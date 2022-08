Egy felvilágosult kommunista halálára – Gorbacsov emlékezete

Sokat köszönhet neki a világ – főleg Európa, annak is a közepe és a keleti fele –, sokkal jobb hely lett azáltal, hogy Gorbacsov néhány évig a Szovjetunió vezetője volt.

2022. augusztus 31. 14:37

A felszólaló Mihail Gorbacsovot, aki a keleti blokk felszámolását megelőlegezve utolsóként állt a Szovjetunió élén (b), George BUSH egykori amerikai elnök hallgatja Berlinben 2009. október 31-én, a berlini fal lebontásának huszadik évfordulója alkalmából a Konrad Adenauer Alapítvány által rendezett ünnepségen. (MTI/EPA/TIM BRAKEMEIER)

A fél világ szörnyülködve és – hangosan vagy magában – kacarászva nézi, hogy a világ leghatalmasabb államának elnöke időnként félrebeszél, kezet fog a levegővel, megbotlik a saját lábában, eldől a biciklijével. S az emberek aggódnak, hogy Joe Biden tisztában van-e azzal, hogy éppen mit csinál, képes-e a kormányzásra, de mindenki azzal nyugtatja magát, hogy remélhetőleg az elnöki adminisztráció kézben tartja a dolgokat.

Brezsnyev, Andropov, Csernyenkó

A múlt század 80-as éveiben a világ akkori másik nagyhatalmának, a Szovjetuniónak – egymás után – több vezetője még borzasztóbb állapotban volt, demens, korlátolt, primitív figurák tartották az ujjukat az atomfegyverek gombján.

Leonyid Brezsnyev a halála előtti években már nem nagyon volt ura önmagának, pedig nem is túl öregen halt meg, 76 éves volt 1982-ben. Őt követte a kommunista párt élén Jurij Andropov, de már betegen került hatalomra, 15 hónapot élt még. Csernyenkóról pedig – amikor időnként feltűnt a tévében – valóban nehéz volt eldönteni, hogy él-e vagy csak egy gép mozgatja a múmiáját. Kevéssel több mint egy év jutott neki az országa élén. Mindannyiunk szerencséjére.

Ezek után különösen döbbenetes és üdítő élmény volt, amikor 1985 márciusában arról számolt be a szovjet hírügynökség, hogy a Szovjet Kommunista Párt új főtitkára Mihail Gorbacsov lett, egy 54 éves, ereje teljében lévő férfi, aki ruganyosan, gyorsan járt, értelmesen beszélt, normális öltönyt húzott magára, úgy nézett ki, úgy viselkedett, ahogy egy világhatalom első emberének illik. Ráadásul a felesége, Raisza Gorbacsova is csinos, ápolt nő volt, nem úgy, mint a korábbi szovjet first ladyk, akik idomultak lepattant férjükhöz.

S rövidesen az is kiderült Gorbacsovról, hogy nem csupán külső megjelenésében hozott teljesen újat, hanem komoly tervekkel, elképzelésekkel rendelkezik arról, hogy ő bizony – ha törik, ha szakad –, megreformálja, átalakítja ezt a tohonya, életképtelen, döglődő, diktatórikus berendezkedésű, elviselhetetlen államot.

Már kevesen emlékeznek rá, de az első intézkedése hatalmas felzúdulást okozott, hiszen részleges alkoholtilalmat vezetett be, s nem csoda, hogy rengetegen tiltakoztak, hiszen abban az országban uralkodó viszonyokat jóformán csak részegen lehetett elviselni.

A további reformlépéseit azonban nagy bizalom övezte. Két orosz szót mindenki megtanult a következő egy-két évben, akárhol is élt, még azok is, akik nem követték nyomon a szovjetunióbeli fejleményeket, annyiszor elhangzott: ez volt a peresztrojka (átalakítás, átstrukturálás) és a glasznoszty (nyilvánosság).

Szívesen tárgyaltak vele a nyugati vezetők

Kezdetben egyöntetű támogatás fogadta – a pártvezetésen belül, de a közvéleményben is – a gazdaság átalakítására tett lépéseit, a peresztrojkát, hiszen a józanul gondolkodók tisztában voltak vele, hogy ha nem változtatnak a gazdaságpolitikájukon, akkor összedől az ország.

Akkoriban mesélte az egyetemen egy, az ottani viszonyokat jól ismerő tanár, hogy feltűnt az orosz vezetők számára, hogy rengeteg csillár szakad le és okoz balesetet, s nem értették, ennek mi az oka. Majd kiderült, hogy a tervgazdaság követelményei alapján a lámpatestek esetében is összsúlyt határoztak meg, így abban voltak érdekeltek a csillárgyárak, hogy ezek minél nehezebbek legyenek. Ez az egy példa is jól jellemzi az ottani viszonyok tökéletes abszurditását.

A glasznoszty bevezetése ugyan messze nem jelentett nyugati értelemben vett szólás-, sajtó- és véleménynyilvánítási szabadságot, de fokozatosan megszűnt az újságok ellenőrzése, korábban elképzelhetetlen, kritikus hangvételű cikkek jelenhettek meg a lapokban, lehetett gyűléseket tartani, ellenzékieket (akkor másként gondolkodóknak hívták őket) engedtek szabadon.

Eközben Nyugat-Európában és az óceánon túl is nagy lelkesedéssel fogadták Gorbacsov színre lépését, az angol miniszterelnök, Margaret Thatcher, a német kancellár, Helmut Kohl is és az amerikai elnök, Ronald Reagan is megkedvelte az elődjeinél sokkal nyitottabb, kulturáltabb, intelligensebb szovjet politikust. Reagan egyébként az 1986 októberében megtartott reykjaviki csúcstalálkozójukon csőbe húzta a tapasztalatlanabb kollégáját. Az USA elnöke a csillagháborús programjára utalva – finom fenyegetéseket is belengetve – meggyőzte Gorbacsovot, hogy a Szovjetunió hagyjon fel a hidegháborús politikájával, mert nem fogja győzni a fegyverkezési versenyt. Számos történész, politikai elemző szerint az USA ekkor kerekedett végérvényesen a Szovjetunió fölé.

A bukása törvényszerű volt

Más fontos és előremutató diplomáciai lépéseket is tett. 1988-ban kivonták a szovjet csapatokat Afganisztánból, leszámoltak a Brezsnyev-doktrínával, azaz már nem tartották fenn maguknak a szovjetek a jogot, hogy beleavatkozzanak a kelet-közép-európai országok belügyeibe, nem akadályozta meg a berlini fal lebontását. Ha nincs Gorbacsov, akkor nagy valószínűséggel azokban az esztendőkben még nem történik meg a rendszerváltozás a szocialista országokban.

Ugyanakkor a Szovjetunió felbomlása is az ő nevéhez köthető, sorban váltak ki a tagállamok a kommunista országból (a most zajló orosz–ukrán háború is onnan eredeztethető). Azonban ez, továbbá, hogy az ország gazdaságát nem sikerült rendbe hoznia, a bukásához vezetett. 1991-ben augusztusában a keményvonalasok megpuccsolták, három napot házi őrizetben töltött, ahonnan ugyan kiszabadították, de ettől kezdve már bukott embernek számított, az igazi erős figura onnantól kezdve Borisz Jelcin orosz elnök volt.

Ezután Gorbacsov tett még néhány erőtlen kísérletet, hogy valamilyen formában visszakerüljön a hatalomba, de ezek elvetélt próbálkozások voltak csupán, a bukása törvényszerű volt.

A közéletből azonban nem vonult vissza, hiszen Nyugaton igazi politikai sztárnak számított, és nagyon élvezte az új szerepét. Szerepelt játék- és reklámfilmekben – számos karikatúrában tűnt fel a homlokán lévő jellegzetes tűzfolttal, amelyet nem szégyellt –, San Franciscó-i székhellyel létrehozta a Gorbacsov Alapítványt, tagságot létesített a Római Klubban és a Madridi Klubban is. Annak ellenére, hogy jó viszonyt ápolt a későbbi amerikai elnökökkel, nem fogadta el kritikátlanul az USA külpolitikáját, tiltakozott például Jugoszlávia bombázása ellen, nem értett egyet Irak megtámadásával sem.

Felvilágosult kommunista volt

Rengeteg külföldi díjat, kitüntetést kapott – köztük a Nobel-békedíjat és Grammy-díjat is –, a világ legtöbb országában, fővárosában szívesen fogadták államfők, miniszterelnökök, számos egyetemen tartott előadást, megbecsülés övezte szinte mindenütt.

Gorbacsov egy olyan felvilágosult kommunista volt, aki ugyan haláláig hitt abban, hogy a kapitalizmusnál jobb a megreformált, igazságos, sajátos demokráciával rendelkező szocializmus, de jól ismerte fel, hogy az emberek jóléte, országa gazdaságának fejlődése érdekében alapvető változásokat, reformokat kell bevezetni, még ha ezzel kicsit meg is előzte a korát. Messze nem volt hibátlan ember, sok mindenben tévedett, de a szándékai alapvetően tisztességesek voltak.

Sokat köszönhet neki a világ – főleg Európa, annak is a közepe és a keleti fele –, sokkal jobb hely lett azáltal, hogy Gorbacsov néhány évig a Szovjetunió vezetője volt.

Almási B. Csaba

I Love Gorbacsov

A rettegett szovjet birodalom élére emberarcú vezető állt.

MTI/EPA/Jens Kalaene

„Jelen dolgozatot 2006-ban írtam, amely Politikailag inkorrekt című könyvemben jelent meg. Mostani közzétételét az indokolja, hogy 2022. augusztus 30-án, életének 92. évében, hosszú ideig tartó, súlyos betegeskedés után elhunyt Mihail Gorbacsov, az egykori Szovjetunió elnöke. Nagyon fiatal volt. Alig lehetett elhinni. Hiszen már olyan régóta éltünk gerontokráciában. Hozzá idomultunk az újra és újratöltött, elemmel működtetett Brezsnyevhez, a nyugdíjasok klubjában szörcsögő Zsivkovhoz, Honeckerhez, Ceaușescuhoz és a kacsintós Kádárhoz. Nem is emlékeztünk arra, milyen volt az élet előttük, és már nem is reménykedtünk abban, hogy lesz élet utánuk is. A szocializmust építgettük, kevés lelkesedéssel, egyre fásultabban. A nyolcvanas évek közepére nem maradt egész Magyarországon egyetlen hívő kommunista sem. Viszont az egész ország realista volt. A szocialista rendszert adottnak vette, mert létét a Vörös Hadsereg szavatolta. 1956 óta tudtuk, 1968 és 1981 pedig újra és újra átismételtette velünk a leckét, hogy Európának ezen a felén a Szovjetunió az úr, a végső szót pedig a vörös csillagos tankok mondják ki. Senki nem kételkedett nálunk abban, hogy a szocializmus megreformálhatatlan, és nincs más lehetőségünk, mint berendezkedni a túlélésre. Akkor még nem tudtuk, hogy 1984, az orwelli 1984 lesz a létező szocializmus utolsó »békeéve«. Mert 1985-ben jött Gorbacsov, és megkezdődött a visszaszámlálás. Először csak új kifejezések terjedtek el: glasznoszty és peresztrojka. De kit érdekelt? Mindenkinek a könyökén jöttek ki a Szovjetunióból kiinduló újabb és újabb jelszavak, »sztahanovista« mozgalmak. Aztán egyszer csak megértettük, hogy itt és most másról van szó. A rettegett szovjet birodalom élére emberarcú vezető állt. És akart valamit. Azt hitte, abban bízott, hogy a kommunista rendszer megreformálható, sőt azt remélte, hogy majd ő lesz az, aki megreformálja, vagyis modernizálja az egyre palástolhatatlanabb működési zavarokkal küszködő Szovjetuniót. Hatékonnyá és versenyképessé teszi gazdaságát, működőképessé intézményeit. Nem értettük Gorbacsovot. Kételkedtünk. Az SZKP főtitkára ilyen naiv ember lenne? Előfordulhat az, hogy valaki az ő pozíciójában, az ő hátterével nem tudja, hogy a kommunista rendszer megreformálhatatlan? Hogy csak a terror és a tehetetlenségi nyomaték tartja össze? Hogy a legkisebb változtatás következtében kártyavárként omlik össze?”

Schmidt Mária

Most tudjuk igazán értékelni Gorbacsovot

Sokat köszönhetünk Gorbacsovnak: most, amikor ismét háború dúl az egykori szovjet birodalom két utódállama között, tudjuk csak ezt igazán értékelni.

Fotó forrása: MTI archív

1989-90 szép és reményteljes éveiben nagy formátumú politikusok – Bush, Thatcher, Kohl és Mitterand – vezették a nyugati világ legfontosabb országait, akiknek kortársa a Szovjetunió élén egy becsületes, ám naiv reformer, Mihail Gorbacsov volt. Ezek az évek az optimizmus évei voltak. Francis Fukuyama a liberális demokráciák világméretű győzelmét, s így a történelem végét vizionálta, ami akkor legfeljebb túlzott optimizmusnak tűnt: Kína épp hogy belépett a világgazdaságba, nyoma sem volt a radikális politikai Iszlámnak, s a nyugati világ – látszólag – kigyógyult a zavaros '68-as eszmékből. Nagyon jól emlékszem arra, milyen hitetlenkedve hallgattuk Gorbacsov hosszadalmas fejtegetéseit a glasznosztyról és a peresztrojkáról. Nem tudtuk eldönteni, hogy ez most egy újabb ravasz bolsevik trükk a valós célok elkendőzésére vagy tényleg komolyan gondolja. Hamarosan kiderült, hogy komolyan gondolja. Komolyan gondolta, hogy a „létező szocializmus” néven emlegetett rendszer megreformálható, „demokratizálható” és ezáltal versenyképessé tehető a nyugattal. Kádár azt mondta róla, hogy „Gorbacsov elvtárs túl sokat beszél és el fogja veszíteni a Szovjetuniót”. Be kell látni, hogy az öreg sakkjátékos jobban értette a rendszert, mint Gorbacsov. Meg jobban értette, mint az a sok közép- és kelet-európai reformer értelmiségi, aki demokratikus szocializmusról, szocialista piacgazdaságról meg hasonlókról ábrándozott. Azokban az években (1979-84) voltam egyetemista, s amikor beszámoltam otthon arról, milyen reformista elképzeléseket adnak elő a progresszív tanáraink, szemben az ortodox kommunistákkal (voltak egy páran), mindig azt hallottam, hogy a szocialista rendszer nem reformálható, mert ha egy ponton hozzányúlnak a rendszer sarokpontjaihoz (szovjet „orientáció”, egypártrendszer, állami tulajdon és tervgazdaság), a rendszer menthetetlenül szétmállik. Így került Antall József egy platformra Kádár Jánossal… Azokban az években a Gorbacsov és elegáns felesége, Raisza, a nyugati sajtó kedvencei voltak. A nyugati sajtó azonban sem akkor, sem most nem érti az oroszokat, főleg pedig az orosz néplelket. Az átlag orosz Gorbacsovot pojácának tartotta, aki túlságosan az egyszerre megvetett és irigyelt nyugat kedvében akar járni, Raiszát meg gyűlölték, mert elegáns volt. Az utolsó elegáns nő az orosz vezető oldalán az utolsó cárné, Alekszandra Fjodorovna volt, és az orosz nép őt is gyűlölte. A szovjet világ hosszú évtizedeiben az első számú vezető feleségét szinte sose lehetett látni, a szovjet first lady ismeretlen fogalom volt. Nina Hruscsevát lehetett látni, de legalább úgy nézett ki, ahogy az átlag szovjet feleség. Brezsnyev vagy Andropov felesége végig láthatatlan maradt, s hasonló a helyzet a rég elvált Putyin esetében is. Harminc év elteltével talán már jobban látjuk, hogy a szovjethatalom bukása, a zavaros '90-es évek, majd pedig Putyin felemelkedése beleillik az orosz történelem sajátos menetébe. A rendszer elgyengülése, a naiv reformerek megjelenése az első, majd a szétesést a birodalmi központ megerősödése, egy új erős ember megjelenése, majd az agresszív birodalmi külpolitika előkerülése követi. Így volt ez a 16. század végén, amikor a Rurik-dinasztia kihalását követően hatalomra került Borisz cárt (Muszorgszkíj operájának címszereplője) a Szmuta, a zűrzavaros idők követték. A Romanov ház felemelkedés után Nagy Péter és Nagy Katalin faragtak világpolitikai tényezőt az egykori Moszkóviából. Háromszáz évvel később a Romanov-monarchia meggyengülését nagyban elősegítették a naiv reformerek, akik hatalomra kerülve nem tudták összetartani a birodalmat. A naiv és tehetetlen Kerenszkijt és kormányát elsöpörték a szervezett politikai bűnözők, Lenin és elvtársai. Ők pár év tétovázás után újra összekalapálták a birodalmat, amit Sztálin és a világháborús győzelem tett szuperhatalommá. Ez a szuperhatalom mállott szét Gorbacsov kezei között, akit egy másik Borisz (a Jelcin) követett, majd Putyin alatt újra megindult „az orosz földek összegyűjtése”. Gorbacsov és Putyin az orosz történelem egy másik, sok évszázados dilemmájának is a legújabb megjelenési formáját is jelentik. Ez pedig a „Nyugat” és az oroszság viszonya, a kérdés pedig az igazodás a nyugathoz vagy az autochton orosz világ fenntartása. Az orosz világ civilizációs és technológiai elmaradása a nyugattól ma is fennáll, ahogy fennállt 1630-ban vagy 1830-ban. (Sajátos módon a közeledés a 19-20. század fordulóján, az orosz-japán háború és az azt követően újra fellángoló politikai terrorizmus előtt volt a legreményteljesebb. A háború és az azt követő összeomlás dinamikusan fejlődő mezőgazdaságot és ipart döntött romba.) A nyugat felé nyitó oroszok – a zapadnyikok – amúgy is csak törpe minoritás a hatalmas birodalomban, nem kevés naivitással közelítenek a nyugathoz. Az orosz valósággal egy idealizált nyugat képet állítanak szembe, s amikor csalódnak, mert a nyugat nem olyan, és a felzárkózás sem sikerül, így visszatérnek az orosz álmokhoz. (Ezt is ismerjük a saját történelmünkből.) A nyugattal kapcsolatos orosz frusztrációhoz most egy másik csatlakozik, a keleti óriással, Kínával szembeni kisebbrendűség. A kommunista Kína 1989-ben mindenben a Szovjetunió mögött kullogott, ma fényévekkel előtte jár. Ezt a mai orosz vezetők nagyon jól tudják, ám egyelőre a közös ellenség a Nyugat. Kelet-Európa meg a világ többi része sokat köszönhet Gorbacsovnak. Bölcsességből vagy naivitásból – voltaképpen mindegy – elengedte a szuperhatalmi álmokat. Engedte, hogy a nyugat puskalövés nélkül nyerje meg a hidegháborút és többé kevésbé rendezetten vonult vissza a birodalom peremvidékeiről. Most, amikor ismét háború dúl az egykori szovjet birodalom két utódállama között, tudjuk csak ezt igazán értékelni. Antall György

A Nyugat busásan meghálálta Gorbacsovnak, hogy átengedte birodalma erőforrásait Viszont senki nem tett annyit a nukleáris leszerelésért, mint ő. MTI/EPApool/Makszim Sipenkov „Akkor már harmadik éve élcelődtünk a moszkvai temetési parádékon. Amikor 1985. március 11-én Mihail Gorbacsov lett a Szovjetunió első embere, a szabadság, vagy talán úgy pontosabb: a normalitás szele érintette meg Kelet-Európát. A Csernyenko-temetésen Kádár állítólag úgy kommentálta az új főtitkárt: »Ez az ember el fogja veszejteni a Szovjetuniót«. Így történt. Előtte azonban még semmivé foszlatta a Kádár-rendszer egyik legitimációs pillérét. A megtorlások utáni kikacsintós kádári politika ugyanis egészen addig arról szólt, hogy a magyar rezsim mindent megpróbál alattvalói szabadságáért, csak Moszkva nem enged egy ponton túl bennünket. Aztán 1986-ban a gimnáziumi filmklubra a dobozból kellett kikönyörgnünk az Andrej Rubljovot, miközben Tarkovszkij filmjeit már szabadon vetítették Moszkvában. Gorbacsov kísérlete az emberarcú szocializmusra kudarccal végződött, a Szovjetuniót egyben tartani nem tudta. A Nyugat később busásan meghálálta neki, hogy békésen engedte át egykori birodalma erőforrásait és hálózatait. Gorbacsov még 2007-ben is szükségesnek mondta a szovjet csapatok ’56-os bevonulását. Amiért mégis jó okunk van emlékezni rá, az nem pusztán személyes nosztalgia. Senki nem tett annyit a nukleáris leszerelésért, mint Mikhail Gorbachev.” Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el. Schiffer András

mandiner.hu