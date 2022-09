Sorsdöntő választás a svédeknél

Ugyanakkor a kérdést egy másik szemszögből is érdemes megvizsgálni, mégpedig a változó társadalmi klíma okán felkapaszkodó bevándorlásellenes erők megfékezését célzó stratégiák irányából. Emlékezetes, amikor évekkel ezelőtt Stockholmot is elérte a tömeges és erőszakos bevándorlási hullám, a Svéd Demokraták nevű patrióta párt komoly politikai térnyerésre tett szert.

Azonban a jelenleg is kormányzó szociáldemokraták, valamint a Zöldek inkább egy kisebbségi kormányalakításba kezdtek a többi szövetséges párttal, semmint hogy bármilyen együttműködést tanúsítsanak a bevándorlásellenes erőkkel, ezáltal kizárva őket a politikai napirend alakításából.

Most azonban, hogy a felmérések szerint a Svéd Demokraták immár a második legnépszerűbb pártnak számítanak az északi országban, a kifejezetten bevándorláspárti, valamint a mérsékelt pártok is kénytelenek a „nem létező” („no-go”) zónák kérdésével foglalkozni. Mindez pedig egészen kézzelfogható módon érzékelhető, elég csak szem­ügyre venni akár a centrumpártok szlogenjeit. „Rakjuk rendbe Svédországot” – hangoztatja a Centrum Párt, míg a Keresztény Demokrata Párt is azt ígéri, „készen állunk egy biztonságosabb Svédország létrehozására”.

A jelenlegi pártversenyt tekintve hiba lenne azt feltételezni, hogy az egyébként mély szociáldemokrata gyökerekkel rendelkező Svédországban most vasárnap hatalmas politikai fordulat következik be. Azonban az imént tárgyaltak fényében egyvalami könnyedén be­látható: Orbán Viktor évekkel ezelőtti és mostani politikai lényeglátása, kifejezetten a társadalmunkat érintő válságokkal összefüggésben – mindenféle nyugati kritika ellenére – továbbra is megkerülhetetlen eleme az európai politikának.

Sümeghi Lóránt

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője