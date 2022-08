Jövő tavasszal ismét hazánkba látogathat Ferenc pápa

Novák Katalin államfő ajándékot ad Ferenc pápának (Fotó: Facebook/Novák Katalin)

Mintegy negyvenperces, spanyol nyelven zajló magánaudiencián járt Novák Katalin köztársasági elnök Ferenc pápánál csütörtökön a Vatikánban. Az államfő a Hír TV kérdésére elmondta: a látogatásnak három fontos témája volt. Az első a Szentatya magyarországi látogatása, Novák Katalin pedig egy hivatalos meghívólevelet is átadott neki.

Az államfő tájékoztatása szerint a második téma az orosz–ukrán háború volt, amelynek kapcsán megállapították: közös cél a béke helyreállítása Európában.

Ferenc pápa a békéért szólal fel, a békéért imádkozik és lehetőségéhez mérten mindent megtesz, hogy a béke követe legyen. Mi, magyarok szintén a béke érdekében szólalunk fel, ez a látogatás is a béke iránti elköteleződésünket erősítette meg – fogalmazott az államfő. Ennek kapcsán Ferenc pápa kiemelte azt is: szükség van női vezetőkre, akik a béke hírnökei lehetnek a világban. Éppen ezért arra biztatta őt, hogy egy ilyen nehéz időszakban is tegyen meg mindent a béke megteremtéséért Ukrajnában. A harmadik téma pedig a magyar családpolitika volt, amelynek keretében