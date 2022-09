Ki áll Ursula von der Leyen mögött?

Érdemes arról is szót ejteni, hogy kik állnak közel Ursula von der Leyenhez, kik azok, akik segítik a nehéz és felelősségteljes döntései meghozatalában. Az egyik ilyen ember nem más, mint Peter Piot, aki a legfőbb tanácsadója volt a Covid-témakörben. Peter Piot nagyon befolyásos személy, fontos szerepeket tölt be olyan szervezetekben, mint a pandémiaügyekben leginkább meghatározó súlyú Robert Koch Institut, a Leopoldina nevű cég és persze maga az Európai Bizottság. Ami azonban még érdekesebb, hogy vezető ­pozíciót tölt be a Bill Gates és felesége által alapított Bill and Melinda Gates Foundationnél. Főállása a London School of Hygiene and Tropical Medicine, ahol igazgató. Gatesszel való jó kapcsolatára bizonyíték, hogy a Gates-féle alapítvány az utóbbi tíz évben 185 millió dollárral támogatta Piot intézményét. Piot ezen kívül dolgozik a Novartis Alapítványnál is.

A másik globalista figura, akivel Ursula von der Leyen közeli kapcsolatokat ápol, nem más, mint David M. Rubinstein, egy milliárdos tulajdonos, aki tagja a globalista Trilaterális Bizottságnak, mely a Bilderberg mellett a másik legfontosabb globalista agytröszt. 1973-ban alapította David Rockefeller és a háttérben a Rothschild család, egyik neves vezetője nem volt más, mint Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter elnök volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, a mostanában nagyon gyakran idézett – mert az ukrán–orosz háború valós okait jól megvilágítja – könyv, az 1997-ben készült A nagy sakkjátszma szerzője. Rubinstein úrról azt kell tudni, hogy szoros kapcsolatot tart a politikai és gazdasági élet meghatározó alakjaival és szervezeteivel. Ezenkívül kapcsolatban áll a Council on Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa) nevű, 1921-ben alapított, rendkívül befolyásos szervezettel is – melyet többek között a Warburg bankárdinasztia alapított –, és még említeni kell az Atlantic Councillal (Atlanti Tanáccsal) való kapcsolatát is. Utóbbiról érdekes apróság, hogy 2021-ben ünnepelték a 60. évfordulójukat egy nagyszabású rendezvényen, amelyen a pandémia legsúlyosabb időszakában mindenféle maszkviselés és távolságtartás nélkül szórakozott az elit társaság. Vajon nem féltek, és ha nem, miért nem?

Az Atlanti Tanács egyébként a legmagasabb kitüntetést adta egyfelől Ursula von der Leyennek, illetve a BioNtech és a Pfizer vezetőinek. A tanács főszponzorai között találjuk többek között a One American Bankot, a Goldman Sachsot, a Bank of Americát és másokat. De, ami a „legaranyosabb”: Ursula von der Leyen közelről ismeri Klaus Schwabot, a Világgazdasági Fórum (WEF) elnökét, aki mellesleg a Bilderberg-csoport tagja is.

Mindezek után érdemes feltenni a kérdést: vajon kit képvisel igazából Ursula von der Leyen például a pandémia témájában? Az európai emberek vagy a nagy gyógyszergyártó cégek érdekeit? Vajon amikor döntéseket hoz, szuverén módon, az európai szervezetekkel, a választott európai politikusokkal, az állampolgárok csoportjainak meghallgatásával teszi azt, konszenzusos alapon? Vagy netán befolyásolják a migrációval, a pandémiával, az orosz–ukrán háborúval, az LMBTQ-ügyekkel kapcsolatban olyan emberek, mint Rubinstein vagy esetleg netán Klaus Schwab?

S amikor a bizottság Magyarországnak nem hajlandó átutalni a nekünk járó támogatást, akkor vajon ki fogja az elnök asszony kezét a háttérben? Netán azok, akiknek az útjában állunk szuverenista politikánkkal, s akikkel szembemegyünk az elődeinktől örökölt erőteljes akaratunkkal és ellenálló képességünkkel?

És egyáltalán, mit keres ez a hölgy az Euró­pai Unió élén ilyen „bekötött” és fogott állapotban? Ez itt a kérdés.

Fricz Tamás

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója