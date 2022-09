„Hagyták magukat is hülyének nézni”

Önmagát csapta be a a baloldal az országgyűlési választáson, most meg a közvélemény-kutatókra hárítaná a kudarc felelősségét.

2022. szeptember 10. 23:09

Hülyének nézték a választókat a kutatók szerint. Karácsony Gergely és Dobrev Klára Fotó: MH/Purger Tamás

Négy közvélemény-kutató cég vezetője cáfolta a 444.hu hírportálnak az ellenzéki kampány vezetőjének, Zaránd Péternek és a pártok kampányirányítóinak azt az állítását, hogy az országgyűlési választások eredményét nem lehetett előre látni. Mi mondtuk, hogy baj van, ők pedig legyintettek, vagy egyszerűen elengedték a fülük mellett – reagált például Ember Zoltán, az Iránytű Intézet vezetője.

Ember Zoltán (Iránytű Intézet), Hann Endre (Medián), Róna Dániel (21 Kutatóközpont) és Zavecz Tibor (Závecz Research) közvélemény-kutatók reagáltak az ellenzéki pártoktól érkező vádakra, miszerint a közvélemény-kutatók elaltatták, lényegében félrevezették a hat párti ellenzéket az országgyűlési választás kampányában, különösen is annak finisében. Az ellenzék szerint a választási vereségükhöz az is hozzájárult, hogy „olyan gyenge kutatási anyagokat kaptak a kampány során, hogy azokból nem lehetett előre látni, hogy így el fognak hasalni”.

A kutatók nyilatkozataiból kiderül, az ellenzék kampányának irányítóival történt személyes találkozókon is nagyon világosan jelezték számukra, hogy „ha ez így folytatódik, akkor az ellenzék vidéken alig fog választókerületet nyerni. Ez így katasztrófa lesz.” Mint tudjuk, vidéken a nyolcvannyolc körzetből mindössze kettőt nyert meg a baloldal, egyet Szegeden (Szabó Sándor), egyet pedig Pécsett (Mellár Tamás).

Az Iránytűvel közösen már novemberén olyan kutatást csináltunk, amiből kiderült, hogy rosszul áll az ellenzék – mondta Róna Dániel (21 Kutatóközpont). „A Bandi (Hann Endre, Medián) nyilvános előrejelzést tett márciusban: 50-40 százalékot mondott, ötvenet a Fidesznek, negyvenet az ellenzéknek.”

Egy Závecz-mérés is nyilvánosságra került, ebből pedig kiderült , hogy Márki-Zay Péter támogatottsága Gyurcsány Ferenc támogatottságának szintjére süllyedt le a bizonytalan szavazók között. Tehát rengeteg jelzést kaptak, de ezeket nem hitték el – derül ki a 444.hu cikkéből. A közvélemény-kutatók készítettek nem nyilvános kutatásokat is az ellenzéki pártok számára, amelyek jelezték, hogy sok jóra nem számíthatnak, ám „hagyták magukat is hülyének nézni.”

Nem emlékeznek pontosan a kitálaló közvélemény-kutatók

Lehet, hogy befelé a súlyosbodó helyzetre figyelmeztettek, de kifelé az ellenzék erősödő esélyeit kommunikálták azoknak a kutatócégeknek a vezetői, akik most vitába kerültek Márki-Zay Péter kampánystábjával.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, négy közvélemény-kutató cég vezetője is nekiesett Márki-Zay Péterék kampánystábjának, miután utóbbiak azzal vádolták meg őket, hogy használhatatlan kutatási adatokat adtak nekik, amelyekből nem látszott előre, milyen súlyos pofonba szaladhat bele az ellenzék április 3-án.

Történt mindez azután, hogy a volt kampánystáb három tagja nemrég bejelentette, hogy új közvélemény-kutató projektbe kezd. Leporolva a választás előtti kutatások aktáit pedig rájöttek: a kutatócégek is a felelősek a vereségért.

Ezt már nem hagyták szó nélkül az érintettek, így Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója, aki szerint ez nem igaz, a felmérések kimutatták a súlyosbodó helyzetet, de a kampánycsapat mégis az utolsó pillanatig elhitte, hogy az ellenzék nyerhet. Szerinte ezek után nem hiteles a részükről, hogy ők oktatják most a szakmát, és áttolják a felelősséget az összes hazai kutatóra.

Még az utolsó percben is az ellenzék győzelmét látta

A cikkben a Mediánt vezető Hann Endre arról panaszkodott, hogy a baloldalról és annak médiájától is kaptak hideget-meleget, amikor az ellenzék számára valamilyen negatív felmérési eredményt közöltek.

A korábbi nyilatkozatokból ugyanakkor az látszik, hogy Hann Endréék még akkor is győzelmi jelentéseket adtak, amikor már derékig ért a víz a süllyedő hajón.

A Medián vezetője március végén is még azt ecsetelte, hogy egyértelműen kétesélyes a választás, Úgy fogalmazott: „most szorosabbnak tűnik a verseny, mint négy éve, amikor a kétharmad volt a kérdés”.

A cég március 30-án közölt kutatásában viszont jelentős Fidesz győzelmet jósolt, amiért Hann jópár kritikát kapott. Egy nappal a választás előtt aztán magyarázkodott is emiatt az ATV-ben, mondván, hogy a felmérés egy héttel korábban készült és „nyilván ennek is megvan a hibája”. A műsorban Závecz Tiborral arról beszélnek, hogy még bármi megtörténhet a választáson. Azaz itt sem került szóba semmilyen szinten, amit ezek szerint már mindenki tudott az ellenzék támogatottságának zuhanásáról.

Hann ezzel együtt érdekes módon még a választás napján, a Telex élő választási műsorában is arról beszélt, hogy szorosabb lehet az eredmény, mint amit utoljára mértek.

Magas részvétel várható, és lehet, hogy kicsit az ellenzéket mozgósított jobban – prognosztizálta.

A Medián a fővárosi adatokat tekintve is odatette magát, március 31-én a kifejezetten a fővárosra koncentráló mérésük is sima ellenzéki győzelmet jósolt, de azt is érdemes felidézni, amikor a cég vezetője 2021 decemberében azt mondta: „egyre jobban kimutatható, hogy a fiatalok azok, akiket a Fidesz nem tud megszólítani”. „Ha csak a fiatalok szavaznának, akkor fölényesen nyerne az ellenzék” – szögezte le akkor.

Záruló olló, felzárkózó ellenzék

A mostani cikkben a szintén önkritikát gyakorló Ember Zoltán, az Iránytű Intézet vezetője azt mondta: „Három-négy nappal a választások előtt ott voltak előttem a -14 meg -18 pont közötti, ellenzéki lemaradást mutató, friss országos adatok. Mégis azt mondtam, hogy 6-8 százalék közötti ellenzéki mínuszra számítok, ami még nem kétharmados Fidesz-győzelem”.

Csakhogy Ember március 31-én a Magyar Hang podcast műsorában még az ellenzék győzelmi esélyeiről társalgott Pulai Andrással, a Publicus Intézet vezetőjével, aki egyébként a legjobban benézte a választási esélyeket.

Érdemes felidézni Ember szavait (a felvételen 4:43-tól), így azt, hogy „két, nagyjából hasonló méretű tömb küzd egymással, így ki-ki meccs várható”. Úgy folytatatta, hogy „a választást megelőző két hétben nagyon zárul az olló, az ellenzék zárkózik fel. Nem a Fidesz veszít a támogatottságából, hanem a fideszesek aktivitása csökken és az ellenzékieké pedig nő, sosem volt ilyen magas.”

„Ha ez a dinamika még néhány napig fennmarad, egészen vasárnapig, akkor tényleg úgy futunk neki, hogy nem tudjuk” [ki fog nyerni – a szerk.]

Ember egyébként azt is valószínűsítette, hogy a Mi Hazánk nem jut be majd a parlamentbe.

