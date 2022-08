Rétvári: a határvadászok nagyon fontos missziót vállaltak

A határvadászok nagyon fontos missziót vállaltak, mert a biztonság és a rend minden szabadság és fejlődés alapja, ezt fogják szolgálni határaink megvédésével - hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Szegeden.

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 30. 13:56

2022. augusztus 30. 13:46

A határvadászok nagyon fontos missziót vállaltak, mert a biztonság és a rend minden szabadság és fejlődés alapja, ezt fogják szolgálni határaink megvédésével - hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Szegeden.

Rétvári Bence a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ rendőrképző akadémiáján, az egyik határvadász csoport kiképzésén tett látogatását követő sajtótájékoztatón elmondta: a déli határ védelmére hosszú távon kell berendezkedni, mert Nyugat-Európa folyamatosan ösztönzi a migrációt. Hónapról hónapra újabb kötelező kvótajavaslatokkal állnak elő, és Magyarország folyamatos eljárások alatt áll, mert megvédi a déli határát - fogalmazott.



Hangsúlyozta: folyamatos a jogi és politikai nyomás a kormányon, de ebben a kérdésben sem engedett. Jól látható, hiszen a nemzeti konzultáció, a népszavazások és a választások eredménye is azt támasztja alá, hogy a kormány az emberekkel azonos állásponton van. A magyar emberek döntő többsége pedig azt várja el a kormánytól, hogy megvédje a határait, és "ne alakítsa át egy kevert népességű országgá, mint ahogy az Nyugat-Európa számos nagyvárosában már megtörtént, és ahol az egyes városrészekben kialakult helyzeten már a rendőrség sem tud úrrá lenni" - tette hozzá.



Az államtitkár kiemelte: két évvel ezelőtt naponta 120-an akartak illegálisan átjönni a magyar határon, tavaly nagyjából 340-en, idén pedig már mintegy 640-en próbálkoznak nap mint nap. A számok is mutatják, hogy egyre nagyobb feladat a határ védelme, ezért indult el a határvadászképzés - húzta alá.



Rétvári Bence rámutatott, Magyarország számára kiemelten fontos a déli határszakasz védelme. Jól látható, hogy ha nem lenne határkerítés, szigorú őrizet, rendőrök, katonák és határvadászok, akkor még nagyobb tömeg, akár több ezer illegális migráns is érkezne. Elmondta, hogy a határvadászok szeptembertől fokozatosan fogják átvenni a katonák és rendőrök szerepét, hiszen a terepismeret megszerzése érdekében kezdetben közösen járőröznek majd. A képzések folyamatosan, száz-kétszáz leendő határvadásszal hétről hétre indulnak - tette hozzá.

Határvadászok oktatása a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ rendőrképző akadémiáján a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumban 2022. augusztus 30-án. MTI/Rosta Tibor

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt hangsúlyozta: szükség van arra, hogy minél több határvadász teljesítsen majd szolgálatot, mert hatalmas probléma lett az elmúlt években az Európai Unió számára az illegális migráció, amelyre egyedül Magyarország adott a kezdetektől határozott és egyértelmű választ.



A kormányszóvivő szerint jól látható, hogy 2015 óta milyen sikerrel tudja Magyarország védeni nemcsak a magyar, hanem a schengeni határokat is. Sajnos azonban az elmúlt időszakban fokozódott a nyomás a határszakaszokon, ezért is van szükség arra, hogy egy újabb védvonallal erősítsük a magyar határt - tette hozzá.



Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a kormány a határvadászoknak köszönhetően a korábbiaknál is sokkal erősebb védelmet tud biztosítani minden magyar állampolgár számára.



Kiemelte: 2022-ben már több mint 156 ezer illegális határátlépést kellett megakadályozni, ami azt jelenti, hogy csaknem a duplájára emelkedett a napi átlagos jogellenes határátlépési kísérletek száma. Ezért "mindenkinek köszönettel tartozunk, aki 2015 óta azért dolgozik, hogy a magyar emberek biztonságban legyenek" - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: sajnos a globális folyamatok azt mutatják, hogy a háború és az arra adott elhibázott szankciók hatására gazdasági válság gyűrűzik be a világon egyre több helyen, ami a migráció problémáját is felerősíti. A gazdasági nehézségek közeledtével az emberek kiutat próbálnak találni, és nagyon sokan abban látják a megoldást, hogy elindulnak Nyugat-Európa felé. Rengetegen próbálnak Magyarországon keresztül nyugatra jutni, de illegális módon, tehát arra kell készülni, hogy "ez a probléma nemhogy csak velünk fog élni, hanem minden eddigieknél markánsabban lesz az életünk része" - fogalmazott.



Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is kitart határozott álláspontja mellett és az illegális migrációval szemben mindig a legkeményebb módon lép fel, megvédve a magyar emberek biztonságát, mert számára ez a legfontosabb.

MTI