volt szükség, a városi szándék mellett elengedhetetlen volt a megyei közgyűlés, az országgyűlési képviselők és a kormány, valamint a Bihar Megyei Tanács támogatása - tette hozzá.



Kiemelte, mindennek köszönhetően az ország megmodernebb teátrumával gazdagodott a régió, amely a tervek szerint valódi regionális színházzá válik.

Olyan szellemi műhellyé, amely tovább gazdagítja a határon átnyúló már eddig is erős kulturális kapcsolatokat, lehetőséget biztosít az anyaországi mellett a határon túli magyar és más nemzetiségű társulatok bemutatkozására, valamint a modern, kortárs színjátszás értékeinek felvonultatására.



Az épületet a megnyitón Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye érsek-metropolitája, Palánki Ferenc, debreceni-nyíregyházi megyéspüspök és Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke áldotta meg.



A korábban Latinovits Színházként emlegetett Csokonai Fórum majdnem hatmilliárd forintból csaknem három év alatt jött létre. A színház kilencezer négyzetméteres terében három multifunkcionális, akadálymentesített színházi tér található: a 350 fős Latinovits Zoltán terem, a 150 fős Kóti Árpád terem, valamint egy a színházi produkciók befogadására is alkalmas étterem.

