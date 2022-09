Nemzetek Ligája - újonc is a Rossi-legénységben

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden jelentette be, hogy a Zalaegerszeg 22 éves hátvédje mellett a Hatayspor támadójának is meghívót küldött. Ugyancsak kerettag az AZ Alkmaarban játszó Kerkez Milos, valamint sérülése után visszatér Kleinheisler László.

A zalaegerszegi Mocsi Attila újoncként, a Törökországban játszó Varga Kevin pedig visszatérőként került be a Nemzetek Ligája A divíziójának szeptemberi utolsó két fordulójára készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe.

Az olasz szakvezető a soron következő németek és olaszok elleni NL-találkozókról beszélve visszautalt korábbi nyilatkozataira és úgy fogalmazott, "alázatosan" akarnak hozzáállni a munkához, és szerinte azt kell átgondolniuk, hogy a saját játékukat hogyan tudják "lehozni a pályán".



"Természetesen így, hogy hét pontot szereztünk az első négy mérkőzésünkön, van esélyünk a csoportelsőségre is, de igyekszünk elsősorban azért dolgozni, hogy az A divízióban maradjunk és a következő idényben is itt szerepelhessünk" - jelentette ki Rossi. A kapitány szerint a magyar válogatott tagjai "tudják, hol a helyük", az Anglia vendégeként elért 4-0-s siker ellenére pedig a nemzeti csapatban változatlanul nincsenek "fenomének".



"A wolverhamptoni mérkőzés után is kiemeltem, hogy a srácok ott egészen kiváló teljesítményt nyújtottak, de attól még nem lettünk aranycsapat. Azt szeretném, ha a következő két meccsünkön sem félnénk, bátran futballoznánk, hogy emelt fővel jöhessünk le a pályáról és örömet tudjunk szerezni a szurkolóknak" - mondta az 58 éves szakvezető.



Rossi úgy vélte, már a tavalyi - részben budapesti rendezésű - Európa-bajnokságon is hitelt szerzett magának a válogatott nemzetközi szinten, s hangsúlyozta, büszkének kell lenni arra, hogy a csapat kivívta magának ezt a fajta elismerést, amit a jövőben meg kell tartani.



"Igyekeznünk kell azért is, hogy azt a lelkesedést, amit a szurkolóinkban ébresztettünk, életben tartsuk. Azt, hogy a drukkerek valóban a válogatott mellett állnak, jól bizonyítja, hogy az olaszok elleni hazai találkozóra pillanatok alatt elfogyott az összes belépőjegy" - fogalmazott a kapitány.



Az arccsonttörés miatt megműtött és így a válogatott keretében most nem szereplő Sallai Rolandról Rossi azt mondta, ő és Nagy Zsolt is "a legmeghatározóbb" játékosok között volt a júniusi NL-találkozókon, ezért biztosan érezhető lesz majd a hiányuk. Ezzel együtt a szakvezető hangsúlyozta, meg kell próbálni a jelenlévő futballistákkal pótolni azokat, akik most valamiért nem állnak rendelkezésre.



A kapusok esetleges rotációjáról az olasz szakember azt mondta, Lipcsében biztosan Gulácsi Péter véd majd, az olaszok elleni mérkőzés kapusáról pedig majd csak a németországi találkozó után hoznak közösen döntést.



A Puskás Arénában sorra kerülő Olaszország elleni összecsapásról Rossi azt mondta, azonnal aláírná, ha valaki azt ajánlaná neki, "hogy azon a meccsen jól fogunk játszani és döntetlennel végzünk".



"Papíron elmaradunk a riválisunktól, de motivációval és erőfeszítéssel fel tudjuk venni velük a versenyt mind csapatszinten, mind pedig egyénileg" - vélekedett a kapitány.



A 3. csoportot hét pontjával jelenleg vezető magyar nemzeti csapat jövő pénteken, Lipcsében Németország vendége lesz, három nappal később pedig a Puskás Arénában az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatottat fogadja. A keret tagjai jövő hétfőn találkoznak Telkiben, és csütörtökön utaznak majd Lipcsébe.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig, német), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

hátvédek:

Bolla Bendegúz (Grasshoppers, svájci), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár), Kecskés Ákos (LASK, osztrák), Lang Ádám (Omonia Nicosia, ciprusi), Mocsi Attila (Zalaegerszeg), Willi Orbán (RB Leipzig, német), Szalai Attila (Fenerbahce, török)

fedezetek:

Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (NK Osijek, horvát), Nagy Ádám (AC Pisa, olasz), Nego Loic (MOL Fehérvár), Schäfer András (Union Berlin, német), Styles Callum (Millwall, angol), Vécsei Bálint (Ferencváros)

csatárok:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai, dél-koreai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union, amerikai), Szalai Ádám (FC Basel, svájci), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig, német), Varga Kevin (Hatayspor, török), Vancsa Zalán (Lommel SK, belga)



