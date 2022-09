Karácsony Gergely mozgalmát is támogatta az Action for Democracy

Egyes vélekedések szerint Karácsony Gergely több mint 500 millió forintot költött az előválasztás során. Hogy honnan érkezett a pénz, a mai napig nem teljesen tiszta. A 99 Mozgalom éves beszámolójából semmi nem derült ki, a finanszírozókat nem tüntették fel.

2022. szeptember 12. 14:46

A Kontra most kiszúrta, hogy a főpolgármester ernyőszervezete egy ideig szerepelt az Action for Democracy támogatotti listáján. Csakhogy szeptemberben az amerikai csapat közzétett egy közleményt, amiben letagadta ezt. Ez különösen érdekes, hiszen ők voltak azok, akik 1,85 milliárd forinttal segítették Márki-Zay mozgalmát.

Az egyik legfőbb célkitűzésük a magyar kormány megbuktatása volt, sőt, a jelek arra mutatnak, hogy CIA-s bekötéseik is lehetnek. Mindez azt erősíti, hogy nagyon komoly nemzetközi beavatkozási kísérlet történt a magyar választásba. És egyre valószínűbb: azok a globalista körök, akik eleinte Karácsony mögött sorakoztak fel, átpártoltak Márki-Zayhoz.

Még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból, több száz milliós adomány – ezt maga Márki-Zay Péter jelentette be a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjában. Az időpont sem mellékes: augusztus közepe – idézi fel a Kontra.

A volt miniszterelnök-jelölt arról is beszélt az interjúban, hogy ennek a segítségével tudták kifizetni a kampány utolsó számláit. Elmondása szerint az adomány egy tételben érkezett, sok donátortól sok adomány. Ezt azonban egyetlen szervezet gyűjtötte össze, hogy aztán a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) számlájára több tételben utalja át: az Action for Democracy. És ezen a ponton érnek össze a szálak: ez az a szervezet, amelyik egy ideig támogatottként tüntette fel a Karácsony Gergely-féle Kilencvenkilenc Mozgalmat is.

Az MMM-nek a logója a mai napig ott van a honlapjukon, ám – mint ahogy a cikk elejéről kiderült – a főpolgármester ernyőszervezetét levették onnan.

Éppen ezért érdekes az időrendi láncolatot végigvenni: Márki-Zay augusztus 27-én beszélt a mozgalma számlájára érkező tengerentúli támogatásokról, amiből aztán országos botrány kerekedett. És még mielőtt bármilyen hír napvilágot látott volna Karácsony mozgalmának finanszírozásával kapcsolatban, az Action for Democracy pár nappal később, szeptember 1-jén sietve közölte, hogy sosem támogatták a Kilencvenkilencet. Ez pedig leginkább egyfajta előremenekülésnek tűnik, amiből az is következik, hogy jó eséllyel ugyanazok a nemzetközi körök öntötték a pénzt Karácsony és Márki-Zay politikai hátországába. És ugyanazok a nemzetközi körök álltak tovább a főpolgármestertől a hódmezővásárhelyi városvezetőhöz.

Ahogy több jogász is megállapította, a külföldről érkező pénzügyi segítség erősen felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját, illetve a magyar politikára rátelepedő, azt behálózó globalista hálózat ténykedése a parlamenti választás kimenetelébe való erőteljes beavatkozási kísérletként értékelhető – olvasható a Kontra cikkében. Márki-Zay mozgalma a töménytelen pénz mellett olyan politikai, katonai és titkosszolgálati hátszelet is kapott az Amerikai Egyesült Államokból, amelyre talán eddig nem is volt példa.

Mint a Kontra kiderítette, a kampánypénzeket alaposan megnyomták: összesen – legalábbis a hivatalos beszámoló szerint – 1,85 milliárd forinttal segítették ki az MMM-et.

Feszültség a Soros hátországban?

Racionálisan nézve teljesen érthetetlen, hogy az Action for Democracy miért tartotta fontosnak közölni a hírt, miszerint sosem támogatták a Kilencvenkilenc Mozgalmat. Ha ezt nem írják ki, valószínűleg sosem merült volna fel ez a verzió. Így viszont várhatóan újabb országos botrány kerekedik a fejleményekből, és a magyar baloldal vezetőinek megint magyarázkodniuk kell majd, köztük is elsősorban Karácsony Gergelynek.

A vesztes magyarországi parlamenti választást követően egyre több jel utal arra, hogy komoly zavar alakult ki Soros nemzetközi és hazai hátországában.

Ez az apróbb mozzanat könnyen értelmezhető úgy, hogy valakik kellemetlen helyzetbe akarták hozni a főpolgármestert. Szintén furcsák Márki-Zay Péter átgondolatlan nyilatkozatai, aki mögül mostanában látványosan elfogyott a lendület. Elnézve az ellenzéki politikusok mozgását, nagyon úgy fest,hogy megkezdődtek a pozícióharcok a következő választásokra: ki tud közelebb kerülni a nemzetközi finanszírozókhoz? Hiába szeretnék magukat nyerő helyzetben látni, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter szénája sem áll túl jól, így várhatóan egy új szereplőt fog kiemelni a magyar politikát átszövő külföldi hálózat. Nekik ez nem probléma: ahogy elengedték Karácsony és Márki-Zay kezét, úgy könnyedén továbbállnak, és keresnek más főszereplőt – írja a Kontra.

kontra.hu