Csaknem ezer településen van bölcsőde hazánkban

Ma már csaknem ezer településen működik bölcsőde Magyarországon - mondta a köztársasági elnök csütörtökön a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádnémetiben, ahol új bölcsődét adott át.

2022. szeptember 15. 22:16

Novák Katalin köztársasági elnök gyerekekkel játszik az új bölcsődében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádnémetiben, az avatás napján, 2022. szeptember 15-én.

Novák Katalin emlékeztetett: most háromszor annyi településen tudnak bölcsődei szolgáltatást nyújtani, mint tíz éve, és a szülők négy típusú bölcsőde közül tudják kiválasztani a gyermekeik számára legmegfelelőbb ilyen intézményt.



A mintegy 290 millió forint értékű beruházás fontosságát hangsúlyozva a köztársasági elnök úgy fogalmazott: ez a nap nemcsak Hernádnémetinek fontos, hanem mindannyiunknak, hiszen az új bölcsőde átadása arról szól, hogy "hiszünk, bízunk a jövőben és a jövő gyermekeinek építkezünk."



Az államfő emlékeztetett, a bölcsőde két évvel ezelőtti alapkőletételi ünnepségével egybekötve kilenc, az Esély Otthon Program keretében felújított lakást is átadtak Hernádnémetiben a fiataloknak. Ezzel esélyt szerettünk volna adni akkor azoknak a fiataloknak, akik boldogulni akartak saját szülőföldjükön és erről az elvről szól az új bölcsőde megépítése is - fogalmazott.



Cél, hogy mindenki megtalálhassa a boldogulását a főváros mellett az ország bármely pontján, összes kistelepülésén, legyen esély az életre és a gyermeknevelésre, a munkából való boldogulásra, gyermekeink pedig még jobb körülmények között nőhessenek fel, mint mi magunk - mondta Novák Katalin.



"Azt szeretném, hogy a magyar fiatalok tudnák, mi biztatjuk, bátorítjuk őket arra, hogy mondjanak igent egymásra, a közös életre, a gyermekvállalásra és érezzék azt, hogy a közösség támogatja, segíti őket, Magyarország számít rájuk " - hangoztatta az államfő.



Novák Katalin hangsúlyozta, szeretnék megadni a választás szabadságát számukra a gyermekek megszületése után is, legyen szó a nevelésükkel eltöltött időről vagy a szülők munkába történő visszatéréséről, ehhez pedig a kormány különböző segítségeket biztosít például a szülő hosszabb ideig történő otthonmaradásának támogatásával, vagy akár a nagyszülői gyed bevezetésével.



Utalt arra: a szülők számíthatnak a bölcsődékre is, ahol szakképzett gondozók és szakemberek vigyáznak a gyerekekre.



"Mi büszkék vagyunk rá, hogy a fogantatástól fogva ott vagyunk a gyermekek mellett és a megszületés után is akár a bölcsődében, az óvodásban, a köznevelésben, majd később is végigkísérjük az útjukat, fiatal felnőtté válásukkor pedig ismét ott állunk mellettük, amikor a családalapításról szóló döntéseiket hozzák meg" - jelentette ki a köztársasági elnök.



Az eseményen részt vett Koncz Zsófia, a térség fideszes országgyűlési képviselője.



Orosz Zsolt, Hernádnémeti független polgármestere elmondta, a 274 millió forintos hazai forrásból és az önkormányzat 15 millió forintos saját erejéből egy hétszáz négyzetméter alapterületű, négy csoportszobás, 48 férőhelyes bölcsőde épült meg.

