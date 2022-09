Szijjártó: Kétszáz munkahelyet teremt a Bosch új zalaegerszegi mérnöki központja

Mérnöki központot hoz létre a Bosch-csoport Zalaegerszegen. A 4,2 milliárd forintos, várhatóan 2025-ben elkészülő beruházás kétszáz új, magas képzettséget igénylő munkahelyet fog teremteni – jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Zalaegerszegen.

2022. szeptember 12. 17:00

A tárcavezető az alapkőletételen arról számolt be, hogy az állam 1,2 milliárd forint támogatást nyújt a projekthez, amelynek keretében a német hátterű cég autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztéseket és teszteléseket végez majd hazánkban. Beszédében kiemelte, hogy mind a három prémium német autómárka, amelyek Németországon és Kínán kívül egyedül itt rendelkeznek gyártóbázissal, valamint az autonóm vezetéshez kapcsolódó kutatások terén más, világelső német vállalatok is fontos kutatási helyszínként tekintenek hazánkra. Leszögezte: cél, hogy hazánk átlépjen a „Made in Hungary” időszakából az „Invented in Hungary” időszakába.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy Európában komoly biztonsági, migrációs, gazdasági és energetikai válság van, de 2010 óta több krízis is sújtotta a kontinenst, és ezekből Magyarország mind megerősödve került ki. Szavai szerint ez egyértelműen azért alakult így, mert a válsághelyzetekre mindig sajátosan magyar válaszokat adott a kormány. „Miközben mindenki a migránsok beengedésére szólított fel, addig mi kerítést építettünk. Amíg mindenki azt várta, hogy majd valamikor jönnek az oltóanyagok, mi megvásároltuk azt egy másik földrajzi irányból, nem elfogadva azt, hogy ez politikai állásfoglalás lenne.

Amikor mindenki szociális alapon akart segélyeket osztani, akkor mi Magyarország legnagyobb gazdaságfejlesztési és beruházástámogatási programját indítottuk el. És az energiabeszerzést sem vagyunk hajlandók sem politikai, sem ideológiai kérdésként felfogni” – mondta. Aláhúzta, hogy „a legjobb védekezés a támadás”, ezért a cél a legnagyobb és legfejlettebb technológiai színvonalú beruházások Magyarországra vonzása, enélkül nem lehetséges a növekedés fenntartása.

Mint emlékeztetett, erre jó példa, hogy a világgazdasági nehézségek ellenére is megdőlt tavaly és idén is a valaha volt legnagyobb beruházás rekordja, méghozzá mindkettőt a forradalmi átalakuláson keresztülmenő autóipar területén jelentették be. A miniszter úgy vélekedett, hogy hazánk mára az elektromos autóipar egyik európai fellegvára lett, amihez egyebek mellett az is kellett, hogy itt a legalacsonyabbak a termelő- és fejlesztőcégek adóterhei, illetve hogy a kormány nem hajlandó politikai vagy ideológiai kérdésként tekinteni az energiaellátásra.

„Egyetlenegy háztartás, család, de ugyanígy egyetlenegy vállalkozás sem kerülhet abba a méltatlan helyzetbe, hogy ne legyen a működéséhez, életéhez elegendő energiahordozó” – fogalmazott. Végül pedig rámutatott arra, hogy továbbra is a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, a kétoldalú forgalom tavaly csúcsot döntött, és az idei év első hat hónapjában is nyolc százalékkal bővült, és meghaladta a féléves 32 milliárd eurót.

Az eseményen együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Széchenyi István Egyetem és a Bosch-csoport képviselői.

MTI