Mária agyrém, Fek-Győr agyrém

2022. szeptember 12. 01:45

Facebook

Vásárhelyi Mária, baloldali szociológus a Facebookon fejtette ki a véleményét az orosz-ukrán háborúval, és a magyar külügyminiszterrel kapcsolatban.

„Ha jól értem a magyar külügyminiszter most azért harcol az utolsó töltényig, hogy Putyin továbbra is csillagászati áron adhassa a földgázt nekünk” – írja bejegyzésében Vásárhelyi. Majd hozzáteszi: „Hogy az Európától bezsebelt horribilis összegből Oroszország továbbra is finanszírozni tudja az ukrajnai vérontást. Meg azért, hogy ne szünjön meg Európa Oroszországnak való kiszolgáltatottsága”.

Vásárhelyi Mária: Szijjártó azért harcol, hogy Putyin továbbra is csillagászati áron adhassa a földgázt nekünk

Facebook

„»Közeleg a vég, hamarosan összeomlik Ukrajna.« – fideszes propaganda tegnapelőttről.

Olyannyira »összeomlik« épp Ukrajna, hogy a harkivi blitzkrieg offenzíva során az elmúlt néhány napban az ukrán hadsereg több ezer négyzetkilométernyi területet, és több mint 30 települést foglalt vissza az oroszoktól. A visszafoglalt területek között volt a 45 ezer fős Izjum is, amit az oroszok március 24-e óta tartottak ellenőrzésük alatt. Az ukrán előretörés olyan váratlanul érte az oroszokat, hogy egy pénteki jelentés szerint fennállt a veszélye, hogy közel tízezer (!) orosz katonát keríthetnek körbe – és ezáltal vélhetően hadifogságba – az ukránok. Nem véletlen, hogy még aznap este Putyin állítólag válságtanácskozást hívott össze, az orosz védelmi minisztérium pedig szombatra be is jelentette, hogy »átcsoportosítják« az erőiket, és kivonulnak Izjumból. Értsd: jobb lehetőség híján fejvesztve menekülnek az ukránok elől, amint azt a számtalan internetes fotó és videó is megerősíti, melyeken a helyi lakosok üdvrivalgással fogadják a felszabadító ukrán katonákat.

Mindeközben idehaza a budapesti orosz nagykövet tegnap épp azzal dicsérgette a magyar kormányt, hogy »jól érti az ukrajnai helyzetet, és felelősségteljes álláspontot képvisel«. Mondták ezt arról a kormányzatról, melynek a propagandalapja pénteken még azzal a címmel közölt cikket az ukrán helyzetről, hogy »Közeleg a vég: hamarosan összeomolhat Ukrajna«. Ha ez az oroszok szerint az ukrajnai helyzet »jól értése«, már értem, miért produkálják épp a hadtörténelem egyik leglátványosabb összeomlását Ukrajnában.”

Fekete-Győr András: Az oroszok jobb lehetőség híján fejvesztve menekülnek az ukránok elől

mandiner.hu - facebook