Érdemkereszt a török kapcsolat fejlesztéséért

2022. augusztus 26. 23:57

Tasnádi Edit.

Magyar Arany Érdemkeresztett kapott a nemzeti ünnep alkalmából Tasnádi Edit turkológus, műfordító, a Magyar-Török Baráti Társaság alapító tagja, alelnöke, a Magyar Rádió egykori Török Szekciójának munkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Ankarai Egyetem Hungarológiai Intézetének volt oktatója. Őt kérdezte a Gondola.

– Tanárnő, a XXI. században miért különösen fontos, hogy gazdagodjanak a magyar−török művelődési kapcsolatok?

− Kevés néppel vannak olyan messzi múltba nyúló kapcsolataink, mint a törökökkel. Bár a tudomány írásos emlékek híján nem tudjuk pontosan megrajzolni a honfoglalás előtti évezredek történetét, Esti Kornél szerint „legszebb szavaink” kétségtelen bizonyítékai őseink tartós együttélésének. Népeink között a kapcsolatok a következő évszázadok során is − ha ilyen vagy olyan módon is, hiszen igaz, háborúztunk is, de például török földön otthonra lelt többek között Rákóczi Ferenc vagy Kossuth Lajos − intenzívek maradtak. A mai Magyarország és Törökország között a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok jónak mondhatók. Az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a vasfüggöny hosszú évtizedeken keresztül akadályozta az érintkezéseket, amióta azonban átjárhatóvá váltak a határok, magyarok százezrei szerezhettek szép élményeket Törökországban, tapasztalhatták, hogy a törökök testvérként kezelnek bennünket. Mindezek ellenére szerintem még mindig nem ismerjük eléggé ezt a sokszínű országot és lakóit, holott ahhoz, hogy viszonozni tudjuk a felénk irányuló szeretetet, jobban kellene ismernünk történetüket, hagyományaikat, kultúrájukat és gondolkodásmódjukat, ehhez pedig a kultúra a legcélravezetőbb út. Vegyük például Balassi Bálintot: harcol a törökök ellen, mert a hazáját védi, de jól ismeri a török költészetet és a török zenét − ahogyan ezt „török versei” is bizonyítják. A megismerés/megismertetés vágya indított el engem is ezen az úton, amikor török nyelvű Balassi-kötetünket készítettük (amelynek aztán költőtársam, Dursun Ayan Balassi-kardja, illetve az én Balassi emlékérmem lett a jutalma). A magam módján a török irodalom jeleseinek fordításával igyekszem eltüntetni, vagy legalábbis csökkenteni az ismeretek fehér foltjait. Hadd utaljak példaként legutóbb megjelent fordításomra. Szinte senki nem ismeri Magyarországon Fikret Necip Üçcan Tiltott Korán című regénye főhősének, Ibrahim Müteferrikának a nevét. Pedig magyar volt − Kolozsvárról került Isztambulba. A törökök első nyomdájuk alapítóját tisztelik benne, és nem mellesleg ő tolmácsolt a Rodostóban élő II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek. Többek között éppen az ilyen egyedi történetek táplálják a kollektív emlékezetet…



– Ön magyar poéták törökországi megismertetését segítette elő műfordítói kapcsolataival, és konkrét műfordítások tevőleges előkészítésével. Mekkora sikerélmények érték?

− Úgy látszik azzal, hogy beléptem a nyolcvanadik évembe, sokaknak eszébe jutottam, mert mondhatnám csőstül jött az áldás: izgalmakkal, örömökkel, meglepetésekkel, ünnepléssel teli hónapok állnak mögöttem. Azzal kezdődött, hogy meghívtak a Török Köztársaság Kulturális és Idegenforgalmi Minisztériumának Nemzetközi Műfordító Műhelyek (ILTW) programja keretében megrendezett török−magyar műfordító műhely moderátorának. Öt-öt fiatal műfordítóval merültünk bele a törökről magyarra, illetve a magyarról törökre fordítás rejtelmeibe. Az külön szerencse volt, hogy kint tartózkodásunk éppen március idusára esett, így az a megtiszteltetés ért, hogy az isztambuli főkonzullal együtt koszorúzhattam a feriköyi protestáns temetőben az 1848/49-es szabadságharc isztambuli menekültjeinek parcellájában... Workshopunkkal párhuzamosan folyt a Nemzetközi Kiadói Hét, azaz a 7. Istanbul Fellowship Program, amelyen ezúttal Magyarország volt a díszvendég. Felkértek, hogy legyek a nagyszabású megnyitó műsor “Szavak barátsága: Magyarország a kultúrában és az irodalomban” című részének moderátora és egyik előadója; az igazi meglepetés azonban a záró gálaműsoron ért. Az újjáépült Atatürk Kulturális Központ színpadán munkáim rövid zenés-filmes bemutatása és az ismert történész, İlber Ortaylı elismerő szavai után a török kulturális miniszter kezéből életműdíjat vehettem át… Utam következő állomása Çorum volt, ahol a Hitit Üniversitesi (Hettita Egyetem) Természettudományi- és Bölcsészettudományi Karának oktatói és hallgató előtt szólhattam a magyar−török irodalmi és kulturális kapcsolatokról, és dedikáltam új könyvemet. Most jelent meg ugyanis Tuna Kürsüsü – Edit Tasnádi kitabı (Duna-tanszék − Tasnádi Edit könyve) címmel az a török nyelvű életinterjú-kötet, amelyet Sinan Yaman két éve, még a pandémia körülményei nehezítő körülményei közepette készített. E könyvnek köszönhetően lettem a 17. Ankarai Könyvvásár „nemzetközi díszvendége”, vettem részt a könyvvásár megnyitó ünnepségén, a könyvhöz kapcsolódóan két panelen, és dedikáltam az Ötüken Kiadó standján… És most ez a magyar állami kitüntetés… Akinek ennyi jó kevés…. Természetes örömöt jelentek a díjak, de hadd emlékezzem meg egy másfajta, számomra felejthetetlen sikerről. Lehet vagy húsz éve, de tisztán áll előttem a kép: az isztambuli átkelő hajóról szállunk le török barátnőmmel. Egy ismerőse jön szembe, bemutat bennünket egymásnak. „Edit Tasnádi” – nyújtom a kezem, és erre a válasz: „Attila József”... Kell egy fordítónak ennél nagyobb elismerés?

– Milyen művelődési, művészeti akciókkal lehet és kell a két kultúrát még közelebb hozni egymáshoz, hogy ez mind a két fél számára ihletésként szolgáljon?

− Természetesen hasznos minden akció, az összes műfaj, az összes művészeti ág, vonzók a nyelvtudást nem igénylő zenés műsorok, illetve képzőművészeti kiállítások egyaránt, számomra magától értetődően az irodalmi találkozók. Ne felejtsük, hogy a fordítók teszik elérhetővé az olvasók számára a világirodalmat.

Török−magyar viszonylatban két évforduló ad a kultúra szolgálóinak lehetőséget és feladatot. A Petői 200 emlékév keretében a napokban kerül nyomdába a Balassi Bálint- és Arany János-kötet, illetve a magyar költészeti antológia után Dursun Ayannal közös Petőfi-kötetünk, amelynek Isztambul és Ankara mellett két fontos magyar vonatkozású török város, Tekirdağ(Rodostó)ban és a Kossuthnak másfél évig otthont nyújtó Kütahyában is szeretnénk könyvbemutatót tartani. Másrészről 2024-ben lesz száz éve annak, hogy az 1923-ban kikiáltott modern Török Köztársaság az első nemzetközi szerződését éppen Magyarországgal írta alá. Már folynak a centenárium apropójával megrendezendő kulturális események előkészületei...

Molnár Pál

gondola