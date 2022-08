Dobrev Klára Magyarország ellen dolgozik az Európai Parlamentben

– Több fronton történik párbeszéd hazánk és az unió között – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak arra a kérdésre válaszolva, hogy miért fontos, hogy megállapodjon Magyarország az EB-vel.

Ismert: Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a kormány elküldte válaszlevelét az Európai Bizottságnak a költségvetési kondicionalitási eljárásban. A kormányzat átfogó intézkedéscsomagot tett le az asztalra azzal a céllal, hogy az EB valamennyi aggályát orvosolja. Az alkotmányjogász elmondta: a miniszter asszony bejegyzése arra enged következtetni, hogy a feleknek sikerült előrelépést tenni a tárgyalásokban, azonban messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, bár sok tekintetben biztató, ha az ügy közelebb kerül a lezáráshoz.

A Századvég Alapítvány jogi szakértője rávilágított a baloldal ez ügyben is tanúsított kétszínűségére: mint írja, a pedagógusbér-emelés konkrét példája jól mutatja ezt. Emlékeztetett, hogy a kormány ígéretet tett az oktatásban dolgozók bérének emelésére – egészen pontosan a diplomás átlagbér nyolcvan százalékához kívánja igazítani azt – azonban ennek finanszírozása EU-s források nélkül nem megvalósítható.

– Míg hazai színtéren az ellenzéki politikusok látszólag zászlajukra tűzték a pedagógusok ügyét, a valóság mégis az, hogy az EU-ban ahol csak tudnak, ott a források Magyarországtól történő megvonásáért kampányolnak, ezzel valójában saját politikai haszonszerzésük előmozdításával ellehetetlenítve az említett ágazati béremelések megvalósulását – szögezte le az alkotmányjogász az Origónak nyilatkozva.

Hozzátette: a baloldal ettől a kormány népszerűségének csökkenését és saját népszerűségük növekedését várja.

Hangsúlyozta, hogy a Századvég kutatása is ezt támasztja alá, mely megvizsgálta a magyar baloldal tevékenységét az európai uniós politikai térben, és amelyből az derült ki, hogy a magyar baloldali EP-képviselők szívesen működnek együtt külföldi partnereikkel is az ország lejáratása, valamint hiteltelenítése érdekében, még európai összehasonlításban is fokozott figyelmet fordítanak a hazájuk támadására. Mint elmondta a lapnak: hazánknál csupán Horvátországban rosszabb a helyzet e téren.

Az alkotmányjogász kitért arra is az interjúban, hogy Gyurcsány Ferenc felesége, a DK EP-képviselője levélben fordult az Európai Parlamenthez, és Gyurcsány Ferenccel együtt arra készülnek, hogy megakadályozzák az EB és Magyarország megállapodását, így meggátolhatnák, hogy hazánk ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. Mint mondta: nincs új a nap alatt a baloldal nemzetellenes politikáját tekintve, jól látszik, hogy a magyar baloldal az európai uniós politikai térben külföldi partnereivel karöltve igyekszik hitelteleníteni a nemzeti kormány munkáját. Arra is kitért a Századvég Alapítvány jogi szakértője, hogy konkrét program helyett mindig divatos ügyek mellé áll a baloldal, és az Európai Parlamentben túlnyomórészt a magyar kormánnyal szemben ellenséges partnerekkel működnek együtt módosító javaslataik kidolgozásakor.

Arra a kérdésre, hogy mi várható a baloldaltól, úgy felelt az alkotmányjogász, hogy égbekiáltó hazugságokkal tarkított közösségi médiás bejegyzésekkel és videókkal fognak mindent megtenni a helyreállítási alap visszatartásáért az európai porondon, feláldozva hazájukat saját politikai haszonszerzésük oltárán.

Már-már meglepő lenne, ha az Apró-villa lakói olyan nyilvános kijelentéseket tennének, melyek nem hemzsegnek a demagóg elemektől. Az igazság valójában az, hogy 2004 és 2009 között bőven volt lehetőségük hozzáértően kormányozni, melynek eredményeire talán nem kell emlékeztetni senkit – hangsúlyozta ifj. Lomniczi Zoltán.

Hozzátette: addig, amíg a baloldali ellenzéket Gyurcsány Ferenc vezeti, számottevő változásra nem lehet számítani. A jogi szakértő szerint a migráció és gender kérdését sem fogja elengedni a baloldal, és mint arra felhívta a figyelmet, sajnos az EP számára ezek kiváló politikai nyomásgyakorlási eszközt jelentenek hazánkkal szemben, melyet a külföldről induló témában indított tüntetések vagy a gyermekvédelmi törvény – belföldi és külföldi – baloldali berkekben kiváltott közel azonos reakciói is jól mutatnak.