Nemzeteit szolgálja III. Károly király

Meleg szavakkal emlékezett meg elhunyt édesanyjáról, II. Erzsébet királynőről péntek esti televíziós beszédében III. Károly brit uralkodó. A király, aki uralkodóként első ízben szólt az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népeihez, közölte: élete hátralévő éveiben ugyanolyan elkötelezettséggel szolgálja nemzeteit, ahogy ezt édesanyja tette.halálának pillanatában lépett az Egyesült Királyság trónjára.

Utoljára frissítve: 2022. szeptember 9. 21:27

2022. szeptember 9. 19:44

III. Károly – bbc

Károly hivatalosan bejelentette azt is, hogy trónra lépésével elsőszülött fiára, Vilmos trónörökösre száll a walesi hercegi cím, amelyet eddig ő viselt.



Azt a hagyományt, hogy az angol trón mindenkori első számú várományosát a walesi hercegi cím illeti meg, az Arany János által is megénekelt I. Eduárd angol király honosította meg a XIV. század elején.



Vilmos feleségét, Katalint ezentúl a walesi hercegnői cím illeti meg - tette hozzá tízperces televíziós beszédében a 73 esztendős brit uralkodó.



II. Erzsébet királynőt csütörtök este, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.



Halálának pillanatától elsőszülött fia, Károly a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra.



A király - még walesi hercegként és trónörökösként - a királynő életének utolsó óráit Balmoralban töltötte, édesanyja betegágyánál.



Pénteken feleségével, Kamilla hercegnővel a Balmoral közelében lévő Aberdeen repülőteréről a brit főváros északnyugati negyedében működő Northolt légitámaszpontra utazott, innen a hivatalos uralkodói autóval, a különleges kialakítású, korábban II. Erzsébet királynő által is használt bordó Bentley-vel hajtatott a Buckingham-palotához, ahol több tízezren várták.



A palota előtt kiszállt a gépkocsiból és üdvözölte a tömeget, sokakkal kezet fogott és röviden szóba is elegyedett az összegyűltekkel.



A tömeg üdvrivalgással köszöntötte az uralkodót, és többször is felhangzott a brit nemzeti himnusz, immár az Isten óvja a királyt - God Save the King - versorral.



A király és Liz Truss miniszterelnök - akit II. Erzsébet királynő alig két nappal halála előtt nevezett ki kormányfővé - pénteken, a Buckingham-palotában megtartotta első audienciáját.



III. Károly péntek este közvetített televíziós beszédében felidézte a néhai édesanyja által 1947-ben, 21 évesen, a dél-afrikai Fokvárosban még hercegnőként tett fogadalmat, amelyben Erzsébet megígérte, hogy egész életét népei szolgálatának szenteli.



A király kijelentette: ő is ünnepélyesen megfogadja az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség népeinek, hogy hűséggel, tisztelettel és szeretettel fogja őket szolgálni élete hátralévő részében.



Egy mondat erejéig kitért másodszülött fiára, Harry hercegre is, aki több mint két éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként ráháruló hivatalos feladatok ellátásával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel Kaliforniába költözött.



Harry és a királyi család többi magas rangú tagja között azóta is feszült a viszony.



III. Károly király azonban péntek esti televíziós beszédében kijelentette: szeretne kifejezést adni "az életüket külföldön folytató" Harry és Meghan iránt érzett szeretetének.

Londonban III. Károly

Megérkezett péntek délután londoni rezidenciájára, a Buckingham-palotába III. Károly király, aki előző este elhunyt édesanyja, II. Erzsébet királynő halálának pillanatában lépett az Egyesült Királyság trónjára.

Az uralkodót több tízezres tömeg fogadta a palotánál. Károly a királyi család skóciai nyári rezidenciájáról, Balmoral kastélyából utazott repülőgéppel a brit fővárosba.



A király - még walesi hercegként és trónörökösként - a királynő életének utolsó óráit Balmoralban töltötte, édesanyja betegágyánál.



Pénteken feleségével, Kamilla hercegnővel a Balmoral közelében lévő Aberdeen város repülőteréről a London északnyugati negyedében működő Northolt légitámaszpontra utazott, innen a hivatalos uralkodói járművel ment a Buckingham-palotához.



A palota előtt kiszállt a gépkocsiból és üdvözölte a tömeget, sokakkal kezet fogott és röviden szóba is elegyedett az összegyűltekkel.



A tömeg üdvrivalgással köszöntötte az uralkodót, és többször is felhangzott a brit nemzeti himnusz, immár az Isten óvja a királyt - God Save the King - verssorral.



Károly és Kamilla ezután végigsétált a Buckingham-palota kerítése mellett, megtekintve az ott felhalmozott virágtengert és a virágokra erősített, jókívánságokat tartalmazó üdvözlőlapokat.



Mindeközben - III. Károly tiszteletére első ízben - a palota árbócára felvonták a királyi ház lobogóját (Royal Standard), amelynek megjelenése minden esetben azt jelzi, hogy az uralkodó a rezidencián tartózkodik.



A király este várhatóan televíziós beszédet intéz az Egyesült Királyság és a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség népeihez.

MTI