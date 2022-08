Szakrális fővárosunk régi kincsei felragyognak

Esztergom valóban hazánk első fővárosa volt, de világi fővárosként csak egy ideig. Egyházi szempontból azonban máig is fővárosunk – rögzíti a tényt dr. Legeza László.

2022. augusztus 30. 13:20

„A meglévő kulturális értékek és a lakosság kapcsolata élő-e, mi hiányzik ehhez?" – ezt a kérdést is vizsgálja az Új kutatások Esztergom megyei jogú város építészeti értékeiről című most megjelent, Prokopp Mária professor emerita által szerkesztett kötet. A városháza által kiadott mű technikai szerkesztője dr. Legeza László mérnök. Őt kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, mit tehet hozzá hazánk első fővárosának jövőjéhez az, hogy több mint félszáz értelmiségit felsorakoztató csapat alkotott könyvet az európai rangú szakrális központról?

– Esztergom valóban hazánk első fővárosa volt, de világi fővárosként csak egy ideig. Egyházi szempontból azonban máig is fővárosunk, és bár a török időkben az esztergomi érsek sokáig, ideiglenesen a Felvidékre kényszerült áthelyezni székhelyét, ennek ellenére folytonosnak kell tekinteni Esztergom egyházi központját a több mint ezeréves keresztény Magyarországon. A magyar Szent Koronát II. Szilveszter pápa (999–1003) küldte Szent Istvánnak, és a pápa távollétében az esztergomi érsek koronázta őt királlyá. Ettől kezdve királyainkat – néhány kivételtől eltekintve – Esztergom érseke koronázta meg. A kommunizmus idején Mindszenty bíborost, hercegprímást, esztergomi érseket bebörtönözték ugyan, de a város egyházi elsőségét ez nem vonhatta kétségbe. Annyi azonban megtörtént, hogy a kommunista országvezetőség 1948 és 1989 között a városnak nem adott fejlesztési forrásokat, az épületeket, templomokat hagyták pusztulni, a világháborúban felrobbantott hídját nem építették újjá, s ipart sem telepítettek a magyar keresztények fővárosába. A megszálló orosz hadsereg megtelepedett a város határában. Kulturálisan is szándékosan hagyták pusztulni a várost, bár néhány művész és költő felvette velük az esélytelenek harcát. 1989-ben nagy változást élhettünk meg, ami joggal reményt ébresztett az esztergomiakban városuk felvirágoztatásában. Ez részben meg is történt, hiszen az orosz hadsereg kivonult, a Suzuki hatalmas gyárat épített, a várban megkezdődtek a régészeti feltárások és a vár felújítása, több templom megújult, sőt hazánk legnagyobb székesegyházának alapos felújítása is folyamatban van. De még bőven akad feladat, hiszen az elhanyagolás fél évszázada alatt számos érték rongálódott meg vagy ment tönkre.

– Az építészeti kincsek további felújítása és a művelődési életbe való bekapcsolása hogyan segítheti, hogy Esztergom, sőt a vármegye lakossága a polgári értékrendhez még teljesebben közelítsen?

– Esztergom, a vármegye, Magyarország, és az egész Kárpát-medence lakosságának polgári értékrendje kialakulásában meghatározó elem a kereszténység, a keresztény kultúra. Ez így van akkor is, ha valaki nem tartja magát kereszténynek. Mindenki kénytelen igazodni a keresztény erkölcs kétezer éves tanításához, hiszen Európa is ehhez igazodott, s ez volt a forrása az európai szokásoknak, jognak. A XX. század tragédiái megtörték ezt a rendet, és napjainkban már nyíltan szembehelyezkednek vele. Más földrészekről olyan ideológiák terjednek, melyek nemcsak a keresztény tanítással, de a józan emberi ésszel is ellentétesek. Szerencsére hazánk ellenáll, ami kiváltja egyesek gyűlöletét, de nem szabad feladni, küzdenünk kell.

Prokopp Mária professzor asszony példát mutat nekünk mint esztergomi születésű, esztergomi polgári család tagja, hihetetlen energiával küzd városáért, a polgári, keresztény értékrendért. Precízen megtervezte az Esztergom építészeti emlékeit összefoglaló, ismertető kötetet, és rábírta a megfelelő szakembereket, hogy önzetlenül megírják tanulmányaikat. Lelkesedése átáradt a szerzőkre, és mindenkire, akik közreműködtünk a könyv megjelenésében.

– Esztergomért nemcsak az esztergomiak lelkesednek. A kötet hogyan szolgálhatja, hogy a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig élő magyar közösségek, sőt a Csíkszeredától Chicagóig, San Franciscótól Szabófalváig élő magyarjaink hazánk szakrális központjaként tekintsenek a Duna-parti városra?

– A keresztény Magyarországot jogilag csak Szent István király megkoronázásától, illetve a tíz magyar egyházmegye megalapításától számolhatjuk. Gyakorlatilag azonban ezt több évtizeddel megelőzte népünk kereszténnyé válásának folyamata. Már a vándorlásaink során kapcsolatba kerültünk keresztény népekkel, kereskedőkkel, akiktől megismerhettük Jézus Krisztus tanítását. Ekkor azonban még nem volt papságunk, pap nélkül pedig nincs Eucharisztia, kereszténység.

Az első hittérítőket fejedelmeink hívták hazánkba Keletről és Nyugatról, az ő megérkezésüktől van papságunk. Szent István egyházszervezési munkája eredményeképpen minden tíz falu templomot épített, és elterjedt a kereszténység a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig. És mindnek a szakrális központja Esztergom volt! De központja lett a török kiűzése után hazánkba telepített keresztény sváboknak, a velünk élő szláv lakosság zömének, sőt központja maradt az elmúlt másfél évszázadban Magyarországot elhagyni kényszerült honfitársainknak is. Reményeink szerint Prokopp Mária professzor asszony új könyve hozzásegíti Esztergomot ahhoz, hogy egy rövid megtorpanás után a város ismét elfoglalja a régi és méltó helyét hazánk és a kereszténység történetében!

Molnár Pál



