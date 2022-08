A háttérhatalom végjátéka

Az Európai Parlament (Forrás: Pixabay)

Ismerjük a régi mondást, amely Titus Maccius Plautushoz köthető: „Ember embernek farkasa.” Mindannyian veszélyben vagyunk. Különösen most, ebben a pattanásig feszült világpolitikai helyzetben, amelyet egyértelműen a Nyugat provokált ki.

Egy politikai elit rétegződésében természetesen kiemelkednek az elkötelezett, nemes célokat követő államférfiak, mint ahogy törvényszerűen beszivárognak a karrieristák, a köpönyegforgatók és a percemberek is. Ismerjük a zsák alma példáját, amelynek lényege, hogy ügyelni kell a minőségi és a selejt termékek arányára. Egy adott ország, akár szuperhatalom vezetése mindig vékony jégen táncol. Emlékezzünk Petőfi csodálatos soraira: „Habár fölűl a gálya, s alúl a víznek árja, azért a víz az úr!”

Figyelni kell tehát arra is, hogy a nepotizmus kegyeltjei és a karrierizmus elvtelen bürokratái soha ne kerüljenek többségbe, mert történelmileg kimutatható, hogy ilyen esetekben a nép kíméletlenül megbünteti a regnáló politikai elitet. Ez a jelenség kerül most előtérbe az Egyesült Államokban a november 8-án esedékes időközi választásokat megelőzően, és ennek hátulütőit idehaza is figyelemmel kell kísérnünk.

A jó politikus és egy időtálló országvezetés úgy építi fel hierarchiáját, hogy az hiteles és következetes legyen. Mint ahogy alapvető vállalatvezetési elv az is, hogy minél kevesebb hibás alkatrész legyen a gépezetben. Meggyőződésem, hogy hazánkban azért sikerült a nemzeti-polgári oldalnak hosszú távon sikeresnek maradnia, mert az elmúlt tizenkét év során következetesen és elvhű módon szólította meg a szavazókat. Az a nemzetpolitikai irány, amit felépített, mindeddig képes volt a társadalom széles rétegeit mozgósítani. Az Isten-haza-család triád szimpatikus, szerethető alapvetés, egyre többen fogadják el ennek primátusát.

A balliberális oldal ugyanakkor nem volt képes hiteles irányt szabni és olyan célokat megfogalmazni a közvéleménynek, ami lázba hozta volna az embereket. Márpedig megfelelő célok és elvek hiányában egy politikai elit halálra van ítélve. Egy másik ok, ami ­miatt a balliberális akcióhősök nem voltak képesek megnyerni a szavazók többségét, az éppen szociális érzéketlenségükben rejlik. Képtelenek voltak elhitetni az emberekkel, hogy ők a lecsúszottakat és a társadalom szegényebb rétegeit is képviselik, hiszen a rendszerváltoztatást követően már kapitalista és liberális elveket vallottak. Így az úgynevezett szociáldemokrata törekvések és a valódi baloldal helyén hatalmas politikai űr keletkezett, amelyet eddig még senki nem volt képes betölteni.