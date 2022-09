Tanévkezdés: ezeket a támogatásokat nem érdemes kihagyni

Némelyik önkormányzat negyven–ötvenezer forintot is ad a gyerekek beiskolázására.

2022. szeptember 7. 11:04

A munkahely, az önkormányzat és az iskola hozzájárulására is le kell csapni Fotó: MTI/Balázs Attila

Az ingyenes tankönyvcsomagon és a kedvezményes gyermekétkeztetésen kívül egy sor különféle anyagi támogatást igényelhetnek a szülők az iskolakezdéshez. Érdemes kiaknázni minden lehetőséget, gyermekenként több tízezer forint pluszpénzről van szó. Mutatjuk, kinek mi jár.

Akár egészségpénztári megtakarításból is fedezhető a tanszercsomag Fotó: MH

A tanévkezdés minden évben jelentősen megterheli a gyerekes családok pénztárcáját, de számos címen vehetnek igénybe segítséget a szülők. A tankönyvek már évek óta ingyen járnak, és a gyerekek jó része az iskolai, óvodai ebédért sem fizet, ám még így is tízezreket hagyhatunk az írószerüzletekben, mire a technikacsomagtól az utolsó füzetig beszerezzük a kötelező tanszerlista valamennyi elemét, nem beszélve arról, hogy a gyerek szinte biztosan kinőtte a tavalyi váltócipőt, esetleg az elnyűtt tolltartó érett meg a cserére és még az osztálypénzt is be kell fizetni.

Az extra kiadás többgyerekes családoknál komolyabb összegre is rúghat, de ha a szülők körültekintően járnak el és igénybe vesznek minden elérhető támogatást, sok tízezer forintot spórolhatnak.

A legismertebb támogatási forma a családi pótlék, más néven iskoláztatási támogatás, ez gyerekenként 12–16 ezer forint, egyedülálló szülők vagy beteg gyermek esetén több. A tanévkezdés kiadásaira való tekintettel a kormány a szeptemberben esedékes ellátást már augusztus végén elutalta a családoknak.

Érdemes rákérdezni a kedvezményekre a szülők munkahelyén is, sok cég ugyanis a béren kívüli juttatások keretében ad támogatást az iskolakezdésre.

Nem szabad kihagyni az önkormányzatok honlapjának átböngészését sem (esetleg telefonálni az önkormányzat szociális osztályára), mert a legtöbb település minden iskolás gyereknek biztosít valamekkora hozzájárulást, jellemzően tanszerboltokban levásárolható kuponok, utalványok formájában.

A Nógrád megyei Szügyben például a helyi általános iskolások 50 ezer, a középiskolások 40 ezer forintot kapnak, Szegeden tízezer forinttal segítik az általános iskolásokat, Óbudán a kicsik tíz, a középiskolások 15, az egyetemisták és főiskolások 17 ezer forintot igényelhetnek.

Erzsébetvárosban 20 ezer forint jár, a XV. kerületben pedig az elsősöknek és az ötödikeseknek adnak 25 ezer forintot. Lovas önkormányzata is bőkezű: az óvodásoknak 20, az általános és középiskolásoknak pedig 30 ezer forintos támogatást ad az önkormányzat, a felsőoktatásban tanulók után pedig 35 ezer forint jár.

Mindehhez ráadásul személyes ügyintézés sem feltétlenül szükséges: Budapest 13. kerülete például telefonos applikáción keresztül is igényelhető, 10 ezer forintos kuponokat kínál a helyi lakosoknak. Fontos tudni, hogy bár minden helyi család megkapja a támogatást, a juttatás nem automatikus, tehát mindenképp igényelni kell.

A rászoruló iskolások a fentieken túlmenően ingyenes tanszercsomagot kapnak a kormánytól is, ez a most indult tanévben mintegy százezer hátrányos helyzetű gyereket érint.

Sokan nem gondolnák, de a tanévkezdés költségeit egy ideje már az egészségpénztári megtakarításunkból is lehet fizetni, 200 ezer forint/év/gyermek keretösszegig. Ez azért jó, mert az egészségpénztári számlára apránként befizetett összeg után

45 ezer forint adóvisszatérítést kaphat majd a szülő, vagyis ennyivel lehet olcsóbb az iskolakezdés.

A támogatás a felsőoktatásban részt vevő gyermekekre is kérhető 25 éves korig. Esetükben a tandíjak és térítési díjak, kollégiumi vagy albérleti díj fizethető az egészségpénztáron keresztül.

Gyorsan megtérülhet a család tanév eleji kiadása a szakképzési ösztöndíjakból Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Végezetül, a választott iskola vagy felsőoktatási intézmény saját támogatásairól, ösztöndíjairól se felejtsünk el tájékoztatást kérni, hiszen a tanulmányi eredménytől függően és rászorultsági alapon sokféle ösztöndíj és szociális hozzájárulás szerepel a kínálatban, melyek mind a szülők anyagi terheit csökkentik.

A Pécsi Tudományegyetem például a kollégiumok túlterheltsége miatt lakhatási segítséget nyújt a hallgatóinak:

akit férőhelyhiány miatt utasítottak el, és nincs pécsi lakcíme, annak tíz hónapon át havi 35 ezer forinttal járul hozzá az albérleti díjához az egyetem.

A szakképzésben tanuló diákok szülei pedig alanyi jogon járó havi ösztöndíjakkal számolhatnak 2020 óta, ennek összege technikumban 8 ezer, szakképző iskolában 16 ezer forint a 9. évfolyamon, a felsőbb évesek pedig jó tanulmányi eredménnyel ezt akár 59 ezerig is feltornázhatják.

A legjobb képességű rászoruló diákok ezen túlmenően Apáczai-ösztöndíjra is pályázhatnak, igaz, csak hármas tanulmányi átlag felett. Ennek összege havi 16–34 ezer forint, jelentkezni pedig szeptember 25-ig lehet a KRÉTA rendszeren keresztül.

