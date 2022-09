Történészt díjaztak az írók Tokajban

Előadásokra hívtak meg, így a jelenlévők a XX. századi magyar történelem legfontosabb kérdéseivel ismerkedhettek meg. Ez pedig azért fontos, hogy az írók, ha műveikben érintik ezt a korszakot, ne a mendemondákat ismételgessék, hanem a valóságról beszéljenek – vallja Salamon Konrád.

A jubileumi, ötvenedik Tokaji Írótáborban Hordó-díjat kapott Salamon Konrád történész professzor. Őt kérdezte a Gondola.

– Professzor úr, Ön tudományos könyveket ír, most pedig a szépírók díjazták. Miért különösen nagy rang ez?

– Mint irodalmat szerető ember különösen örömteli számomra, hogy az élő magyar irodalom képviselői díjaztak. Az ismeretség úgy mélyült el, hogy meghívtak a Tokaji Írótáborba előadást tartani az 1956-os forradalomról. Úgy látszik, elégedettek voltak velem, mert ezt követően újabb előadásokra hívtak meg, így a jelenlévők a XX. századi magyar történelem legfontosabb kérdéseivel ismerkedhettek meg. Ez pedig azért fontos, hogy az írók, ha műveikben érintik ezt a korszakot, ne a mendemondákat ismételgessék, hanem a valóságról beszéljenek.

– A kommunizmus évtizedei alatt Ön a falukutató irodalom tényeit tárta föl, ezért a politika nem tüntette ki, a tudományos élet azonban elismerte. Miért jobb ez a kimenetel?

– Mivel én a népi-falukutató mozgalom történetét harminc évig kutattam és három monográfiában dolgoztam fel, azaz egy írói mozgalom történetével foglalkoztam, így arra is figyelmeztettem, hogy az irodalomnak a közügyekkel is foglalkoznia kell. Ez azonban nem kötelező, vannak olyan jelentős alkotók, akik ettől távol tartják magukat, de a döntő többség a közügyekben is állást foglal, ami nagyon jó, mert így a társadalom több szempontból ismerheti meg a politikai kérdéseket. Ez pedig segítheti a helyes válaszok megfogalmazódását.

– A rendszerváltoztatás után az őszi rózsás forradalomról, az első köztársaságról írt könyveket. Miért lenne fontos, hogy ezeket az értékeket ne a szélsőbaloldal sajátítsa ki idehaza?

– Mert az őszirózsás forradalom és az első köztársaság fontos nemzeti érték. Célja az volt, hogy az első világháborús vereség után hazánk korszerű parlamentáris demokrácia legyen. Ez biztosíthatta volna ugyanis a vereségből való leghatékonyabb kiemelkedést és a nyugati demokráciákkal való jó viszony megteremtését. Ráadásul a magyar történelemből mi mindig a szabadságharcos és forradalmi hagyományt ünnepeljük. Ez tört meg az első világháború után, amikor a győztes ellenforradalom a köztársasággal összemosta a kommunista tanácsköztársaságot, ami valóban katasztrófa volt, s ezzel az első magyar köztársaságot lejáratta és mind a mai napig lejáratja. Ezt a nemzeti öncsonkítást ideje lenne befejezni.

