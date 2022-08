A klímaizmus károkozása egyelőre megállíthatatlan

Az ostobaság következményei már ezen a télen is nyilvánvalóak lesznek. Ha nem lenne háború, az német zöldek ihlette uniós energiapolitika akkor is jelentős problémát okozna, ami mindenekelőtt az árak növekedésében, egy általános inflációs tendenciában és jelentős rétegek elszegényedésében nyilvánulna meg. Erre a háború, illetve az irracionális szankciós politika csak rásegít – véli Lóránt Károly.

2022. augusztus 23. 23:55

Világvége helyett - Tények a klímaváltozásról és a megvalósítható klímapolitikáról címmel írt könyvet Lóránt Károly közgazdász. Őt kérdézte a Gondola.



– Lóránt úr, máig megválaszolatlan, hogy mekkora az ember és mekkora a természet szerepe a ma is zajló éghajlatváltozásban. A „hivatalos" nemzetközi klímatudomány azt állítja, hogy az éghajlatváltozás antropogén eredetű, az ember üvegházgáz-kibocsátása a felelős. Ennek a médiában eszelősen reklámozott rögeszmének mi az üzletpolitikai háttere?



– Azt gondolom, hogy a széndioxid bűnbaknak való kikiáltása nem üzletpolitikai érdekek miatt történt, az üzlet csak később épült rá, amikor a vállalkozók felfedezték, hogy semmilyen kockázatuk nincs, itt az adófizetők pénzéből szinte korlátlan mértékben finanszírozzák a nap- és szélerőművek építését. Gondoljuk meg, mekkora üzlet. Le kell szállítani a berendezést és kifizetik, mégpedig állami pénzből. A gyártó nem vállal kockázatot. De a vevő sem vállal kockázatot, hiszen a költségek zömét állami forrásokból fedezik. A termelt áramot meg szabott áron az országos hálózatoknak kötelessége átvenni és kifizetni, ha esetleg semmi szükségük nincs rá. De még a reklám is államilag finanszírozott. A nap- és szélerőművek építését Brüsszel írja elő és az egyes nemzeti kormányokon ugyanúgy számonkérik, mint annak idején az ötéves tervek teljesítését.

A kérdés inkább az, hogy hogyan alakulhatott ki olyan helyzet, hogy bizonyíthatóan megvalósíthatatlan terveket központilag erőltetik rá az egyes országokra. Nekem a válaszom e kérdésre az, hogy a nyugati féltekén az életszínvonal elért egy olyan magas szintet, hogy az emberek zöme könnyedén megélt és elkényelmesedve teret engedett olyan szélsőséges ideológiáknak, mint a klímaizmus és genderizmus, a politikai korrektség. Ezek először csak csekély mértékben jelentkeztek és az emberek inkább szórakoztak rajtuk, később azonban a szélsőséges ideológiák egyre erőszakosabbak lettek és nem találván ellenállást uralomra jutottak és utána elnyomtak minden ellenvéleményt. És azután erre épült rá a biztos, kockázat nélküli üzlet.



– Tény, hogy több évtizeden át is tartó, nagyjából egyirányú változások a földtörténet során sokszor előfordultak. Ezt miért lehet agyonhallgatni a mai médiaállapotok között?



– Valóban a földtörténet során a klíma többször jelentősen megváltozott. A földtörténeti idő (4,5 milliárd év) kétharmadában nem volt jég a Földön, még a sarkokon sem. Sokan nem tudják, hogy most éppen egy jégkorszakban élünk, egy úgynevezett interglaciálisban, ami annyit jelent, hogy a jég visszahúzódott ugyan a sarkok köré, de azért ott egész évben jég van, ezért mondjuk, hogy jégkorszakban élünk. Volt, amikor tíz fokkal is melegebb volt a Föld, mint ma. Volt, amikor a tengerek szintje 130 méterrel volt alacsonyabb, mint ma és volt, amikor a Szahara egy sztyeppés vidék volt, tele állatokkal és emberekkel. A Szahara a földtörténet során többször vált sivataggá és változott vissza szavannává. És e korszakokban ember nem is élt a Földön, nemhogy szenet és kőolajat égetett volna. De, ha csak az elmúlt 2000 évet nézzük többször megváltozott az éghajlat, e változásokból legismertebb a középkori kis jégkorszak, ami valamikor a 19. században ért véget és akkor indult be az a felmelegedés, amit most tapasztalunk. De még az utolsó száz évben is változott a klíma. A negyvenes évektől a hetvenes évekig, megközelítően három évtizeden keresztül az északi féltekén egy lehűlés volt tapasztalható és akkor tudós elmék arra a következtetésre jutottak, hogy egy újabb eljegesedés következik és a média tele volt azzal, hogy megfagyunk. Most azzal van tele, hogy megfölünk. A média már régen nem a tárgyilagos hírközlés eszköze (ha egyáltalán az volt valaha), hanem a propagandáé. Sőt, mivel a média a hirdetésekből tartja fenn magát (hacsak valamilyen alapítványból nem finanszírozzák), érdeke, hogy fantasztikus híreket közöljön, amelyeket az emberek elolvasnak és közben elolvassák a hirdetéseket is. Ebbe a médiába nem fér bele a tárgyilagos tájékoztatás még olyan politikailag talán semlegesnek tekinthető területen sem, mint a klímaváltozás.



– A fosszilis és fisszilis energiaforrásokhoz képest sokkal kevésbé hatékony megújulók (biomassza-, szél- és napenergia) energiakihozatala a befektetett energia nagysága körül marad, azaz nulla. A propaganda azonban heves és fenyegető. Erőltetőinek valahol megnyílik egy pénzcsap. Milyen forrásból buzog?



– Hosszú távon a megújulók nettó energiakihozatala (a befektetett és kinyert energia egyenlege) valóban a nullához közelít, ezt számításokkal könnyen lehet bizonyítani, de a megújuló energia propagálóit nem érdeklik a számítások, jellemző, hogy az IPCC (Klímaváltozási Kormányközi Testület) eddig kiadott 27 ezer oldalt kitévő anyagában, amelyben az emberiséget a világvége eljövetelével fenyegeti, egyetlen sor sincs arról, hogy amit javasolnak, azt hogyan lehetne megvalósítani, tehát nincs úgynevezett megvalósíthatósági tanulmány, ami megbecsülné, hogy a kötelezően előírt nulla széndioxid-kibocsátást milyen ezközökkel (technológiával), milyen költségek mellett és milyen határidőre lehetne elérni.

Hogy ez hiányzik a hatalmas pénzekből finanszírozott, sokezer szakértőt megmozgató projektből, annak egy oka van, ugyanis az ilyen számítások azonnal azt bizonyítanák, hogy amit mondanak az megvalósíthatatlan. Ez a szélsőséges ideológia, a klímaizmus, évtizedek alatt tört magának utat és – főleg a német zöldek erőszakossága révén – érte el a mai pozícióját, hogy az adófizetők pénzéből jelentős forrásokat különítenek el mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban úgynevezett klímapolitikai célokra, amely alatt elsősorban szél- és naperőművek telepítését kell érteni.

A finanszírozás tehát döntően az állami szerveken keresztül, az adófizetők pénzéből történik. És míg egy-egy országban talán van remény, hogy a zöldek nem jutnak be a kormányba, európai szinten ők vannak hatalmon és nem leválthatók, amiből következik, hogy a jelenlegi pénzszórás még folytatódni fog, egészen addig, amíg a kudarcok annyira nyilvánvalóak lesznek, hogy nem lehet majd ezt az irreális politikát még európai szinten sem fenntartani.



– A fizikai valóság felől nézve kétségtelen, hogy a világ mai energiarendszerének erőltetett átalakítása „híg" energiafajtákra eleve kudarcra ítélt kísérlet. A közvélemény mennyi idő múlva, mekkora életminőség-romlást követően fog erre rájönni?



Hogy ez a folyamat változást mikor hoz, azt nehéz megítélni, mert ha a nemzeti kormányok meg is buknak, az semmit sem változtat a brüsszeli bürokrácián, az ugyanis demokratikus eszközökkel nem távolítható el. Minden esetre én arra tippelek, hogy a jelezett problémák ellenére még a 2020-as évtizedben e téren jelentős változások fognak bekövetkezni.

