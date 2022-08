Nógrádi elintézte a németeket

A biztonságpolitikai szakértő szerint Európa idővel belerokkan a háborúba.

„80 éve a németeknek Moszkváig kellett menetelniük, hogy fázzanak, most elég otthon maradniuk” – így jellemezte Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Európai Unió szankciós politikájának hatásait a Karc FM-en. Az orosz gazdaságban kétségtelenül látszanak a nyugati embargó jelei, azonban míg India, Kína és más ázsiai országok gyakorlatilag korlátlan mennyiségben képesek felvásárolni az unió által lemondott kőolajat és földgázt, az európai országok belerokkannak az energiahordozók mellőzésébe – fejtette ki Nógrádi.

A biztonságpolitikai szakértő hozzátette: Kijev és Moszkva is elszámolta magát a háborúval. Vlagyimir Putyin abból indult ki, hogyha a Krím-félszigetet 2014-ben véráldozat nélkül sikerült Oroszországhoz csatolni, akkor a stratégiai objektumok elfoglalásával kilenc nap alatt az ukrán kormányt is le tudja cserélni egy hozzá lojális rezsimre. De nem számolt azzal, hogy a nyugati hatalmak pénzügyi és katonai segítséget adnak Volodimir Zelenszkijnek, ezzel időben és térben is kiszélesítve a konfliktust – fogalmazott Nógrádi.

Szerinte a támogatás ellenére az ukránok a harctéren nem voltak képesek feltartóztatni az orosz előrenyomulást, a diplomáciában pedig kezd kontraproduktívvá válni, hogy az ukránok a fegyverszállítmányokra és a pénzügyi mentőövekre, köszönet helyett fenyítésekkel reagálnak.

A két szembenálló fél hibás helyzetértékelését jól mutatja, hogy az ukrán és az orosz irányítás heti rendszerességgel cseréli a tábornokokat és a titkosszolgálati vezetőket – mutatott rá Nógrádi.

Nógrádi: 80 éve a németeknek Moszkváig kellett menetelniük, hogy fázzanak, most elég otthon maradniuk