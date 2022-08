Volner: A Jobbikból egy pénzéhes társaság lett

2022. augusztus 26. 12:48

A Huxit Párt elnöke – MH

A Jobbikból egy pénzéhes társaság lett, akiket 2018 után a mindenkori pártvezetés az adófizetők pénzéből megvásárolt magának – mondta Volner János, a Jobbik egykori alelnöke és frakcióvezetője, a Huxit Párt elnöke. Az alapszabály szerint radikális jobboldali párt egykoron legnépszerűbb politikusa szerint a Jobbik 2022-re betöltötte azt a szerepet, amit a DK szánt neki. Betolta az ellenzéki összefogásba, ám a gond az volt, hogy a Jobbik szavazói az országgyűlési választásig gyakorlatilag már elvándoroltak tőle.

- A Jobbikban most már nem hisznek semmiben. Csak túl akarnak élni, van négy év állami támogatásuk. De nincs karakter, nincs irány. A Jobbiknak vége. Mit gondol, ki mondta ezt?

- Hogy ki!? Maga Jakab Péter a 24.hu portálnak adott interjúban. Tulajdonképpen számomra nem mondott ezzel semmi újat. A helyzet ugyanis már 2018-ban hasonlatos volt a mostanihoz. Én 2018-ban azért nem vettem át a Jobbik vezetését a leköszönő Vona Gábortól, mert már előtte lecserélgették a régi, nemzeti érzelmű embereket a pártban. Olyanokat helyeztek folyamatosan pozícióba, például választókerületi vagy alapszervezeti elnöknek, akik gyakorlatilag bármire bólogattak. Ez biztosította azt, hogy a néppártosodás baloldali fordulatát végre lehessen hajtani. A 24.hu interjújában Jakab Péter maga is elmondta, hogy a frakció tagjai és alkalmazottjai függőségben voltak a vezetéstől, ezért a juttatásokért cserében kiszolgálták őket. Most is ugyanez a helyzet. Amit Jakab éveken keresztül mondott saját pártjáról, hogy a népért dolgozó önzetlen emberek alkotják a közösséget, nyugodtan rájuk lehet bízni a kormányzást, az hatalmas kamu volt. A Jobbikból egy pénzéhes társaság lett, akiket 2018 után a mindenkori pártvezetés az adófizetők pénzéből megvásárolt magának. Kizárólag az tartja őket össze, hogy a költségvetésből járó évi 1,6 milliárd forintból a különböző juttatásokat még megkaparintsák.

- Ez elég lehangoló vélemény éppen öntől, aki valaha a párt legnépszerűbb politikusa volt.

- A Jobbikban a politikai jellegű viták már rég megszűntek, a pártot a pénzért és a pozícióért folytatott küzdelmek tartják még életben. Ráadásul a pártvezetés csúcsán, az elnök és az elnökhelyettes között csúcsosodtak ki az ellentétek, amelyek kölcsönös feljelentgetésekhez vezettek. A büntetőfeljelentések persze elmaradtak, már minden csak a pénzről szólt és szól, elvekről, célokról, stratégiáról egyáltalán nem.

- Mi a véleménye arról az irányvonalról, amit az új elnök, Gyöngyösi Márton képvisel?

- Mire gondol? Mert én irányvonalat nem látok.

- Dehogyis nem! Jobboldali konzervativizmus, megőrzendő néppártiság, az arcél újbóli megmutatása, csupa vonzó gondolat.

- A Jobbik igyekszik elhitetni magáról a néppártiságot, a konzervatív értékek képviseletét, mégis azt a Gyöngyösi Mártont választotta meg elnöknek, aki 2012-ben még országjárós körutat fűzött fel zsidólistázós követelésére, hogy terjessze nézeteit. Ez azt mutatta, hogy Gyöngyösi tudatosan antiszemita, akinek nagyon fontos volt, hogy a jobbikosok ismerjék meg szélsőséges eszméit. Most ez az ember magyarázza azt, hogy a Jobbik már egy polgáros párt, amely keresztényszociális és konzervatív erőként szeretné magát megméretni a baloldali összefogás részeként.

- A Jobbik volt elnöke azt is mondta egy interjúban, hogy volt pártja „egy nehezékekkel teli hátizsák volt, semmint egy benzinnel teli motor. Inkább visszahúzott, semmint előre hajtott”. Persze ez a felismerés csak akkor fogalmazódott meg benne, amikor a pártelnökség megpuccsolta. Milyen volt az, amikor még benzinnel volt teli a Jobbik motorja?

- A 2018 előtti korszakban még a politikai témájú megbeszélések voltak a jellemzők az akkor még népes frakcióban. Akkor többször is elhangzott például, hogy bizony-bizony a Fidesz sokkal jobban csinálja a kormányzást, mint előtte a balliberális oldal. Ez nem volt vita tárgya, ezt mindenki őszintén elismerte, még ha ezt nem is a nyilvánosság előtt tettük, hisz ez nem feladata egy ellenzéki pártnak, amelynek célja akkor még nyilvánvalóan a kormányrúd megragadása volt. Nem véletlenül támadta a Fidesz oly keményen Vona Gábort, hisz az a Jobbik még valódi kormányzati alternatívát tudott felmutatni. Jakab, bár sok kritikájával egyetértek, arról már nem beszélt, hogy az ő elnöksége alatt jutott el a Jobbik arra a mélypontra, hogy ma saját beismerése szerint csupán néhány százra tehető a még aktív tagja.

- Volt pártelnök távozása okozhat-e újabb pártszakadást? Hisz Jakab Péter egyelőre meghátrált attól, hogy máris új pártot alapítson.

- Azt látni kell, hogy Jakab Péter ennek a pártnak már az egyetlen arca volt, bármennyire is megszégyenítő, Lenin-fiús kommunikációt folytatott a parlamentben és azon kívül is. Mégis csak ő volt az egyetlen látható politikusa a Jobbiknak. Most pedig itt van Gyöngyösi Márton, aki elnökként megjeleníti a pártot, s aki egy nemzetközi botrányt okozó, nyíltan antiszemita kijelentése kapcsán vált híressé vagy inkább hírhedté. Gyöngyösi a múltja miatt a baloldal számára vállalhatatlan, ez meggyőződésem.

- Miért léphetett vissza Jakab a pártalapítástól?

- Jakab Péter nem tud szervezetet építeni, nincs olyan gyakorló jogászuk sem, aki ezt meg tudná csinálni. A párt amúgy is speciális formája a társadalmi szervezeteknek, nem lehet máról-holnapra egy pártot tető alá hozni úgy, hogy az működőképes is legyen.

- Jakab és a Jobbik között a kenyértörésre csak akkor került sor, amikor kitudódott, hogy frakcióvezetőként százmillió forintnál is nagyobb értékben kötött megbízási szerződéseket négy évre olyan emberekkel, akik a hívei maradtak a párton belül. A Jobbik számára egyáltalán visszaszerezhető ez a pénz?

- Meggyőződésem szerint igen. Jakab és Potocskáné nyilvánvalóan azért nem jelentették fel egymást, bár ezzel fenyegetőztek, mert a pénzek miatt valamennyire kiegyeztek. Ezt rúgta fel Jakab. Potocskáné Kőrösi Anita ügyvezető elnök volt az, aki átvilágította korábban a Jobbik működését, s a gazdálkodást érintően mindenről tudott, szerintem Jakabot ezzel a markában tartotta. Egymást kölcsönösen gazdasági visszaélésekkel vádolták, de aztán, úgy tűnik, kiegyezhettek abban, hogy nem bántják egymást. A történések külső optikája mindenképp ez volt. A mi időnkben olyan elő nem fordulhatott, hogy a frakció százmillió forint összegben felhatalmazás nélkül kössön szerződéseket. Ezeket a döntéseket akkor a frakció tagjainak tudtával, tájékoztatásával és általában támogatásával hoztuk meg. Most meg azt láttuk, hogy Jakab, visszaélve frakcióvezetői posztjával, önhatalmúlag osztott ki százmilliót, igyekezett a Jobbik pénzét a saját érdekcsoportja érdekeiben felhasználni. Ezek a négy évre szóló szerződések az ő embereit bebetonozták volna a fizetős pozíciókba. Ez lehetett a szakítás döntő oka.

- Van-e még egyáltalán jövője ennek a pártnak?

- Azt látom, hogy a Jobbik betöltötte azt a szerepet, amit a DK szánt neki. Azt a szavazatmennyiséget, ami még megmaradt, betolta az ellenzéki összefogásba, ám a gond az volt, hogy a Jobbik szavazói a választások idejére gyakorlatilag már elvándoroltak. Ugyanakkor Jakab Péternek még lehet az esélye a politikában, hiszen népszerűsége a DK nyugdíjasai körében megkérdőjelezhetetlen, ám a jobboldali szavazóknál a krumplilóbálós viselkedése miatt teljesen elveszítette a hitelét.

