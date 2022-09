Nem lesz szénszünet az iskolákban

Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, hétfőn lejár a határidő.

2022. szeptember 4. 14:26

Újra megteltek a tantermek, ezúttal nem lesz digitális oktatás Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Káoszt vizionált a tanévkezdésre a baloldal, de országszerte rendben elindult a nevelés szeptember elsején az iskolákban és az óvodákban. Az államtitkár arra kéri a tanári szervezeteket, mellőzzék a törvénytelen akciókat.

Semmilyen online oktatás vagy szénszünet nincs tervben a kormányzat részéről a most megkezdett tanévben – szögezte le Maruzsa Zoltán az iskolakezdés kapcsán. A köznevelési államtitkár közösségi oldalán jelezte: a Belügyminisztérium felmérte az állami intézmények fűtésének alternatív lehetőségeit, mivel azonban a gázszállítás Magyarország felé biztosított, az intézményekben nincs szükség sürgős átállásra.

Kitért arra is, hogy minden tanuló ingyenesen kapja a tankönyvét, erre több mint 13 milliárd forintot költ a kormány. Emellett a rászorulók még tanszercsomagot is kapnak, összesen több mint százezer gyerek.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kiáltványt adott ki tanévkezdés alkalmából, ebben többek között a tanárok fizetésére, túlterheltségére, a pedagógushiányra és szakképzés helyzetére hívják fel a figyelmet. Érdekes, hogy

miközben a kormány már bejelentette a háromszor tíz százalékos béremelést, sőt egy 400 milliárd forintos uniós forráslehívást is megígért erre a célra, a tanári szervezet mégis azt állítja: nem tudtak megegyezni a kormánnyal a béremelésről,

szerintük a kormány tudatosan tartja alacsonyan az oktatók fizetését. Pénteken diáktüntetők is utcára vonultak, szerintük éppen összeomlik az oktatási rendszer. Érdemes felidézni: az iskolakezdés előtti hetekben a PDSZ még arra is képes volt buzdítani a tanárokat, hogy nyomásgyakorlásképpen tömegesen mondjanak fel.

Óva inti a tanárokat a törvénytelen akcióktól a köznevelési államtitkár Fotó: MH

Maruzsa Zoltán ugyanakkor arra kérte a pedagógus szakszervezeteket, hogy ne támogassák a jogszabályellenes magatartást, valamint a tanulók erkölcsi értékrendjét negatívan befolyásoló, törvénytelen kezdeményezéseket.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter a tanévkezdés kapcsán azt emelte ki: a GDP két százalékát költi a kormány ebben az évben felsőoktatásra, ami a valaha volt legmagasabb összegű támogatás ezen a területen.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is posztolt az iskolakezdésről, ő Maruzsa Zoltánhoz hasonlóan arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lesz online oktatás ebben a tanévben.

„Megoldást fogunk találni az energiaellátás nehézségeire, hiszen az oktatást hagyományos munkarendben kell megszervezni, ez a gyermekeink érdeke, de alapvető gazdasági érdekünk is” – húzta alá. Hozzátette, az iskolatej és az iskolagyümölcs program az új tanévben is folytatódik, a kormány továbbra is biztosítja az ehhez szükséges forrást.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az InfoRádióban üdvözölte, hogy a mindenkit érintő béremelés mellett a kormánynak szándékában áll extra támogatást nyújtani a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó tanároknak, valamint a pedagógusok lakhatásához is a minél nagyobb mértékben hozzá kíván járulni. Mint mondta, ezek az NPK régi javaslatai. Kitért arra is, hogy várhatóan sok nyugdíjazott pedagógus térhet vissza a katedrára az idei tanévben a nyugdíjasokat érintő szabályváltozások okán. Megírtuk, a veszélyhelyzeti rendelet értelmében most a fizetésüket és a nyugdíjukat is felvehetik az újra munkába álló idős pedagógusok, míg korábban nem járt egyszerre a kétféle juttatás.

---------------------------------------- Nyakunkon az őszi érettségi Még csak néhány napja kezdődött az iskola, de a középiskolás tanulók már jelentkezhetnek az őszi érettségire, a határidő szeptember 5., hétfő. Az Oktatási Hivatal közlése szerint az őszi vizsgaidőszak október 14-től november 25-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 14. és 27. között tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 10. és 14., a középszintű szóbeli vizsgák november 21. és 25. között lesznek. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előre hozott vizsgát tehetnek.

