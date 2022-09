Liz Truss az Egyesült Királyság új miniszterelnöke

Liz Truss volt brit külügyminiszter az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután II. Erzsébet királynő kedden, Boris Johnson eddigi miniszterelnök távozása után hivatalosan megbízta őt a kormányalakítással.

II. Erzsébet és Liz Truss

A 47 éves Truss az Egyesült Királyság 56., a 96 esztendős II. Erzsébet királynő 15. miniszterelnöke, egyben az Egyesült Királyság harmadik női kormányfője Margaret Thatcher és Theresa May után.



Liz Truss a 14. olyan kormányfő, akit az uralkodó személyesen nevezett ki. A királynő első miniszterelnöke, Winston Churchill ugyanis már hivatalban volt, amikor II. Erzsébet hetven évvel ezelőtt, 1952-ben, édesapja, VI. György király halála után trónra lépett.



Liz Trusst és Boris Johnsont a Londontól több mint 800 kilométerre lévő Balmoralban, skóciai nyári rezidenciáján fogadta az uralkodó.



A királynőt először Johnson tájékoztatta hivatalosan arról, hogy lemond a miniszterelnöki tisztségről, miután távozott a kormányzó brit Konzervatív Párt éléről is. II. Erzsébet királynő Johnson bejelentését jóváhagyólag tudomásul vette.



Az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően Johnson javaslatot tett arra, hogy az uralkodó a Konzervatív Párt új vezetőjét, vagyis Liz Trusst nevezze ki miniszterelnöknek.



Johnson látogatása után nem sokkal Truss is megérkezett a skóciai uralkodói rezidenciára, ahol a királynő audiencián fogadta, és formálisan megbízta a kormányalakítással.



Johnson és Truss két különböző repülőgéppel érkezett a Balmoral közelében lévő Aberdeen repülőterére, de Truss gépe a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt csak késve tudott leszállni, így a kinevezési protokoll menetrendje valamelyest csúszott.



Ez azt jelentette, hogy az Egyesült Királyságnak Johnson formális lemondása után hozzávetőleg egy órán keresztül nem volt miniszterelnöke, és erre az időszakra a végrehajtói jogköröket a királynő gyakorolta.



Truss többhavi választási folyamat győzteseként került a Konzervatív Párt élére, miután Johnson az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai nyomán, az alsóházi tory frakció nyomására július 7-én bejelentette távozását.



Az utódválasztás eredménye azt jelenti, hogy Liz Truss a miniszterelnöki tisztséget is átvette Johnsontól, miután a Konzervatív Párt kormányon van, és a brit alkotmányosság előírásai alapján a mindenkori kormánypárt vezetője a miniszterelnök.



Truss várhatóan már kedden hozzákezd kormányának megalakításához, és a héten részleteket ismertet cselekvési programjából, mindenekelőtt arról, hogy miként kívánja kezelni az energiaárak - és ennek nyomán a megélhetési költségek - meredek emelkedésének problémáját.



Egybehangzó keddi brit médiaértesülések szerint az új brit miniszterelnök azt tervezi, hogy 18 hónapra a jelenlegi szintek környékén befagyasztja a lakossági energiahordozó-árakat, és a közüzemi szolgáltatók kormánygaranciával támogatott, 10-20 évi futamidőre szóló hitelekből finanszírozhatják a nagy- és a kiskereskedelmi árak közötti különbséget.



Nagy-Britanniában - négy évtizede először - 10 százalék felett jár az éves infláció, és szakértői előrejelzések szerint nem kizárható, hogy a következő hónapokban eléri a 18 százalékot a tizenkét havi inflációs ütem.



Értesülések szerint az új brit miniszterelnök hamarosan a londoni parlament elé terjeszt egy soron kívüli költségvetést is, amelyben egyebek mellett 30 milliárd font (14 ezer milliárd forint) értékű adócsökkentési csomag is lesz.

Szijjártó Péter köszöntötte Liz Truss-t, az Egyesült Királyság új miniszterelnökét

Közösségi oldalán köszöntötte a külgazdasági és külügyminiszter az Egyesült Királyság új miniszterelnökét, Liz Truss-t hétfőn.

Szijjártó Péter Facebook-oldalán egy közös fotót megosztva azt írta: Liz Truss-szal kollégaként remekül dolgoztak együtt, mindig nagyon korrekt tárgyalópartnere volt.



A tárcavezető bejegyzésében sok sikert kívánt Liz Truss-nak.



Liz Truss külügyminisztert hétfőn választották a brit Konzervatív Párt új vezetőjévé. A választási eredmény azt jelenti, hogy Truss lesz az Egyesült Királyság új miniszterelnöke a távozó Boris Johnson utódjaként.



Truss: adócsökkentésekkel és reformokkal kell elérni a gazdasági növekedést

Adócsökkentéseket és reformokat helyezett kilátásba a gazdaság növekedésének biztosítására miniszterelnökként elmondott első beszédében Liz Truss.

Az új kormányfőt - aki Margaret Thatcher és Theresa May után az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke - kedden nevezte ki formálisan a tisztségre II. Erzsébet királynő.



A Downing Streetre visszatérve, első kormányfői beszédében Truss kedd este kijelentette: adócsökkentésekre készül az üzleti szektor és a beruházások vezérelte gazdasági növekedés ösztönzése végett.



Erről egyelőre nem ismertetett érdemi részleteket, de az új brit miniszterelnök környezetéből származó értesülések szerint Truss hamarosan a londoni parlament elé terjeszt egy soron kívüli költségvetést, amely egyebek mellett egy 30 milliárd font (14 ezer milliárd forint) értékű adócsökkentési csomagot is tartalmaz.



A brit miniszterelnök kedd esti beszédében kijelentette azt is, hogy már ezen a héten intézkedéseket tesz a magas energiaszámlák problémájának kezelésére és az Egyesült Királyság jövőbeni energiaellátásának biztosítására.



Liz Truss egyelőre e cselekvési programról sem árult el részleteket.



Egybehangzó keddi brit médiaértesülések szerint azonban az új brit miniszterelnök azt tervezi, hogy 18 hónapra a jelenlegi szintek környékén befagyasztja a lakossági energiahordozó-árakat, és a közüzemi szolgáltatók kormánygaranciával támogatott, 10-20 évi futamidőre szóló hitelekből finanszírozhatják a nagy- és a kiskereskedelmi árak közötti különbséget.



Szakértői számítások szerint egy ilyen támogatási program 100-130 milliárd font (47 ezer-61 ezer milliárd forint) költséggel járna.



Liz Truss egyenes utalást tett arra, hogy a gazdasági válsághelyzetre adott kormányzati válaszlépések között nagyszabású állami beruházások is lesznek. A brit miniszterelnök kijelentette: programjában kórházak, iskolák és utak építése, valamint a szélessávú internethálózat bővítése szerepel.



Hozzátette: gyakorlatias módon készül annak az energiaellátási válságnak a kezelésére, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna elleni háborúja okozott.



Truss várhatóan a hét második felében ismerteti részletesen rövid- és hosszabb távú cselekvési programjának részleteit.



