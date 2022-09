Dobrev is vigasztalta

2022. szeptember 8. 01:04

Kappeller Zsuzsanna, az ellenzék óbudai közös jelöltje és Dobrev Klára, a DK EP-képviselője. Fotó: Dobrev Klára Facebook-oldala

A fideszes jelölt „aljas hazudozásával” magyarázza Óbuda 2. számú egyéni választókerületében (evk.) elszenvedett vereségét Kappeller Zsuzsanna. Nem csoda, hogy a DK-s politikus kifogásokat keres, hiszen a vasárnapi időközi önkormányzati választáson a kormánypárti Csikósné Mányi Júlia 50,1:38,34 százalék arányban győzött ellene, tehát sima mérkőzés volt.

Ellenzéki bástya volt

A Fidesz-KDNP fölényes sikere azért volt kissé váratlan, hiszen itt a balliberális ellenzék korábban nagyon erős volt (2019-ben ebben a választókerületben több mint 11 százalékponttal győztek az önkormányzati választáson, s a parlamenti voksoláson is nagyon jól szerepelt a párbeszédes Szabó Tímea).

Kappeller azt írja a Facebook-oldalán, hogy nagyszerű emberek dolgoztak a kampányában, tisztességgel elvégezték a munkát, de az ellenfele erősebb volt az igazságnál.

Nem érzi vesztesnek magát, hiszen nyert sok új, nagyszerű barátot, tudást, tapasztalatot és kapott rengeteg szeretetet. „Ezt senki nem veheti el tőlem, ez az én nagy nyereségem” – fogalmazott.

Majd azt írja, tudja, sokan elkeseredtek, szomorúak. „Ez nem baj. A veszteséget el kell gyászolni, de aztán fel kell állni és menni kell tovább, mert nem hagyhatjuk csodás hazánkat a tolvaj, korrupt gazemberek, brigantik kezén – jelentette ki, és Bródy János egyik dalából idézett: „Lesz még egyszer szép a világ, lesz még magyar köztársaság, álljunk fel hát érte!”

Mellékelte a híváslistáját is

Egy másik posztjában pedig arról számol be, hogy Dobrev Klára is felhívta, hogy vigasztalja, bátorítsa és elmondja, számítanak rá. „Na ilyen ez a párt: a legkissebbekre (sic!) is odafigyelnek, ő is fontos” – fogalmazott. Egyébként arra is kitért, hogy ő azért lépett be a DK-ba, hogy Gyurcsány Ferenc feleségét támogassa, „Ilyen okos, intelligens, konszenzust teremteni képes nők kellenek a politikába a mindenkit megölni letiporni akaró agresszív, politikusok helyett”– jelentette ki.

Posztjában mellékelte a híváslistájáról készült képet is. Ezen az látszik, hogy Dobreven kívül beszélt még Gy. Németh Erzsébet parlamenti képviselővel, a párt alelnökével és az óbudai DK-s elnökkel.

mandiner.hu