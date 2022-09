Gyurcsány megint a lovát ugratja

Éppen az utóbbi napokban-hetekben értesülhettünk arról, hogy az áprilisi választások megnyerése érdekében egy átfogó globalista hálózat állt össze a balliberális pártok, illetve a miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter támogatására. Ezt a hálózatot vegyük komolyan, mert nem kis befolyással és erőforrásokkal rendelkező, a világ sorsába is beleszólni képes egyénekből és szervezetekből állt össze. E hálózat csomópontjai, központi elemei és szereplői többek között Bajnai Gordon, aki a Külkapcsolatok Európai Tanácsában (European Council on ­Foreign Relations, ECFR) dolgozik együtt Soros Györggyel – persze sok más helyen is –, de az ECFR tagja Korányi Dávid is, aki létrehozta az Action for Democracy nevű alapítványt a választások előtt, és öntötte a pénzt Márki-Zay mozgalmába, ezen keresztül a teljes baloldali kampányba. Nagyon lényeges szereplő Kati Marton, aki szoros kapcsolatban áll Sorossal, ezenkívül érdemes megemlíteni Timothy Garton Asht is, aki egyszerre tagja az ECFR-nek és a Chatham House-nak, másik nevén a Londoni Királyi Külügyi Intézetnek – utóbbival is találkozott Márki-Zay nevezetes londoni látogatása során, ahol véletlenül lefotózták, amikor egy étteremben egyeztetett Bajnaival. De sorolhatnánk még a hálózat további ­szereplőit, mint a Ficsor Ádám, Szigetvári Viktor által irányított DatAdat nevű furcsa adatszerző céget, ám ezt már megtette lapunk az elmúlt napokban.

Ehelyett állapítsuk meg a tényt: legkésőbb 2021-re egy szervezett, átfogó globalista, nemzetközi hálózat állt össze annak érdekében, hogy a 2022-es választásokon megdöntsék az Orbán-kormányt! Ennek a hálózatnak, melynek egyik központi figurája természetesen Soros György, fontos liberális közéleti figurák, agytrösztök, NGO-k, lobbicsoportok stb. a tagjai, de a hálózatot támogatják hatalmas befolyással rendelkező globalista szervezetek is, mint a Külkapcsolatok Európai Tanácsa vagy a Londoni Királyi Külügyi Intézet egyes tagjai, és még ki tudja, milyen szervezetek.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a brüsszeli elit, az Európai Bizottság egyes vezetői, illetve az Európai Parlament elsöprő balliberális többsége is arra törekszik, hogy megszabaduljon az Orbán-kormánytól, amely a globális elit számára oly fontos orosz–ukrán háborúban semleges próbál maradni, s nem akarja követni az unió önállótlan, az Egyesült Államoknak és a globális köröknek alárendelt, öngyilkos politikáját, mellyel gazdasági válságba juttatja és juttatta önmagát.

Hatalmas erők mozdulnak meg tehát azért, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, függetlenül attól, hogy milyen elsöprő győzelmet aratott a Fidesz áprilisban. Ezen a szemponton már túl van a globális elit: a megoldást a demokrácia meghaladásában, a népakarat semmibevételében s egy központi hatalom kiépítésében látja – bármi áron is.

Ebben bízik Gyurcsány Ferenc, s ezért készül. Ő és társai ugyanis – Cseh Katalintól Karácsony Gergelyig és tovább – nem mások, mint ennek a globális hálózatnak a magyarországi ügynökei. Ők is támogatják a világ átalakítását 2030-ig. Ezért azt mondom én is: készüljünk a globalisták ellen!

Fricz Tamás

A szerző politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója