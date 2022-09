Hamarosan megjelenik Lugosi LUGO László: GRAFFITI. Read the Signs című albuma

A budapesti graffitiket tartalmazó unikális posztumusz kiadvány a 27. Könyvfesztiválon debütál

A tavaly váratlanul elhunyt Lugosi LUGO László egyik utolsó fotósorozatából jelenik meg egy válogatás a napokban: GRAFFITI. Read the Signs címmel. A 4500 LUGO-féle graffiti fotóból az album 350-et tartalmaz. A könyv ismerteti továbbá a graffiti alapvető fogalmait, stílusirányzatait, a legfontosabb budapesti graffiti-line-okat, sőt a a graffitizés jogi vonatkozásait is. Az unikális, átfogó kiadványt négy magyar graffitiművésszel – Floek Uno, Trans One, Fat Heat és Jok13 – készített interjú gazdagítja. A kötet vizuális és szöveges tartalmát tekintve is igazi könyvritkaságnak számít. Bemutatja LUGO, a „fényásó” művészetét, amellyel a régvolt, az aktuális és az eljövendő Budapest is láthatóvá válik, egyben hiánypótló műként iránytűt jelent a főváros graffitikultúrához. Az album bemutatójára 2022. szeptember 30-án 17 órakor a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon kerül sor.

2022. szeptember 12. 12:22