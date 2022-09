A mai világban szükség van példaképekre

A mai világban szükség van példaképekre; hogy mintát tudjunk adni a gyermekeknek, példaképeket kell keresnünk a múltból és a jelenből is - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Sopronban, a Szent Annáról elnevezett óvoda és bölcsőde épületének átadásán.

2022. szeptember 2. 16:11

2022. szeptember 2-án

Soltész Miklós hangsúlyozta: "látjuk, hogy milyen nehéz küzdelemmel állunk szemben a világban", hogy "úgynevezett celebeket" akarnak példaképeknek kikiáltani, akiknek az életében nehéz értéket fellelni.



Az államtitkár követendő példának nevezte Szent Imre herceget, aki szeptember 2-án hunyt el, ezen a napon van a halálának évfordulója.



Hozzátette, a herceg azon túl, hogy a magyar ifjúság védőszentje, a felnőttek számára példakép alázatból, szorgalomból és hitből.



Az államtitkár kiemelte azt is, hogy sok nehézség van most a világban, de ezekre fel lehet készíteni gyermekeinket és magunkat is.



Mindezekben idehaza kiemelkedő segítséget adnak az egyházak, így a katolikus egyház is - mondta, hozzátéve, hogy nem véletlenül támogatják akár nevelésben, oktatásban is az egyházak törekvéseit.



Az államtitkár közölte, hogy Kárpát-medence-szerte újulnak meg vagy épülnek óvodák, a katolikus óvodafejlesztési programban pedig országszerte 130 óvoda 13 ezer férőhelyének a megújításán dolgoznak, mintegy hatvan új intézmény épül és több mint négyezer új férőhelyet alakítanak ki.



Soltész Miklós beszélt arról is, hogy az "országnak van mire felnéznie Sopron irányába", mert azon túl, hogy a több mint száz évvel ezelőtti népszavazáskor a helyiek a magyar nemzet mellett döntöttek, az elmúlt években jól tudott gazdálkodni a város a fejlesztési támogatásokkal.



Barcza Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Sopron és környéke számára a fejlesztésekben a gyermekek és a családok kapnak prioritást.



Elmondta, hogy az elmúlt öt évben ötmilliárd forintot fordítottak óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítésére és az intézmények megújítására.

A Szent Annáról elnevezett óvoda és bölcsőde épülete 1,5 milliárd forintból újult meg - közölte.

Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP), Sopron polgármestere arról beszélt, hogy életünk legmeghatározóbb alapjait gyermekkorunkban kapjuk, és felnőve azt adjuk át mi is gyermekeinknek, így a mi felelősségünk, hogy mit tekint majd a gyermek értéknek és értéktelennek.

Hozzátette: a gyermeknevelés nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés.

Kovács András, az óvodát és bölcsődét fenntartó Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója elmondta, hogy az egykori Voss-árvaház helyén teljeskörűen megújult az épület, amelynek a földszintjén a bölcsőde, az emeleten pedig az óvoda található.

A két óvodai és két bölcsődei csoportban 72 gyermeket gondozhatnak, nevelhetnek.



