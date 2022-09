Novák Bukarestben: a feladatunk felerősíteni az Európai Unió hangját

Az a célunk és feladatunk, hogy az Európai Unió hangját felerősítsük, befolyását növelni tudjuk - mondta Novák Katalin köztársasági elnök Klaus Johannis román államfővel tartott sajtótájékoztatóján szerdán Bukarestben.

2022. szeptember 7. 16:05

Klaus Iohannis román elnök fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt hivatalos bukaresti látogatásán a Cotroceni elnöki palotában 2022. szeptember 7-én. MTI/Bruzák Noémi

A köztársasági elnök kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a két ország ebben kész közösen fellépni. "Jó közös döntésekre van szükség" - hangsúlyozta.

Elmondta, hogy a Klaus Johannis román államfővel folytatott megbeszélés témája volt egyebek mellett Románia schengeni térséghez való csatlakozása, energetikai kérdések és az energiafüggőség, a Romániában élő magyarok helyzete, és az ukrajnai háborúból menekültek megsegítése. Kiemelte: bízik Románia és Magyarország pragmatikus, jó és modern kapcsolatában.

Novák Katalin emlékeztetett, hogy 12 éve nem járt hivatalosan Bukarestben magyar államfő, így a látogatásával új fejezet nyílik a két ország együttműködésében.

Hozzátette: mivel Magyarország és Románia szomszédos ország, szükség van arra, hogy a kapcsolatok jól működjenek, ennek érdekében fognak dolgozni a jövőben. Abban is megállapodtak, hogy a létező feszültségeket nem növelni, hanem csökkenteni szeretnék.

Az energiafüggőségről szólva kiemelte: Magyarország helyzete még nehezebb, a kiszolgáltatottsága még nagyobb, mint Romániáé, mivel nem rendelkezik tengeri kikötővel, tengeri határral. Elmondta, hogy a jövőben Magyarország csökkenteni kívánja energiafüggőségét, energiaszuverenitást szeretnénk elérni.

"Dolgozunk ezen, minden olyan kezdeményezést örömmel látunk és támogatunk, amely növeli az energetikai diverzifikációnak a lehetőségét és függetlenít az orosz energiaforrásoktól. Számítunk Romániára ebben a vonatkozásban is" - mutatott rá.

Elmondta: szó esett arról a közös érdekről is, hogy megállapodás szülessen Magyarország és az Európai Unió között a Magyarországnak joggal járó források vonatkozásában, illetve ennek kiterjesztéséről Lengyelországra. Európának az az érdeke, hogy Magyarország és Lengyelország is megkapja a neki jogosan járó európai uniós forrásokat, hiszen ez is szükséges ahhoz, hogy növeljük az energia-függetlenségünket.

Az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban kiemelte: Magyarországra több mint 900 ezer menekült érkezett, a segítésük folyamatos éppen úgy, mint Romániában.

A Romániában élő magyarokról szólva a magyar államfő kifejtette: közös érdek a magyar kisebbség jogainak védelme, s örömteli látni azt, hogy az erdélyi magyarság legmagasabb szintű képviselete biztosított azáltal, hogy az RMDSZ tagja a román kormánynak.

A hivatalos program részeként Novák Katalin a továbbiakban látogatást tesz a Calvineum-ban, Bukarest I. Református Egyházközségében, kétoldalú megbeszélést folytat Alina Gorghiu-val, a Szenátus ügyvivő elnökével, Marcel Ciolacu-val, a Képviselőház elnökével, Nicolae Ciuca miniszterelnökkel, majd Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel.

MTI