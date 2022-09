Startol az új tanév, becsengettek ma reggel

Ingyentankönyvek és kedvezményes gyermekétkeztetés várja a családokat

Véget ért a vakáció, két és fél hónap nyári szünet után ma reggel országszerte ismét óvodába, iskolába indultak a gyerekek. A tanév rendben indul, a tankönyvek megérkeztek, az intézményekben nem lesznek rezsigondok, a pedagógusok pedig hamarosan újabb fizetésemelést is kapnak.

2022. szeptember 1. 10:56

Gyerekek a Bajza Utcai Általános Iskolában a tanév első napjaiban Fotó: MH

Fontos nap érkezett el a magyar családok számára, hiszen másfél milliónál is több gyermek, illetve fiatal kezdi meg a tanévet a közoktatás vagy a felsőoktatás valamelyik évfolyamán.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár tájékoztatása szerint az oktatást hagyományos, jelenléti formában szervezik meg, nincs kormányzati szándék a digitális tanrend bevezetésére, és fűtési gondokra sem számítanak a téli időszakban. Közösségi oldalán az államtitkár beszámolt arról is, hogy a napokban 13 millió tankönyvet szállítottak ki az iskolákba, amelyekért ezúttal sem kell fizetni. „A kormány számára továbbra is kiemelten fontos a családok védelme, így immár három éve a köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diák számára ingyen biztosítja a tankönyveket” – szögezte le, hozzátéve: a háborús infláció okozta nehézségek és a papír árának jelentős emelkedése ellenére a tankönyvek jó minőségben, határidőre elkészültek.

Az új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékről 40 kiadó 2435 különböző kiadványa, köztük számos új fejlesztésű tankönyv közül rendelhettek az iskolák.

Kitért arra is, hogy a most induló tanévben újabb három évfolyamot érint a 2020-ban megújult Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetése, ennek megfelelően megújulnak az új, illetve átdolgozott 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek.

Összesen 13 millió tankönyvet szállítottak ki az iskolákba. A kiadványokért már senkinek sem kell fizetnie Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Az országos szakképzési tanévnyitó ünnepségen Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter arról beszélt:

a magyar állam mindenkinek ingyenesen biztosítja két szakma és egy szakképesítés megszerzését.

Aláhúzta: csak a tanult, szakképzett ember képes gondoskodni önmagáról, szeretteiről és közösségéről.

Bár a tanév problémamentesen megkezdődött, a tanári szakszervezetek továbbra is elégedetlenkednek, és azt ígérik, folytatják az áprilisban felfüggesztett akcióikat. A hírek szerint újabb sztrájkra és polgári engedetlenségre készülnek, mert PDSZ szerint „a kormányban szándék sincs béremelésre”. A tiltakozók az elmúlt hetekben tömeges felmondásra buzdították pedagógustársaikat, pedig amit állítanak, egyszerűen nem igaz, hiszen több miniszter, államtitkár és maga a kormányfő is számos alkalommal egyértelműsítette, hogy emelni kell és fogják is az oktatásban dolgozók bérét.

A pedagógusok fizetése az elmúlt években átlagosan 50 százalékkal emelkedett, de a bérrendezés egészen 2028-ig folytatódik Fotó: MH

Mint megírtuk, 2023 és 2024 elején további tíz-tízszázalékos béremelésre számíthatnak a pedagógusok, de ez csak az alap, ami mellé további pluszt ígér a kormány. Maruzsa Zoltán a Hír TV-nek nyilatkozva azt mondta:

2028-ig folytatódik az átfogó béremelési program, amelyre összesen háromezermilliárd forintot fordítanak. Ebből mintegy 400–450 milliárd forint uniós forrás lesz, a többit pedig költségvetésben különítik el.

A közoktatás összeomlásáról szóló szakszervezeti víziókat egyébként a minap a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is cáfolta.

„Erős túlzásnak érzem az ilyen világvégejóslatokat. A problémák sokkal gyorsabban kerülnek napvilágra, mint korábban. És ezeket nem is kell félresöpörni, azon kell dolgozni, hogy megoldjuk. De nagyon sok becsületes és tisztességes tanár van. Lehet lekicsinyelni a mai pedagógustársadalom eredményeit, erőfeszítéseit, de én ezt nem tenném.” – mondta Horváth Péter a HVG-nek.

Noha a rezsiárak emelkedése a kormány szerint nem fog gondot okozni az oktatási intézményekben, vannak iskolák, amelyek sajátos megoldásokkal készülnek: a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskolában például az őszi szünetig szombatonként is lesz tanítás, amivel az iskola hét napot nyer, így a decemberi, hidegebb időszakban ennyivel tovább tarthat zárva.

A ma induló tanév 2023. június 14-ig tart, az első szünetre október 29-ig kell várniuk a diákoknak.

