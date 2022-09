A magyar emberek büszkék a magyar katonák helytállására

2022. szeptember 13. 23:34

Novák Katalin köztársasági elnök (k) ajándékot ad át a pristinai KFOR parancsnokságon, a Film City táborban 2022. szeptember 13-án. MTI/Bruzák Noémi

A magyar emberek büszkék a magyar katonák helytállására, elismeréssel szólnak a szolgálatukról - mondta Novák Katalin köztársasági elnök kedden Koszovóban, amikor látogatást tett a KFOR-missziónál.

A Novo Selo-i tábor állománygyűlésén kiemelte, hogy a Magyar Honvédség főparancsnokaként a magyarok köszönetét hozta el a Koszovóban szolgáló katonáknak.



Hozzátette: Magyarországon közismert, hogy Koszovóban magyar katonák szolgálnak, s ennek nagy otthon a támogatottsága.



A köztársasági elnök köszönetet mondott Kajári Ferenc vezérőrnagynak, a KFOR-misszió magyar parancsnokának.



Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában háború dúl, amelyet Európa minden országa szeretett volna elkerülni. Magyarország a béke oldalán áll - hangsúlyozta, hozzátéve: a Nyugat-Balkáni térség stabilitásának megbillenése hatással lehet Európára is.



Mint mondta, nemcsak a háború megvívása nehéz, hanem a béke megteremtése és megőrzése is. Elismeréssel szólt a katonák erejéről, amely szükséges ahhoz, hogy meg tudják védeni hazájukat és a békét.



Novák Katalin feleségként és anyaként szólva a katonákhoz kiemelte: átérzi, hogy milyen nehéz lehet távol lenni a családtól, egyben a családoknak is megköszönte az ezzel járó áldozatot.



A magyar köztársasági elnök az állománygyűlés végén ajándékot adott át a szolgálatot teljesítő katonáknak.

MTI