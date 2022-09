Ki kormányozza tovább Britannia hajóját?

Boris Johnson július eleji lemondása óta a Konzervatív Párton belüli vezetőválasztás fűti a hőhullám és áremelkedés miatt amúgy sem hűvös brit közéletet. A hangos Liz Truss vagy a simulékonyabb Rishi Sunak lehet a végső befutó?

2022. szeptember 4. 12:05

Sunakot és Trusst ábrázoló falfestmény Belfastban. Fotó: AFP / Paul Faith

Amikor a meccs már lefutottnak tűnt, Rishi Sunak váratlant húzott. A The Spectator magazinban hosszú interjú jelent meg az egykori pénzügyminiszterrel, akinek lemondása idestova két hónapja végső soron elindította Boris Johnson miniszterelnök dicstelen bukását.

Emlékezetes: a közvetlenül a Downing Street 10. alatt tartott házibulik körül kirobbant botrányba és Chris Pincher zaklatási ügyeibe belebukó Johnson július 7-én jelentette be, hogy lemond a Konzervatív Párt vezetéséről, de miniszterelnökként mindaddig hivatalban marad, amíg utódjáról nem dönt a párt tagsága.

A hírre számos ismert és kevésbé ismert politikus jelezte, hogy készen állna átvenni a kormánypárt vezetését,am i egyben egy hosszadalmas kiválasztási folyamat kezdetét is jelentette. A dolgok állása szerint szeptember 5-én tudjuk meg, hogy a két versenyben maradó aspiráns, Liz Truss külügyminiszter és az imént említett Rishi Sunak közül ki költözhet majd be Boris Johnson után a miniszterelnöki rezidenciára.

Előnyben Truss

Arra talán kevesen fogadtak volna nagyobb összegben, hogy Truss eljut majd a Johnson-utód-kaszting célegyeneséig, arra pedig talán még ennél is kevesebben, hogy jó eséllyel ő lesz majd a „trónörökös”.

A bukmékerek kilencven százalék környékére teszik annak valószínűségét, hogy Margaret Thatcher és Theresa May után ismét női miniszterelnöke lesz a szigetországnak, de ez persze csak a fogadóirodák becslése, a tényleges eredmény ennél jóval szorosabb lehet.

Truss párton belüli támogatottsága mindenesetre meggyőzőbbnek tűnik, mint Sunaké. A július eleji nagy felbuzdulás után természetesen egyre több elnökjelölt lépett vissza, illetve esett ki a sokfordulós voksoláson, ám ők a korábban esélyesnek kikiáltott Jeremy Hunt és a viszonylag ismeretlen Rehman Chishti kivételével utóbb mind Liz Truss jelöltségét támogatták.

Kampányesemény júliusban.Truss jóval népszerűbb Sunaknál a tagság körében Fotó: AFP / pool / Carlos Jasso

A másik aspiránssal több probléma is akad. Az egyik, nagyon nyilvánvaló dolog az, hogy az indiai felmenőktől származó Rishi Sunak és indiai informatikai mágnástól származó, divattervező felesége, Akshata Murty szédületesen gazdagok, a brit lapok pedig igen hamar pedzegetni kezdték, hogy ennek a mesés vagyonnak legalább egy részét„adóoptimalizálással” sikerült felhalmozniuk.

Konkrétan arról van szó, hogy a kedvezőbb adózási feltételek miatt Sunak sokáig az Egyesült Államok állandó lakosának vallotta magát, miközben előbb képviselőként, később pénzügyminiszterként a brit parlament tagja volt. Ez érthető okokból viszonylag rosszul veszi ki magát a legtöbb torynál, s persze könnyű támadási felületet adna például a Munkáspártnak is, ha az valóban a brit munkásosztályt képviselné, nem pedig a szélsőbaloldalt.

A másik gond Rishi Sunakkal az, hogy az optimálisnál kicsit talán több konzervatív párttag tekinti őt afféle szemtelen királygyilkosnak, aki úgy akarja átvenni Boris Johnson helyét a kormány és a párt élén, mintha semmi köze nem lenne ahhoz, hogy a miniszterelnöknek végső soron le kellett mondania. Pedig hát nem így van: Rishi Sunak cirádás, krokodilkönnyek áztatta felmondólevele alighanem hamarabb érkezett meg a BBC szerkesztőségébe, mint a Downing Street 10.-be, mintegy biztosítva, hogy a Sunak és Johnson közötti dráma minden részletéről értesüljön a közvélemény.

Rishi Sunak szándékai szerint a levélnek és a lemondásnak jó színben kellett volna feltüntetnie őt a britek előtt, de azzal, hogy ezek után szinte rögvest pártelnöknek jelöltette magát, sokaknál éppen ellentétest hatást ért el.

Nagyobb felbontásért kattintson jobb egérgombbal a képre, majd válassza a „Kép megnyitása új lapon” opciót!

Igazmondó Sunak

Augusztus végére Liz Truss fölénye szinte már nyomasztóvá vált, ám az egykori pénzügyminiszter nem dobta be a törölközőt. Sőt, egy kétségbeesettnek tűnő lépéssel – alighanem a toryk szabadságpártibb szárnyának kegyeit keresve – megpróbált elhatárolódni Boris Johnsonék lezárási politikájától.

Az olvasó emlékezhet arra, hogy az Egyesült Királyságban elképesztően szigorú korlátozásokat vezettek be a koronavírus-járvány idején, amelyek az ország életének szinte teljes leállását hozták magukkal. A legtöbb nyugati országhoz hasonlóan ott sem folyhatott demokratikus jellegű vita a lezárásról: „A Tudósok” azt mondták, hogy ezt kell csinálni, és aki nem értett vele egyet, az „A Tudománnyal Magával” nem értett egyet. A bevezetőben említett The Spectator-interjúban Sunak, aki pénzügyminiszterként belelátott az operatív törzs döntéshozatali folyamatába, lényegében kipakolt arról, hogyan lehetetlenítette el az ország életét a teljesen ellenőrizhetetlenül működő testület „A Tudomány” égisze alatt.

Sunak azt nem vonja kétségbe, mondta a lapnak, hogy szükség volt a lezárásokra, mert a járvány kezdeti időszakában tényleg senki nem tudta, mivel is állnak szemben. A kórházak és az Egyesült Királyság egyik büszkeségének számító, ezer sebből vérző Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) összeomlását megelőzendő valóban indokolt volt a korlátozások bevezetése, ám a politikus szerint ezek egy idő után axiómákká váltak, amelyek hosszú távon talán többet ártottak, mint használtak, legalábbis ami az NHS-t illeti. Sunak úgy kalkulál, hogy a lezárás a másfélszeresére növelte a várólisták hosszát, amikor az egészségügyből 300-400 ezer dolgozó hiányzott, s ezt a járvány csak tovább súlyosbította. Az egykori pénzügyminiszter azt mondja, hogy az ilyen hatásokkal nem foglalkoztak az akkori döntéshozatalban, hiszen a tudósok egyre rémisztőbb forgatókönyvekkel riogatták a politikusokat, az operatív törzs munkáját pedig senki nem ellenőrizte. Vitának, egyeztetésnek helye nem volt állítása szerint.

A The Spectator-interjú annyiból mindenképpen elérte a célját, hogy kommunikációs előnyhöz juttatta Sunakot, amire az elnökválasztási kampány eddigi hetei alatt még nem sok példa volt. A lezáráspárti (vagy interpretációtól függően: „A Tudomány” oldalán álló) baloldali lapok ordas publicisztikákban estek neki az egykori pénzügyminiszternek, de ami ennél is fontosabb: Liz Truss is lépéskényszerbe került.

Ő ugyanis szintén az operatív törzs tagja volt, és Sunak kijelentései kapcsán vonakodva neki is be kellett ismernie, hogy a grémium bizony súlyos túlzásokba esett. A kérdés persze mindkettejükhöz az, hogy akkor miért nem emeltek szót a drákói szigorúságú intézkedések ellen – a válaszok közül egyelőre Sunaké tűnik meggyőzőbbnek, ő állítása szerint legalább megpróbálta felemelni a hangját. „A Tudománnyal” szemben ez persze még neki sem lehetett könnyű.

Rishi Sunak családja régi gyógyszerészete előtt Southamptonban Fotó: AFP / POOL / Stefan Rousseau

Adócsökkentés, de miből?

Persze közel sem ez az egyetlen égető fontosságú kérdés, amit Liz Trussnak meg kellene válaszolnia. A jelenleg még külügyminiszterként funkcionáló politikus egy gigantikus adócsökkentési csomag ígéretével tett szert nagy népszerűségre a versenyben. Hasonlót egyébként Sunak is ígért, de az ő pénzügyminiszteri bizonyítványa e tekintetben nem ad okot sok bizakodásra. Truss afféle svájci bicskaként kezeli az adócsökkentési csomagot, a marketingje során gyakrabban repked a nagy konzervatív elődök, Reagan és Thatcher neve, mint egy, a nyolcvanas évekről szóló történelemórán: reményei szerint ez mindenre megoldást jelent majd a beköszöntő gazdasági válságtól az ősz közepétől tovább súlyosbodó megélhetési krízisig, amely – a brexit és az egész kontinenst érintő energiaínség miatt – bizonyos brit fogyasztóknál akár hatvan-hetven százalékos rezsi­növekedést is jelenthet majd.

Az odáig rendben van, hogy Truss ebben a helyzetben adót csökkentene, egyelőre csak az nem világos, hogy miből finanszírozná. Sunak persze ki is találta, hogy ellenfele nyilván hitelt venne fel erre a célra, ami az elképzelhető legkevésbé thatcherös dolog – Truss pedig mintha eltökélte volna, hogy a hajviseletét leszámítva gyakorlatilag mindenben megpróbálja megidézni a Vasladyt.

Annál inkább is, mert a kampány hevében előkerült egy 2009-es vitairat, amelynek Liz Truss az egyik szerzője. A dokumentum egy szigorú megszorítási csomagot irányoz elő, amely többek között éppen az NHS-től vonna el egy rakat forrást: Truss ekkor még bevezette volna a vizitdíjat, és tízszázalékos fizetéscsökkentéssel sújtotta volna a háziorvosokat. A vitairat megnyirbálta volna a család- és rezsitámogatásokat is, sőt a haditengerészet beruházásait is leállította volna, mondván, hogy felesleges kiadások – kérdés persze, hogy az ukrán­ügyben valóságos héjává váló politikus ezt ma is meglépné-e (lásd keretes írásunkat).

A megszorításokkal kapcsolatban eddig csak terelést kaptak a britek: Truss kampányfőnökei azt mondták, hogy csak azért, mert valaki társszerzője egy ilyen dokumentumnak, nem jelenti azt, hogy egyet is ért a tartalmával.

Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak és köztük Priti Patel belügyminiszter: folytatódik a brit politikai körhinta Fotó: AFP / UK PARLIAMENT / JESSICA TAYLOR

De vajon lehetséges-e egyáltalán, hogy a britek bármilyen kérdésükre is egyenes és őszinte válaszokat kapjanak ebben a kampányban? A splendid isolation évszázadai által sejtelmes ködbe vont brit politikai élet a kontinensről szemlélve talán még ma is right honourable gentlemanek udvariaskodó vitakörének tűnhet, csakhogy a poszt­johnsoni korszak szelei máshogy fújnak. Aki Boris Johnson örökébe akar lépni, annak még nála is johnsonabbnak kell lennie, még szégyentelenebbül meg kell ígérnie a fedezet nélküli adócsökkentéseket, még világszínvonalúbb NHS-szel kell kábítania a hallgatóságát, és még megkérdőjelezhetetlenebb vezető szerepet kell vizionálnia Britanniának a világban – és majd kitalálni valami még hangzatosabbat, ha az ígért kánaán végül mégsem köszönt majd be. ------------------------------------------ Truss(t) issues

Az elnökválasztási kampányban élesedő nagyotmondási versenyben Liz Truss külügyminiszterként túlzás nélkül páratlan alakítást nyújt. Abban csak reménykedni lehet, hogy majdani miniszterelnökként azért spórol majd a meggondolatlan kijelentésekkel – hát még a cselekedetekkel! Emlékezetes, hogy a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott vitája során tavasszal az ukránoknak visszaadandó városként jelölte meg a mindig is orosz Voronyezst. Az ukránpártiság egyik londoni márkanagyköveteként nemrég kijelentette, hogy ha úgy hozná a sors, ő minden további nélkül megnyomná a brit atomfegyverek indítógombját. Ez az alapvetően még mindig a multilateralizmusra építő nemzetközi közösségben a közepesnél kicsit gyengébb belépőnek számít, még akkor is, ha az ukrajnai konfliktus során Truss már bizonyította, hogy valóságos héját tisztelhetünk a személyében. Hogy ez a fogadkozás kinek – az amerikaiaknak, az oroszoknak, a brit közvéleménynek? – szólt, arról persze csak találgatni lehet, az mindenesetre biztos, hogy Liz Truss magabiztosan játszik a toryk harciasabb szárnyának kedves szólamokon is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az egyik választási vitán látványosan igyekezett kikerülni azt a kérdést, hogy Emmanuel Macron szerinte London barátja-e, s elmosolyodott egy olyan bekiabáláson, amely szerint a francia elnök inkább ellenségnek számít (Sunak igennel felelt). A konzervatívok közül sokan nem szívelik a franciákat, ami persze érthető – az viszont kevésbé, hogy az Egyesült Királyság lehetséges miniszterelnöke hogyan engedhet meg magának egy ekkora kommunikációs öngólt úgy, hogy Párizs egyébként London szövetségese. ----------------------------------- Greczula Levente László



mandiner.hu